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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40354036403740384039>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 54
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
13%
7
знизяться в межах 10%
30%
16
знизяться на 10-25%
31%
17
знизяться на 25%-50%
19%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:01

  Hotab написав:investorkiev ,
приумножить - исскуство

Тусуясь на этой ветке в 15-16 годах, я влез в херсонский бетон по 320-330$ за метр, на момент сдачи он стоил уже 500.
При этом 50/50 это была инвестиция, а не для себя, так как для жизни хуже областного центра в Украине,чем Херсон,я не знаю.
Сегодня цены не сильно мониторил,примерно так же, наверное.
Но я отдаю себе отчёт,что влазить в него надо после просадки,как тогда в 16-м. Сейчас явно не время киевского бетона.

З.Ы. Влезть в 16-м в киевский бетон явно было бы предпочтительнее. Но это становится ясно гляда с позиции 2020 год.

Может, лучше в африканский бетон инвестировать?
Там безбрежные возможности
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:. Сейчас явно не время киевского бетона. .
влазить в бетон можно тогда когда есть стабильный спрос и в случае чего его можно будет продать желательно с проффитом на инфляцию. Другой вариант если растет аренда больше чем на 10% в год.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 27 тра, 2020 00:04, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:04

  shapo написав:
  Hotab написав:investorkiev ,
приумножить - исскуство

Тусуясь на этой ветке в 15-16 годах, я влез в херсонский бетон по 320-330$ за метр, на момент сдачи он стоил уже 500.
При этом 50/50 это была инвестиция, а не для себя, так как для жизни хуже областного центра в Украине,чем Херсон,я не знаю.
Сегодня цены не сильно мониторил,примерно так же, наверное.
Но я отдаю себе отчёт,что влазить в него надо после просадки,как тогда в 16-м. Сейчас явно не время киевского бетона.

З.Ы. Влезть в 16-м в киевский бетон явно было бы предпочтительнее. Но это становится ясно гляда с позиции 2020 год.

Может, лучше в африканский бетон инвестировать?
Там безбрежные возможности


Тут в наушниках по городу не пройдешь, сорвут. А на жилище надо часовые с калашниковым по периметру. Ну и человеческая жизнь не стоит и горсти колтана.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:04

  shapo написав:Во-первых, откладывание старта связано с временем действия временных и постоянных ту и пр. поэтому все зависит от конкретного случая.
Во-вторых, меня удивляет что сейчас начинают объекты или с нулевого цикла, или с выгнанной на два-три этажа коробкой, т. е. недалеко ушедших от стадии котлована.
И я не могу понять откуда у вроде обнищавшего народа после Укрбуда и аркады такой оптимизм или застройщик где-то нашёл свои и решил вложиться

Так то, о чем я пишу, вполне коррелирует с Вашими постами. Да, старт строительства идет, но старт продаж может откладываться. Разве нет? Почему Вы не разделяете эти понятия?
И, извините, тот народ, который нынче обнищал, и ранее не был игроком на КРЖН.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:05

  Vlad442 написав:Вы уверены, что под крупными покупками подразумевается недвижимость?
Конечно, человек может подождать обновить машину на последние, если есть неопределенность с доходом, но если он целенаправленно копил на квартиру, тут ситуация может быть другая. Вы же механически все переносите исходя из своих предпосылок.


Из каких предпосылок? Я ничего не покупаю )) Но рынок недвижимости - это зеркало экономики, поэтому он мне интересен как объект наблюдения. А вы сами легко можете понять, когда он падает, когда растет, и связать это с потребительскими доходами и поведением.

То, о чем вы говорите, тоже будет. Но не пытайтесь выдать пример иррационального поведения за естественное. "Скорострелов" будет мало, а ждунов - много. Будут и такие, которые пропустят дно - а как же без них :mrgreen:

  Vlad442 написав:Если так, то давайте будем формалистами. Есть там слово квартира? Значит ссылка ни о чем, не имеет отношения к теме и глупо делать выводы на основании этой информации.


