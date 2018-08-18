Додано: Вів 26 тра, 2020 23:51

Vlad442 написав: как сохранить (не говорю про приумножить или заработать) со 100% надежностью с горизонтом 20-40 лет как сохранить (не говорю про приумножить или заработать) со 100% надежностью с горизонтом 20-40 лет

доллар через 40 лет рухнет или обесценится? с долларом вас примут в любой стране мира, с киевским бетоном вы уже в Одессе - никто. Уже писали что мед.клиники не принимают бетон в качестве оплаты, а быстро его продать реально только за полцены Уже молчу о том что недвижимость требует внимания и расходов, а коммуналка в перспективе будет расти до европейских значений.Как люди "попали" с недвижимостью примеров много, посмотрите цены в Донецке. За 40 лет много чего может произойти. С долларами дончане переехали в Киев и в Одессу и купили себе жильё, те кто сидел в донецком бетоне вынуждены сидеть в Донецке или кормить лендлордов.