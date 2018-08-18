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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40314032403340344035>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 54
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
13%
7
знизяться в межах 10%
30%
16
знизяться на 10-25%
31%
17
знизяться на 25%-50%
19%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:42

  shapo написав:
  shapo написав:
  Прохожий написав:жду перечень новых строек, запущенных в последние месяц-два


ЖК Diadans
ЖК Lucky Land на Берковцах после простоя
... - это все мои бывшие коллеги, могу еще набросать,но это нужно обзванивать те обьекты которые опять запустились



Понятия не имею, я инженер (сейчас в простое из-за коронавируса - боюсь), а не продажник

упс, Диаданс это тот что на Коновальца?
ЛакиЛенд ПЕРЕзапустили)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:выше я кидал линк на потребительские настроения.

как продажи памперсов и прокладок?
падают?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:44

https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-2h-k ... I3wrL.html
дорого?

в гатном 100м2 за 8к в мес
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-dom- ... I3v1F.html

еще недавно примерно за такие деньги сдавались квартиры в ближайшем пригороде.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 тра, 2020 22:15, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:45

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Так это бьет по растишкам, а не обвалишкам! Склонность делать крупные приобретения в условиях турбулентности около-нулевая! Ож сколько те "ветераны вечного дорожая" намучались со своим бетоном, не мне вам рассказывать...

Опять же, теоретические выкладки, которые расходятся с практикой. А в жизни сидит условный zРадио и думает "в стране опа, у меня доллары надежно припрятаны, в условиях нестабильности доходов аренда действует на нервы, не буду ждать, пока накоплю на Тетрис, сейчас цены сложатся вдвое и куплю уютную двушку в кирпичном хрущике возле метро".


какая практика? чья практика? мой личный опыт говорит об обратном. уже дважды. в 2008 (потеря работы) и в 2014 гг. (девальвация). в условиях потери дохода нести капзатраты - это нонсенс. кроме того, глобально и в нашей стране уже тоже у населения есть четкое понимание, что экономический кризис - это падение цен на недвигу. с лагом.

зы. перепроверил кристал болл. упрямо твердит про -30% к осени 2021...
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:почему они не купили квартиры до сих пор? Вероятно +/- достаточные накопления у них были последние полгода-год. Или они неплохо заработали на карантине?
Моё имхо если была потребность и денег хватало квартиру кто хотел уже купил.

По такой логике все, кто хотел и мог купить должен быть иссякнуть в 1991.
Каждый год люди продают и покупают. У всех свои обстоятельства, в разное время появляются деньги и желание.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:51

  Прохожий написав:
  zРадио написав:выше я кидал линк на потребительские настроения.

как продажи памперсов и прокладок?
падают?


Вопрос не по адресу, поинтересуйся у жены - может она по своим тратам тебе ответит :mrgreen: Я памперсы и прокладки не продаю
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:54

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Опять же, теоретические выкладки, которые расходятся с практикой. А в жизни сидит условный zРадио и думает "в стране опа, у меня доллары надежно припрятаны, в условиях нестабильности доходов аренда действует на нервы, не буду ждать, пока накоплю на Тетрис, сейчас цены сложатся вдвое и куплю уютную двушку в кирпичном хрущике возле метро".


И снова вы пытаетесь фантазировать там, где ответ есть - выше я кидал линк на потребительские настроения. В ситуациях неопределенности и нестабильности доходов они падают, а не растут.

В общем да, люди откладывают некоторые. Но квартира другое дело, как и колбаса. Если вы не понимаете, что в разных группах товаров потребительские настроения ведут себя по-разному, как тогда лучше объяснить?
Потребительские настроения у девушки плохие, но бутылку вина она купила и на маникюр сбегала, а вот старый айфон на новый решила поменять позже.
Если люди не хотят тратить деньги на новые телефоны или джинсы это только значит, что они не хотят тратить деньги на эту группу товаров. При этом могут бегать по просмотрам, подыскивая срочную продажу.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:зы. перепроверил кристал болл. упрямо твердит про -30% к осени 2021..

Выбросьте его. Это, наверное, китайский контрафакт. Купите что-то поприличнее.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:59

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:почему они не купили квартиры до сих пор? Вероятно +/- достаточные накопления у них были последние полгода-год. Или они неплохо заработали на карантине?
Моё имхо если была потребность и денег хватало квартиру кто хотел уже купил.

По такой логике все, кто хотел и мог купить должен быть иссякнуть в 1991.
Каждый год люди продают и покупают. У всех свои обстоятельства, в разное время появляются деньги и желание.
нет это по вашей логике у всех свои обстоятельства поэтому все мечтают купить квартиру. Многие сначала продают недвижимость (чтобы купить больше или в другом районе), а потом покупают. Так вот если они не смогут свою продать квартиру то и покупка не состоится. Это называется мультипликатор.

Допустим у человека есть сбережения впритык на покупку квартиры, но он потерял работу (или снизились его доходы), только больной в этой ситуации будет делать покупку на весь размер сбережений.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 22:15

  Vlad442 написав:В общем да, люди откладывают некоторые. Но квартира другое дело, как и колбаса. Если вы не понимаете, что в разных группах товаров потребительские настроения ведут себя по-разному, как тогда лучше объяснить?
Потребительские настроения у девушки плохие, но бутылку вина она купила и на маникюр сбегала, а вот старый айфон на новый решила поменять позже.
Если люди не хотят тратить деньги на новые телефоны или джинсы это только значит, что они не хотят тратить деньги на эту группу товаров. При этом могут бегать по просмотрам, подыскивая срочную продажу.


Да расслабьтесь вы уже со своей конгениальной мыслью о разных группах товаров. Все я понимаю, более того, давал вам ссылку, где подчеркивался наибольший обвал потребительских настроений именно в сегменте крупных приобретений.

Повторяю на случай, если ваше сознание противится принимать горькую действительность:

У квітні 2020 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 66,2, що на 6,8 п. менше за показник березня.

Індекс поточного становища (ІПС) зменшився на 18,4 п., склавши 48,8. Складові цього індексу зазнали таких змін:
– індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 52,3, що на 7,8 п. менше від рівня цього індексу у березні;
– індекс доцільності великих покупок (х5) зменшився на 29,0 п. та встановився на позначці 45,3.
Індекс економічних очікувань (ІЕО) у квітні незначно зріс на 0,9 п. та склав 77,8. Динаміка складових цього індексу виглядає так:
– індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) скоротився порівняно до минулого місяця на 5,3 п. і склав 69,7;
– індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 13,4 п. та склав 54,5;
– індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс до 109,1, що на 21,4 п. вище за показник березня.

Ни одна составляющая индекса не обрушилась так сильно, как склонность совершать большие покупки! Показатель на минимуме с июня 2014-го - периода разрастания полномасштабных военных действий на Донбассе и !

https://sapiens.com.ua/ua/publication-s ... age?id=123
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 26 тра, 2020 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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