Додано: Вів 26 тра, 2020 21:54

zРадио написав: Vlad442 написав: Опять же, теоретические выкладки, которые расходятся с практикой. А в жизни сидит условный zРадио и думает "в стране опа, у меня доллары надежно припрятаны, в условиях нестабильности доходов аренда действует на нервы, не буду ждать, пока накоплю на Тетрис, сейчас цены сложатся вдвое и куплю уютную двушку в кирпичном хрущике возле метро". Опять же, теоретические выкладки, которые расходятся с практикой. А в жизни сидит условный zРадио и думает "в стране опа, у меня доллары надежно припрятаны, в условиях нестабильности доходов аренда действует на нервы, не буду ждать, пока накоплю на Тетрис, сейчас цены сложатся вдвое и куплю уютную двушку в кирпичном хрущике возле метро".



И снова вы пытаетесь фантазировать там, где ответ есть - выше я кидал линк на потребительские настроения. В ситуациях неопределенности и нестабильности доходов они падают, а не растут. И снова вы пытаетесь фантазировать там, где ответ есть - выше я кидал линк на потребительские настроения. В ситуациях неопределенности и нестабильности доходов они падают, а не растут.

В общем да, люди откладывают некоторые. Но квартира другое дело, как и колбаса. Если вы не понимаете, что в разных группах товаров потребительские настроения ведут себя по-разному, как тогда лучше объяснить?Потребительские настроения у девушки плохие, но бутылку вина она купила и на маникюр сбегала, а вот старый айфон на новый решила поменять позже.Если люди не хотят тратить деньги на новые телефоны или джинсы это только значит, что они не хотят тратить деньги на эту группу товаров. При этом могут бегать по просмотрам, подыскивая срочную продажу.