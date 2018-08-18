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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 403440354036403740384039>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 54
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
13%
7
знизяться в межах 10%
30%
16
знизяться на 10-25%
31%
17
знизяться на 25%-50%
19%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 23:27

  Vlad442 написав:
  Hotab написав:Разве это хорошо?
Военные летуны Украины в структуре ООН вообще-то самые низкооплачиваемые.
3.5-4 в валюте , ну и укрозарплата 1 куе сохраняется ж..
ЮАР своим платит больше. Ну и украинские гражданские тоже.

Скирдуйте пока есть возможность. Грядет эра беспилотников. Да и по здоровью до старости не поработаешь, поэтому вопрос куда пристроить сбережения, чтобы хватило на безбедную старость, стоит острей, чем у среднего человека.

Грузы беспилотники на горные площадки ,ограниченные 70метровыми джунглями ещё не научились возить. Ну а ударные - да.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 23:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Скажите этому глупому, что Хотабу не хватает только желания лезть в очередной бетон. Разве что продав херсонский новострой, и то не факт...
Нет веры в будущее страны,чтобы завязать в ее бетоне .

Поделитесь альтернативами. Наверное у вас есть наработки кроме бетона, как сохранить (не говорю про приумножить или заработать) со 100% надежностью с горизонтом 20-40 лет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 23:28

  Hotab написав:
  shapo написав:
Это что, так хорошо летуны в Африке оплачиваются? Или идёт надбавка за неучтенный груз?

Разве это хорошо?
Военные летуны Украины в структуре ООН вообще-то самые низкооплачиваемые.
3.5-4 в валюте , ну и укрозарплата 1 куе сохраняется ж..
ЮАР своим платит больше. Ну и украинские гражданские тоже.


Так как можно нахомячить 4-5 в месяц если зарплата 3.5-4? Святым духом питаться и в кабине жить?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 23:31

Vlad442 ,

Наверное у вас есть наработки кроме бетона

Искать счастье за границей. Там же и остаться. Продолжая работать по специальности на украинскую или любую другую постсоветскую компанию.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 23:34

  shapo написав:
  Hotab написав:
  shapo написав:
Это что, так хорошо летуны в Африке оплачиваются? Или идёт надбавка за неучтенный груз?

Разве это хорошо?
Военные летуны Украины в структуре ООН вообще-то самые низкооплачиваемые.
3.5-4 в валюте , ну и укрозарплата 1 куе сохраняется ж..
ЮАР своим платит больше. Ну и украинские гражданские тоже.


Так как можно нахомячить 4-5 в месяц если зарплата 3.5-4? Святым духом питаться и в кабине жить?


Я думал Вы, задавая эти вопросы,в теме.
В принципе ж нет затрат. Жилье и харчевание бесплатно. Синька только,но это уже так не интересно,как в 20-25.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 23:35

  zРадио написав:
  vitaliian написав:в кризисы растут продажи лотерей и хореки.. Люди сгоняют стресс и хотят


Хорека в ж, и там же останется по крайней мере до конца года. А вот рошенки начнут активно поглощать в погоне за дофамином. Вот уж ради чего точно потянут сбережения, если текущих доходов будет не хватать. Дякую :lol:

Что такое хорека ?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 23:42

  Hotab написав:
  shapo написав:
Так как можно нахомячить 4-5 в месяц если зарплата 3.5-4? Святым духом питаться и в кабине жить?


Я думал Вы, задавая эти вопросы,в теме.
В принципе ж нет затрат. Жилье и харчевание бесплатно. Синька только,но это уже так не интересно,как в 20-25.


Поздравляю.
Вы обладаете тремя бесценными качествами:
1) бережливость
2) бережливость к сбереженному
3) бережливость к бережно сбереженному
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 23:44

  барабашов написав:
  zРадио написав:
  vitaliian написав:в кризисы растут продажи лотерей и хореки.. Люди сгоняют стресс и хотят


Хорека в ж, и там же останется по крайней мере до конца года. А вот рошенки начнут активно поглощать в погоне за дофамином. Вот уж ради чего точно потянут сбережения, если текущих доходов будет не хватать. Дякую :lol:

Что такое хорека ?


Гостинично-ресторанный бизнес (от англ. hotel, restaurant, catering)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 23:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:как сохранить (не говорю про приумножить или заработать) со 100% надежностью с горизонтом 20-40 лет
доллар через 40 лет рухнет или обесценится? с долларом вас примут в любой стране мира, с киевским бетоном вы уже в Одессе - никто. Уже писали что мед.клиники не принимают бетон в качестве оплаты, а быстро его продать реально только за полцены Уже молчу о том что недвижимость требует внимания и расходов, а коммуналка в перспективе будет расти до европейских значений.

Как люди "попали" с недвижимостью примеров много, посмотрите цены в Донецке. За 40 лет много чего может произойти. С долларами дончане переехали в Киев и в Одессу и купили себе жильё, те кто сидел в донецком бетоне вынуждены сидеть в Донецке или кормить лендлордов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 27 тра, 2020 00:11, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 23:57

investorkiev ,
приумножить - исскуство

Тусуясь на этой ветке в 15-16 годах, я влез в херсонский бетон по 320-330$ за метр (91 кв.метр), на момент сдачи он стоил уже 500.
При этом 50/50 это была инвестиция, а не для себя, так как для жизни хуже областного центра в Украине,чем Херсон,я не знаю.
Сегодня цены не сильно мониторил,примерно так же, наверное.
Но я отдаю себе отчёт,что влазить в него надо после просадки,как тогда в 16-м. Сейчас явно не время киевского бетона.

З.Ы. Влезть в 16-м в киевский бетон явно было бы предпочтительнее. Но это становится ясно гляда с позиции 2020 год.
Hotab
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