|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 тра, 2020 23:27
Vlad442 написав: Hotab написав:
Разве это хорошо?
Военные летуны Украины в структуре ООН вообще-то самые низкооплачиваемые.
3.5-4 в валюте , ну и укрозарплата 1 куе сохраняется ж..
ЮАР своим платит больше. Ну и украинские гражданские тоже.
Скирдуйте пока есть возможность. Грядет эра беспилотников. Да и по здоровью до старости не поработаешь, поэтому вопрос куда пристроить сбережения, чтобы хватило на безбедную старость, стоит острей, чем у среднего человека.
Грузы беспилотники на горные площадки ,ограниченные 70метровыми джунглями ещё не научились возить. Ну а ударные - да.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2745
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 1022 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 тра, 2020 23:27
Hotab написав:
Скажите этому глупому, что Хотабу не хватает только желания лезть в очередной бетон. Разве что продав херсонский новострой, и то не факт...
Нет веры в будущее страны,чтобы завязать в ее бетоне .
Поделитесь альтернативами. Наверное у вас есть наработки кроме бетона, как сохранить (не говорю про приумножить или заработать) со 100% надежностью с горизонтом 20-40 лет.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6644
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 23:28
Hotab написав: shapo написав:
Это что, так хорошо летуны в Африке оплачиваются? Или идёт надбавка за неучтенный груз?
Разве это хорошо?
Военные летуны Украины в структуре ООН вообще-то самые низкооплачиваемые.
3.5-4 в валюте , ну и укрозарплата 1 куе сохраняется ж..
ЮАР своим платит больше. Ну и украинские гражданские тоже.
Так как можно нахомячить 4-5 в месяц если зарплата 3.5-4? Святым духом питаться и в кабине жить?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3495
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 609 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 23:31
Vlad442
,
Наверное у вас есть наработки кроме бетона
Искать счастье за границей. Там же и остаться. Продолжая работать по специальности на украинскую или любую другую постсоветскую компанию.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2745
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 1022 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 тра, 2020 23:34
shapo написав: Hotab написав: shapo написав:
Это что, так хорошо летуны в Африке оплачиваются? Или идёт надбавка за неучтенный груз?
Разве это хорошо?
Военные летуны Украины в структуре ООН вообще-то самые низкооплачиваемые.
3.5-4 в валюте , ну и укрозарплата 1 куе сохраняется ж..
ЮАР своим платит больше. Ну и украинские гражданские тоже.
Так как можно нахомячить 4-5 в месяц если зарплата 3.5-4? Святым духом питаться и в кабине жить?
Я думал Вы, задавая эти вопросы,в теме.
В принципе ж нет затрат. Жилье и харчевание бесплатно. Синька только,но это уже так не интересно,как в 20-25.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2745
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 1022 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 тра, 2020 23:35
zРадио написав: vitaliian написав:
в кризисы растут продажи лотерей и хореки.. Люди сгоняют стресс и хотят
Хорека в ж, и там же останется по крайней мере до конца года. А вот рошенки начнут активно поглощать в погоне за дофамином. Вот уж ради чего точно потянут сбережения, если текущих доходов будет не хватать. Дякую
Что такое хорека ?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1685
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 23:42
Hotab написав: shapo написав:
Так как можно нахомячить 4-5 в месяц если зарплата 3.5-4? Святым духом питаться и в кабине жить?
Я думал Вы, задавая эти вопросы,в теме.
В принципе ж нет затрат. Жилье и харчевание бесплатно. Синька только,но это уже так не интересно,как в 20-25.
Поздравляю.
Вы обладаете тремя бесценными качествами:
1) бережливость
2) бережливость к сбереженному
3) бережливость к бережно сбереженному
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3495
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 609 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 23:44
барабашов написав: zРадио написав: vitaliian написав:
в кризисы растут продажи лотерей и хореки.. Люди сгоняют стресс и хотят
Хорека в ж, и там же останется по крайней мере до конца года. А вот рошенки начнут активно поглощать в погоне за дофамином. Вот уж ради чего точно потянут сбережения, если текущих доходов будет не хватать. Дякую
Что такое хорека ?
Гостинично-ресторанный бизнес (от англ. hotel, restaurant, catering)
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5814
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 2194 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Вів 26 тра, 2020 23:51
Vlad442 написав:
как сохранить (не говорю про приумножить или заработать) со 100% надежностью с горизонтом 20-40 лет
доллар через 40 лет рухнет или обесценится? с долларом вас примут в любой стране мира, с киевским бетоном вы уже в Одессе - никто. Уже писали что мед.клиники не принимают бетон в качестве оплаты, а быстро его продать реально только за полцены Уже молчу о том что недвижимость требует внимания и расходов, а коммуналка в перспективе будет расти до европейских значений.
Как люди "попали" с недвижимостью примеров много, посмотрите цены в Донецке. За 40 лет много чего может произойти. С долларами дончане переехали в Киев и в Одессу и купили себе жильё, те кто сидел в донецком бетоне вынуждены сидеть в Донецке или кормить лендлордов.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 27 тра, 2020 00:11, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3409
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 801 раз.
- Подякували: 1013 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 23:57
investorkiev
,
приумножить - исскуство
Тусуясь на этой ветке в 15-16 годах, я влез в херсонский бетон по 320-330$ за метр (91 кв.метр), на момент сдачи он стоил уже 500.
При этом 50/50 это была инвестиция, а не для себя, так как для жизни хуже областного центра в Украине,чем Херсон,я не знаю.
Сегодня цены не сильно мониторил,примерно так же, наверное.
Но я отдаю себе отчёт,что влазить в него надо после просадки,как тогда в 16-м. Сейчас явно не время киевского бетона.
З.Ы. Влезть в 16-м в киевский бетон явно было бы предпочтительнее. Но это становится ясно гляда с позиции 2020 год.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2745
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 1022 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|465
|196977
|
|
|18438
|3014354
|
|
|13
|13406
|
|