Нет там слова "квартира". Но вот вам пища для ума - результаты более ранних исследований. Попробуйте теперь сказать, что потребительские настроения - это выдумка скучающих социологов, которая вообще ни о чем не говорит.

Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:14

  Hotab написав:
  shapo написав:Может, лучше в африканский бетон инвестировать?
Там безбрежные возможности


Тут в наушниках по городу не пройдешь, сорвут. А на жилище надо часовые с калашниковым по периметру. Ну и человеческая жизнь не стоит и горсти колтана.

Так речь не о Конго или Либерии, есть же более приличные места
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:14

  Vlad442 написав:Снижение цен на 10% это все равно будет дороже, чем год назад. С учетом того, что ждунам нужно платить за аренду, а пристроить 100% надежно доллары хоть с каким-то доходом почти невозможно, эти 10 могут не компенсировать им даже расходы на аренду.


Ближайшие пару лет аренда будет обходиться в 5% в год от стоимости актива, а дешеветь он будет - на 10-15% в год. Вот вам и вся математика.

Аренда и продажа рядом ходят, и обе крайне чувствительны к доходам населения, которые на сегодня падают и продолжат падать дальше
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:16

  Natt написав:
  shapo написав:Во-первых, откладывание старта связано с временем действия временных и постоянных ту и пр. поэтому все зависит от конкретного случая.
Во-вторых, меня удивляет что сейчас начинают объекты или с нулевого цикла, или с выгнанной на два-три этажа коробкой, т. е. недалеко ушедших от стадии котлована.
И я не могу понять откуда у вроде обнищавшего народа после Укрбуда и аркады такой оптимизм или застройщик где-то нашёл свои и решил вложиться

Так то, о чем я пишу, вполне коррелирует с Вашими постами. Да, старт строительства идет, но старт продаж может откладываться. Разве нет? Почему Вы не разделяете эти понятия?
И, извините, тот народ, который нынче обнищал, и ранее не был игроком на КРЖН.

Ничего подобного, именно народ и был всегда основным игроком в финансово-строительной пирамиде кржн последние 20 лет
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:19

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Снижение цен на 10% это все равно будет дороже, чем год назад. С учетом того, что ждунам нужно платить за аренду, а пристроить 100% надежно доллары хоть с каким-то доходом почти невозможно, эти 10 могут не компенсировать им даже расходы на аренду.


Ближайшие пару лет аренда будет обходиться в 5% в год от стоимости актива, а дешеветь он будет - на 10-15% в год. Вот вам и вся математика.

Аренда и продажа рядом ходят, и обе крайне чувствительны к доходам населения, которые на сегодня падают и продолжат падать дальше



Как, ну как вы считаете?????

Если раньше аренда была 9-10% от цены квартиры (однушка у метро), то как она станет 5% от цены квартиры????

-аренда упадет в 2 раза а цена не изменится?
-аренда станет как была, а цена в 2 раза вырастет?

Обьясните на каком-нибудь примере с цифрами.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:20

  shapo написав:
  Hotab написав:
  shapo написав:Может, лучше в африканский бетон инвестировать?
Там безбрежные возможности


Тут в наушниках по городу не пройдешь, сорвут. А на жилище надо часовые с калашниковым по периметру. Ну и человеческая жизнь не стоит и горсти колтана.

Так речь не о Конго или Либерии, есть же более приличные места

ЮАР. :)
Почти Европа на африканском континенте.
Но там черные начинают возбухать на белых. Знаниями очень отстают, зато равноправие требуют .
Многие страны Африки это прошли, пришлось белым уехать. Зачастую при помощи жёсткого вмешательства бельгийского спецназа.
В общем эта земля богом забытая. Им не помочь, с ними не ужиться, пусть сами строят свою жизнь.
Hotab
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