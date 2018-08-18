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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4030403140324033

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 54
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
13%
7
знизяться в межах 10%
30%
16
знизяться на 10-25%
31%
17
знизяться на 25%-50%
19%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:42

  shapo написав:
  shapo написав:
  Прохожий написав:жду перечень новых строек, запущенных в последние месяц-два


ЖК Diadans
ЖК Lucky Land на Берковцах после простоя
... - это все мои бывшие коллеги, могу еще набросать,но это нужно обзванивать те обьекты которые опять запустились



Понятия не имею, я инженер (сейчас в простое из-за коронавируса - боюсь), а не продажник

упс, Диаданс это тот что на Коновальца?
ЛакиЛенд ПЕРЕзапустили)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:выше я кидал линк на потребительские настроения.

как продажи памперсов и прокладок?
падают?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:44

https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-2h-k ... I3wrL.html
дорого?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:45

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Так это бьет по растишкам, а не обвалишкам! Склонность делать крупные приобретения в условиях турбулентности около-нулевая! Ож сколько те "ветераны вечного дорожая" намучались со своим бетоном, не мне вам рассказывать...

Опять же, теоретические выкладки, которые расходятся с практикой. А в жизни сидит условный zРадио и думает "в стране опа, у меня доллары надежно припрятаны, в условиях нестабильности доходов аренда действует на нервы, не буду ждать, пока накоплю на Тетрис, сейчас цены сложатся вдвое и куплю уютную двушку в кирпичном хрущике возле метро".


какая практика? чья практика? мой личный опыт говорит об обратном. уже дважды. в 2008 (потеря работы) и в 2014 гг. (девальвация). в условиях потери дохода нести капзатраты - это нонсенс. кроме того, глобально и в нашей стране уже тоже у населения есть четкое понимание, что экономический кризис - это падение цен на недвигу. с лагом.

зы. перепроверил кристал болл. упрямо твердит про -30% к осени 2021...
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:почему они не купили квартиры до сих пор? Вероятно +/- достаточные накопления у них были последние полгода-год. Или они неплохо заработали на карантине?
Моё имхо если была потребность и денег хватало квартиру кто хотел уже купил.

По такой логике все, кто хотел и мог купить должен быть иссякнуть в 1991.
Каждый год люди продают и покупают. У всех свои обстоятельства, в разное время появляются деньги и желание.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:51

  Прохожий написав:
  zРадио написав:выше я кидал линк на потребительские настроения.

как продажи памперсов и прокладок?
падают?


Вопрос не по адресу, поинтересуйся у жены - может она по своим тратам тебе ответит :mrgreen: Я памперсы и прокладки не продаю
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:54

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Опять же, теоретические выкладки, которые расходятся с практикой. А в жизни сидит условный zРадио и думает "в стране опа, у меня доллары надежно припрятаны, в условиях нестабильности доходов аренда действует на нервы, не буду ждать, пока накоплю на Тетрис, сейчас цены сложатся вдвое и куплю уютную двушку в кирпичном хрущике возле метро".


И снова вы пытаетесь фантазировать там, где ответ есть - выше я кидал линк на потребительские настроения. В ситуациях неопределенности и нестабильности доходов они падают, а не растут.

В общем да, люди откладывают некоторые. Но квартира другое дело, как и колбаса. Если вы не понимаете, что в разных группах товаров потребительские настроения ведут себя по-разному, как тогда лучше объяснить?
Потребительские настроения у девушки плохие, но бутылку вина она купила и на маникюр сбегала, а вот старый айфон на новый решила поменять позже.
Если люди не хотят тратить деньги на новые телефоны или джинсы это только значит, что они не хотят тратить деньги на эту группу товаров. При этом могут бегать по просмотрам, подыскивая срочную продажу.
Vlad442
 
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