shapo написав:
Понятия не имею, я инженер (сейчас в простое из-за коронавируса - боюсь), а не продажник
упс, Диаданс это тот что на Коновальца?
ЛакиЛенд ПЕРЕзапустили)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:42
упс, Диаданс это тот что на Коновальца?
ЛакиЛенд ПЕРЕзапустили)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как продажи памперсов и прокладок?
падают?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:44
дорого?
в гатном 100м2 за 8к в мес
еще недавно примерно за такие деньги сдавались квартиры в ближайшем пригороде.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 тра, 2020 22:15, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:45
какая практика? чья практика? мой личный опыт говорит об обратном. уже дважды. в 2008 (потеря работы) и в 2014 гг. (девальвация). в условиях потери дохода нести капзатраты - это нонсенс. кроме того, глобально и в нашей стране уже тоже у населения есть четкое понимание, что экономический кризис - это падение цен на недвигу. с лагом.
зы. перепроверил кристал болл. упрямо твердит про -30% к осени 2021...
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По такой логике все, кто хотел и мог купить должен быть иссякнуть в 1991.
Каждый год люди продают и покупают. У всех свои обстоятельства, в разное время появляются деньги и желание.
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:51
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:54
В общем да, люди откладывают некоторые. Но квартира другое дело, как и колбаса. Если вы не понимаете, что в разных группах товаров потребительские настроения ведут себя по-разному, как тогда лучше объяснить?
Потребительские настроения у девушки плохие, но бутылку вина она купила и на маникюр сбегала, а вот старый айфон на новый решила поменять позже.
Если люди не хотят тратить деньги на новые телефоны или джинсы это только значит, что они не хотят тратить деньги на эту группу товаров. При этом могут бегать по просмотрам, подыскивая срочную продажу.
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:59
нет это по вашей логике у всех свои обстоятельства поэтому все мечтают купить квартиру. Многие сначала продают недвижимость (чтобы купить больше или в другом районе), а потом покупают. Так вот если они не смогут свою продать квартиру то и покупка не состоится. Это называется мультипликатор.
Допустим у человека есть сбережения впритык на покупку квартиры, но он потерял работу (или снизились его доходы), только больной в этой ситуации будет делать покупку на весь размер сбережений.
Додано: Вів 26 тра, 2020 22:15
Да расслабьтесь вы уже со своей конгениальной мыслью о разных группах товаров. Все я понимаю, более того, давал вам ссылку, где подчеркивался наибольший обвал потребительских настроений именно в сегменте крупных приобретений.
Повторяю на случай, если ваше сознание противится принимать горькую действительность:
У квітні 2020 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 66,2, що на 6,8 п. менше за показник березня.
Індекс поточного становища (ІПС) зменшився на 18,4 п., склавши 48,8. Складові цього індексу зазнали таких змін:
– індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 52,3, що на 7,8 п. менше від рівня цього індексу у березні;
– індекс доцільності великих покупок (х5) зменшився на 29,0 п. та встановився на позначці 45,3.
Індекс економічних очікувань (ІЕО) у квітні незначно зріс на 0,9 п. та склав 77,8. Динаміка складових цього індексу виглядає так:
– індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) скоротився порівняно до минулого місяця на 5,3 п. і склав 69,7;
– індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 13,4 п. та склав 54,5;
– індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс до 109,1, що на 21,4 п. вище за показник березня.
Ни одна составляющая индекса не обрушилась так сильно, как склонность совершать большие покупки! Показатель на минимуме с июня 2014-го - периода разрастания полномасштабных военных действий на Донбассе и !
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 26 тра, 2020 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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