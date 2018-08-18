Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тусуясь на этой ветке в 15-16 годах, я влез в херсонский бетон по 320-330$ за метр, на момент сдачи он стоил уже 500. При этом 50/50 это была инвестиция, а не для себя, так как для жизни хуже областного центра в Украине,чем Херсон,я не знаю. Сегодня цены не сильно мониторил,примерно так же, наверное. Но я отдаю себе отчёт,что влазить в него надо после просадки,как тогда в 16-м. Сейчас явно не время киевского бетона.
З.Ы. Влезть в 16-м в киевский бетон явно было бы предпочтительнее. Но это становится ясно гляда с позиции 2020 год.
Может, лучше в африканский бетон инвестировать? Там безбрежные возможности
Тусуясь на этой ветке в 15-16 годах, я влез в херсонский бетон по 320-330$ за метр, на момент сдачи он стоил уже 500. При этом 50/50 это была инвестиция, а не для себя, так как для жизни хуже областного центра в Украине,чем Херсон,я не знаю. Сегодня цены не сильно мониторил,примерно так же, наверное. Но я отдаю себе отчёт,что влазить в него надо после просадки,как тогда в 16-м. Сейчас явно не время киевского бетона.
З.Ы. Влезть в 16-м в киевский бетон явно было бы предпочтительнее. Но это становится ясно гляда с позиции 2020 год.
Может, лучше в африканский бетон инвестировать? Там безбрежные возможности
Тут в наушниках по городу не пройдешь, сорвут. А на жилище надо часовые с калашниковым по периметру. Ну и человеческая жизнь не стоит и горсти колтана.
shapo написав:Во-первых, откладывание старта связано с временем действия временных и постоянных ту и пр. поэтому все зависит от конкретного случая. Во-вторых, меня удивляет что сейчас начинают объекты или с нулевого цикла, или с выгнанной на два-три этажа коробкой, т. е. недалеко ушедших от стадии котлована. И я не могу понять откуда у вроде обнищавшего народа после Укрбуда и аркады такой оптимизм или застройщик где-то нашёл свои и решил вложиться
Так то, о чем я пишу, вполне коррелирует с Вашими постами. Да, старт строительства идет, но старт продаж может откладываться. Разве нет? Почему Вы не разделяете эти понятия? И, извините, тот народ, который нынче обнищал, и ранее не был игроком на КРЖН.
Vlad442 написав:Вы уверены, что под крупными покупками подразумевается недвижимость? Конечно, человек может подождать обновить машину на последние, если есть неопределенность с доходом, но если он целенаправленно копил на квартиру, тут ситуация может быть другая. Вы же механически все переносите исходя из своих предпосылок.
Из каких предпосылок? Я ничего не покупаю )) Но рынок недвижимости - это зеркало экономики, поэтому он мне интересен как объект наблюдения. А вы сами легко можете понять, когда он падает, когда растет, и связать это с потребительскими доходами и поведением.
То, о чем вы говорите, тоже будет. Но не пытайтесь выдать пример иррационального поведения за естественное. "Скорострелов" будет мало, а ждунов - много. Будут и такие, которые пропустят дно - а как же без них
Vlad442 написав:Если так, то давайте будем формалистами. Есть там слово квартира? Значит ссылка ни о чем, не имеет отношения к теме и глупо делать выводы на основании этой информации.
Нет там слова "квартира". Но вот вам пища для ума - результаты более ранних исследований. Попробуйте теперь сказать, что потребительские настроения - это выдумка скучающих социологов, которая вообще ни о чем не говорит.
Vlad442 написав:Снижение цен на 10% это все равно будет дороже, чем год назад. С учетом того, что ждунам нужно платить за аренду, а пристроить 100% надежно доллары хоть с каким-то доходом почти невозможно, эти 10 могут не компенсировать им даже расходы на аренду.
Ближайшие пару лет аренда будет обходиться в 5% в год от стоимости актива, а дешеветь он будет - на 10-15% в год. Вот вам и вся математика.
Аренда и продажа рядом ходят, и обе крайне чувствительны к доходам населения, которые на сегодня падают и продолжат падать дальше
shapo написав:Во-первых, откладывание старта связано с временем действия временных и постоянных ту и пр. поэтому все зависит от конкретного случая. Во-вторых, меня удивляет что сейчас начинают объекты или с нулевого цикла, или с выгнанной на два-три этажа коробкой, т. е. недалеко ушедших от стадии котлована. И я не могу понять откуда у вроде обнищавшего народа после Укрбуда и аркады такой оптимизм или застройщик где-то нашёл свои и решил вложиться
Так то, о чем я пишу, вполне коррелирует с Вашими постами. Да, старт строительства идет, но старт продаж может откладываться. Разве нет? Почему Вы не разделяете эти понятия? И, извините, тот народ, который нынче обнищал, и ранее не был игроком на КРЖН.
Ничего подобного, именно народ и был всегда основным игроком в финансово-строительной пирамиде кржн последние 20 лет
Vlad442 написав:Снижение цен на 10% это все равно будет дороже, чем год назад. С учетом того, что ждунам нужно платить за аренду, а пристроить 100% надежно доллары хоть с каким-то доходом почти невозможно, эти 10 могут не компенсировать им даже расходы на аренду.
Ближайшие пару лет аренда будет обходиться в 5% в год от стоимости актива, а дешеветь он будет - на 10-15% в год. Вот вам и вся математика.
Аренда и продажа рядом ходят, и обе крайне чувствительны к доходам населения, которые на сегодня падают и продолжат падать дальше
Как, ну как вы считаете?????
Если раньше аренда была 9-10% от цены квартиры (однушка у метро), то как она станет 5% от цены квартиры????
-аренда упадет в 2 раза а цена не изменится? -аренда станет как была, а цена в 2 раза вырастет?
shapo написав:Может, лучше в африканский бетон инвестировать? Там безбрежные возможности
Тут в наушниках по городу не пройдешь, сорвут. А на жилище надо часовые с калашниковым по периметру. Ну и человеческая жизнь не стоит и горсти колтана.
Так речь не о Конго или Либерии, есть же более приличные места
ЮАР. Почти Европа на африканском континенте. Но там черные начинают возбухать на белых. Знаниями очень отстают, зато равноправие требуют . Многие страны Африки это прошли, пришлось белым уехать. Зачастую при помощи жёсткого вмешательства бельгийского спецназа. В общем эта земля богом забытая. Им не помочь, с ними не ужиться, пусть сами строят свою жизнь.