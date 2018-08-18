Додано: Сер 27 тра, 2020 00:05

Vlad442 написав: Вы уверены, что под крупными покупками подразумевается недвижимость?

Конечно, человек может подождать обновить машину на последние, если есть неопределенность с доходом, но если он целенаправленно копил на квартиру, тут ситуация может быть другая. Вы же механически все переносите исходя из своих предпосылок.

Вы уверены, что под крупными покупками подразумевается недвижимость?Конечно, человек может подождать обновить машину на последние, если есть неопределенность с доходом, но если он целенаправленно копил на квартиру, тут ситуация может быть другая. Вы же механически все переносите исходя из своих предпосылок.

Vlad442 написав: Если так, то давайте будем формалистами. Есть там слово квартира? Значит ссылка ни о чем, не имеет отношения к теме и глупо делать выводы на основании этой информации.

Если так, то давайте будем формалистами. Есть там слово квартира? Значит ссылка ни о чем, не имеет отношения к теме и глупо делать выводы на основании этой информации.

Из каких предпосылок? Я ничего не покупаю )) Но рынок недвижимости - это зеркало экономики, поэтому он мне интересен как объект наблюдения. А вы сами легко можете понять, когда он падает, когда растет, и связать это с потребительскими доходами и поведением.То, о чем вы говорите, тоже будет. Но не пытайтесь выдать пример иррационального поведения за естественное. "Скорострелов" будет мало, а ждунов - много. Будут и такие, которые пропустят дно - а как же без нихНет там слова "квартира". Но вот вам пища для ума - результаты более ранних исследований. Попробуйте теперь сказать, что потребительские настроения - это выдумка скучающих социологов, которая вообще ни о чем не говорит.