Додано: Вів 26 тра, 2020 22:54

вам лишь бы поспорить.



Аренда уже не падает: ситуация стабилизировалась.

Кроме узких сегментов (типа элитной 3ки с элитным ремонтом 90х в Пассаже - хз как там), во всех ликвидных сегментах квартиры не пустуют - все кто хотел пересдать - пересдали.



Почему вдруг изза 3хмесячного карантина пропадет интерес к Киевской недвижимости, который сохраняется уже лет 100, я не знаю.



Дешевых предложений на рынке я не вижу. И никто не видит - за последние дни в форум тащят ссылки на всякий хлам, ни одной адекватной подешевевшей квартиры.



По поводу спада потребительских настроений: я четко помню ситуацию в 2015, когда казалось: ж.о.п.а полная, а в ОП стояли очереди людей, часть из которых - с наличной гривной, чудом вытащенной из падающих банков. Знаю точно 2 человек, которые именно так и купили квартиры, хотя не собирались.

И знаю достаточно людей у которых сгорели большие суммы (от 100 до 1000 куе) в Дельте, Надре и т.д. Да в любом банке были ВИП-вкладчики, и в итоге все они получили дырку от бублика.



Сейчас такой ситуации нет - все банки уже рухнули, укробанков почти и не осталось: только ГОСы и иностранцы, ну и мелочь всякая.



Поэтому: сбережения остались, доходы потеряли далеко не все (потеряли доходы как раз НЕ покупатели квартир, а арендаторы, и аренда эту потерю отыграла снижением на 20-25%).



Видно что обвалишки, зажав в потных ладошках по катлетке, топят за обвал в надежде впрыгнуть в последний вагон поезда, в котором #ЛендлордыВизионеры едут уже с 2015-2016 года.



Но ответьте себе на вопрос: спасет ли вашу ситуацию снижение цен на 10%? Нет конечно. А какие предпосылки снижения цен на 50% (обвала вдвое)? Их просто нет.



А вишенки на торте - сверхдешевых котлованов по 20-25куе за полноценную однуху, как это было в 2015 и в 2016 годах - их уже не будет. Все. Поезд ушел. Финита ля комедия. Берите лопаты в руки и работайте, а как заработаете недостающую сумму на квартиру - то приходите.