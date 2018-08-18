Додано: Вів 26 тра, 2020 23:20

shapo написав: Это было как раз объяснимо сахарным бумом за счёт которого и расцвел Киев и придушенной революцией 1905г.А сейчас что? Это было как раз объяснимо сахарным бумом за счёт которого и расцвел Киев и придушенной революцией 1905г.А сейчас что?

А сейчас вот Хотаб, понаех из Херсона/Черновцов говорит что купит квартиру в Киеве, только ему не хватает 15% денег. И таких Хотабов - миллионы, в прямом смысле слова - в Херсоне\Николаеве\Сумах\Виннице и т.д. и т.п. И все они ждут когда их возможности позволят им получить во владение самое ценное имущество, которое вообще есть на просторах Украины - вожделенные Бетонометры в Киеве.Смотрите как настойчивы эти люди - у них просто маниакальное желание купить Киевский Бетон. Едва-едва они получают возможность подзаработать денежек и их скирдануть (как сейчас у Хотаба - по 4-5 куе, что наверное много для Чернигова, но вполне посредственно для Киева) - сразу все мысли О НЕМ: о Киевском Бетоне. Только в КРЖН они как загипнотизированные, несут свои денежки.Вот отсюда и спрос. Отсюда и строительный бум - вы же его видели в 2016-17 годах своими глазами.Увы, но квартира в Киеве всегда дорого, сколько бы она не стоила: цена должна отсечь 980 тысяч понаехов из 1 млн (потому что квартир строится в год всего 20 тыс, а желающих - миллион). Конкуренция.