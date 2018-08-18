Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
специально для людей, думающих что какой-то КОВИД за 3 месяца способен отбить охоту к КРЖН.
Читайте о событиях столетней давности, а написано как будто о прошлом году.
Сто лет назад у киевлян, в отличие от наших современников, не было проблем с жильем. Город переживал строительный бум, который превратил Киев в третий город империи после Москвы и Петербурга. В 1910 году Строительное отделение Киевской городской управы признало, что "после некоторого перерыва Киев снова "пережил так называемую строительную горячку".
"Интенсивная постройка домов объясняется громадным спросом на квартиры, особенно средних размеров, – сообщает газета "Киевлянин" в январе 1911 года. – Вновь построенные дома в настоящее время сплошь заселены, и пустых квартир, в особенности средних размеров, почти нет. Всего разрешений на постройку новых домов в 1910 году городской управой выдано 382. Преобладала, главным образом, тенденция к постройке больших многоэтажных домов, а именно 3, 4, 5 и 6-этажных. 1 и 2-этажные деревянные постройки сооружались, главным образом, на окраинах города, в то время как каменные дома, в особенности многоэтажные, строились преимущественно в центральных частях города".
Только форума не было 100 лет назад, где бы писали ерунду про падение цен и заколачивание окон досками.
shapo написав:Вы и вправду искренне верите что получение ТУ и отвод земли соизмерим с стоимостью заливки хотя бы фундаментного ростверка обьемом под 1500-2000 м3?
Я говорю о комплексе мероприятий и затрат, которые предшествуют непосредственно запуску строительства. Поэтому застройщик может перенести старт продаж, но старт строительства откладывать надолго смысла нет. Если заморозить строительство вообще, разморозить его потом будет совсем не так легко, как кажется. Вы как инженер это понимаете лучше, чем я.
Кроме того, покупатели охотнее ведутся в кризисные времена не на котлованы, а на стройки, где уже выгнана хотя бы часть коробки, разве нет? В кризис в котлован почти никто не полезет, а к стройке, которая идет даже в *опные времена, обладатели котлет будут присматриваться повнимательнее.
Во-первых, откладывание старта связано с временем действия временных и постоянных ту и пр. поэтому все зависит от конкретного случая. Во-вторых, меня удивляет что сейчас начинают объекты или с нулевого цикла, или с выгнанной на два-три этажа коробкой, т. е. недалеко ушедших от стадии котлована. И я не могу понять откуда у вроде обнищавшего народа после Укрбуда и аркады такой оптимизм или застройщик где-то нашёл свои и решил вложиться
investorkiev написав:специально для людей, думающих что какой-то КОВИД за 3 месяца способен отбить охоту к КРЖН.
Читайте о событиях столетней давности, а написано как будто о прошлом году.
Сто лет назад у киевлян, в отличие от наших современников, не было проблем с жильем. Город переживал строительный бум, который превратил Киев в третий город империи после Москвы и Петербурга. В 1910 году Строительное отделение Киевской городской управы признало, что "после некоторого перерыва Киев снова "пережил так называемую строительную горячку".
"Интенсивная постройка домов объясняется громадным спросом на квартиры, особенно средних размеров, – сообщает газета "Киевлянин" в январе 1911 года. – Вновь построенные дома в настоящее время сплошь заселены, и пустых квартир, в особенности средних размеров, почти нет. Всего разрешений на постройку новых домов в 1910 году городской управой выдано 382. Преобладала, главным образом, тенденция к постройке больших многоэтажных домов, а именно 3, 4, 5 и 6-этажных. 1 и 2-этажные деревянные постройки сооружались, главным образом, на окраинах города, в то время как каменные дома, в особенности многоэтажные, строились преимущественно в центральных частях города".
Только форума не было 100 лет назад, где бы писали ерунду про падение цен и заколачивание окон досками.
investorkiev написав:Аренда уже не падает: ситуация стабилизировалась.
Это правда. Все самые дешевые варианты, которые я мониторил, повыгребали. Остались просто дешевые.
investorkiev написав:Дешевых предложений на рынке я не вижу.
Сейчас висят предложения, за которыми в феврале можно было бы побегать (правда только по трешкам, однушек и двушек по адекватной цене нет), но сказать, что по ликвидным вариантам есть вообще какое-то снижение, я не вижу. Может, конечно, из-за малой выборки.
investorkiev написав:Но ответьте себе на вопрос: спасет ли вашу ситуацию снижение цен на 10%? Нет конечно. А какие предпосылки снижения цен на 50% (обвала вдвое)? Их просто нет.
Снижение цен на 10% это все равно будет дороже, чем год назад. С учетом того, что ждунам нужно платить за аренду, а пристроить 100% надежно доллары хоть с каким-то доходом почти невозможно, эти 10 могут не компенсировать им даже расходы на аренду.
Таким глупым самовлюблённым нарцисам обломки обвала рынка просто обязаны увалить по пистаку...
дружище, как твои успехи? денежку копишь? по просмотрам бегаешь?
Пойми, не каждому понаеху дается Киевский Бетон (именно так, с большой буквы). Ты должен делом доказать, что ты лучше и достойнее чем миллион других понаехов-твоих конкурентов по желанию купить Киевский Бетон.
А коренные киевляне, кстати, в среднем владеют 6-8 квартирками и не парятся. Жизнь несправедлива, это правда.
shapo написав:Это было как раз объяснимо сахарным бумом за счёт которого и расцвел Киев и придушенной революцией 1905г.А сейчас что?
А сейчас вот Хотаб, понаех из Херсона/Черновцов говорит что купит квартиру в Киеве, только ему не хватает 15% денег. И таких Хотабов - миллионы, в прямом смысле слова - в Херсоне\Николаеве\Сумах\Виннице и т.д. и т.п. И все они ждут когда их возможности позволят им получить во владение самое ценное имущество, которое вообще есть на просторах Украины - вожделенные Бетонометры в Киеве.
Смотрите как настойчивы эти люди - у них просто маниакальное желание купить Киевский Бетон. Едва-едва они получают возможность подзаработать денежек и их скирдануть (как сейчас у Хотаба - по 4-5 куе, что наверное много для Чернигова, но вполне посредственно для Киева) - сразу все мысли О НЕМ: о Киевском Бетоне. Только в КРЖН они как загипнотизированные, несут свои денежки.
Вот отсюда и спрос. Отсюда и строительный бум - вы же его видели в 2016-17 годах своими глазами.
Увы, но квартира в Киеве всегда дорого, сколько бы она не стоила: цена должна отсечь 980 тысяч понаехов из 1 млн (потому что квартир строится в год всего 20 тыс, а желающих - миллион). Конкуренция.
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 26 тра, 2020 23:22, всього редагувалось 1 раз.
дружище, как твои успехи? денежку копишь? по просмотрам бегаешь?
С накоплениями все прекрасно. Аккумуляция с темпом 4-5 куе в месяц.
Это что, так хорошо летуны в Африке оплачиваются? Или идёт надбавка за неучтенный груз?
Разве это хорошо? Военные летуны Украины в структуре ООН вообще-то самые низкооплачиваемые. 3.5-4 в валюте , ну и укрозарплата 1 куе сохраняется ж.. ЮАР своим платит больше. Ну и украинские гражданские тоже.