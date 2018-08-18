Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Yuri_T написав:у Столицы куплено активов с правом аренды земли на десятки гектаров в Киеве. закончится одно - запустят другое.
Вы думаете будут дешевые эконом комплексы возле метро, которые подходят под аренду? Я не знаток первички. Скажите, были ли сопоставимые с Эврикой, Патриотикой, Варшавским, Крушами проекты в 05-08 или 10-13? Думаю, что появление таких комплексов в таких местах было окном возможностей. Теперь, как и до 14-ого эконом снова будут строить в глухих ипенях.
Ну с Варшавским ситуация несколько отличается - там не ЖК строится возле метро, а метро тянут к ЖК из-за мощного лобби СГ в КГГА. Хотя суть о этого не меняется.
vitaliian написав:в кризисы растут продажи лотерей и хореки.. Люди сгоняют стресс и хотят
Хорека в ж, и там же останется по крайней мере до конца года. А вот рошенки начнут активно поглощать в погоне за дофамином. Вот уж ради чего точно потянут сбережения, если текущих доходов будет не хватать. Дякую
shapo написав:Вы и вправду искренне верите что получение ТУ и отвод земли соизмерим с стоимостью заливки хотя бы фундаментного ростверка обьемом под 1500-2000 м3?
Я говорю о комплексе мероприятий и затрат, которые предшествуют непосредственно запуску строительства. Поэтому застройщик может перенести старт продаж, но старт строительства откладывать надолго смысла нет. Если заморозить строительство вообще, разморозить его потом будет совсем не так легко, как кажется. Вы как инженер это понимаете лучше, чем я.
Кроме того, покупатели охотнее ведутся в кризисные времена не на котлованы, а на стройки, где уже выгнана хотя бы часть коробки, разве нет? В кризис в котлован почти никто не полезет, а к стройке, которая идет даже в *опные времена, обладатели котлет будут присматриваться повнимательнее.
Аренда уже не падает: ситуация стабилизировалась. Кроме узких сегментов (типа элитной 3ки с элитным ремонтом 90х в Пассаже - хз как там), во всех ликвидных сегментах квартиры не пустуют - все кто хотел пересдать - пересдали.
Почему вдруг изза 3хмесячного карантина пропадет интерес к Киевской недвижимости, который сохраняется уже лет 100, я не знаю.
Дешевых предложений на рынке я не вижу. И никто не видит - за последние дни в форум тащят ссылки на всякий хлам, ни одной адекватной подешевевшей квартиры.
По поводу спада потребительских настроений: я четко помню ситуацию в 2015, когда казалось: ж.о.п.а полная, а в ОП стояли очереди людей, часть из которых - с наличной гривной, чудом вытащенной из падающих банков. Знаю точно 2 человек, которые именно так и купили квартиры, хотя не собирались. И знаю достаточно людей у которых сгорели большие суммы (от 100 до 1000 куе) в Дельте, Надре и т.д. Да в любом банке были ВИП-вкладчики, и в итоге все они получили дырку от бублика.
Сейчас такой ситуации нет - все банки уже рухнули, укробанков почти и не осталось: только ГОСы и иностранцы, ну и мелочь всякая.
Поэтому: сбережения остались, доходы потеряли далеко не все (потеряли доходы как раз НЕ покупатели квартир, а арендаторы, и аренда эту потерю отыграла снижением на 20-25%).
Видно что обвалишки, зажав в потных ладошках по катлетке, топят за обвал в надежде впрыгнуть в последний вагон поезда, в котором #ЛендлордыВизионеры едут уже с 2015-2016 года.
Но ответьте себе на вопрос: спасет ли вашу ситуацию снижение цен на 10%? Нет конечно. А какие предпосылки снижения цен на 50% (обвала вдвое)? Их просто нет.
А вишенки на торте - сверхдешевых котлованов по 20-25куе за полноценную однуху, как это было в 2015 и в 2016 годах - их уже не будет. Все. Поезд ушел. Финита ля комедия. Берите лопаты в руки и работайте, а как заработаете недостающую сумму на квартиру - то приходите.
Таким глупым самовлюблённым нарцисам обломки обвала рынка просто обязаны увалить по пистаку...
дружище, как твои успехи? денежку копишь? по просмотрам бегаешь?
Пойми, не каждому понаеху дается Киевский Бетон (именно так, с большой буквы). Ты должен делом доказать, что ты лучше и достойнее чем миллион других понаехов-твоих конкурентов по желанию купить Киевский Бетон.
А коренные киевляне, кстати, в среднем владеют 6-8 квартирками и не парятся. Жизнь несправедлива, это правда.
zРадио написав:Ни одна составляющая индекса не обрушилась так сильно, как склонность совершать большие покупки! Показатель на минимуме с июня 2014-го - периода разрастания полномасштабных военных действий на Донбассе и !
Вы уверены, что под крупными покупками подразумевается недвижимость? Конечно, человек может подождать обновить машину на последние, если есть неопределенность с доходом, но если он целенаправленно копил на квартиру, тут ситуация может быть другая. Вы же механически все переносите исходя из своих предпосылок. Если так, то давайте будем формалистами. Есть там слово квартира? Значит ссылка ни о чем, не имеет отношения к теме и глупо делать выводы на основании этой информации.
vitaliian написав:Допустим у человека есть сбережения впритык на покупку квартиры, но он потерял работу (или снизились его доходы), только больной в этой ситуации будет делать покупку на весь размер сбережений.
Влезьте в чужие сапоги. Представьте, вы женщина с педобразованием и карьерой. Платите 11 тыс за аренду. Хотите двушку в новострое за 80 и еще 40 на ремонт. У вас в загашнике 60 тыс. Остались без работы. Первый путь - вернуться в Лубны к родителям и пойти работать учителем, проедая попутно накопления и ждать, пока все восстановится. Купить двушку в хруще в Киеве за 50, пойти работать учителем и иметь подушку в 10. Когда все восстановится докопить, продать хрущь, купить новострой. У всех ситуации разные. Вы же судите о всех со своей колокольни. При этом вам наверное есть где жить, просто лишние деньги жгут карман и нужно их пристроить.
дружище, как твои успехи? денежку копишь? по просмотрам бегаешь?
С накоплениями все прекрасно. Аккумуляция с темпом 4-5 куе в месяц. Но: 1. Абсолютно нет уверенности в нужности такого ценного с двух заглавных букв бетона. 2.Даже если нужность будет, то минус 15% от текущих, или никогда. Для жизни точно врядли (послушай песенку Шнура "не хочу быть москвичом",а как инвестиция, то с указанной просадкой.