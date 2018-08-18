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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 тра, 2020 00:21
Hotab написав:
В общем эта земля богом забытая. Им не помочь, с ними не ужиться, пусть сами строят свою жизнь.
прям как про Херсон.
по чем сдаете там свою трешку 91 кв.м.? Какая доходность в %% на вложенный капитал?
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:22
Natt написав:
И, извините, тот народ, который нынче обнищал, и ранее не был игроком на КРЖН.
Да смотрите. Аркадовский шлак под 10%-ный кредит кто разметал? Самые что ни на есть бедные киевляне, наскирдовавшие целых 5 тыс долларов первого взноса, чтобы затем платить по 200 долларов аннуитета еще надцать лет.
Рассрочки от застройщиков тоже последние 3 года росли по длительности и уменьшались по первоначальному взносу.
Рынок рос на привлечении все более бедных слоев, и дошел к концу 2019-го до чистильщиков обуви, фигурально выражаясь. Уверен, вы эту притчу знаете и аналогию поймете
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 27 тра, 2020 00:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:24
zРадио написав: Vlad442 написав:
Снижение цен на 10% это все равно будет дороже, чем год назад. С учетом того, что ждунам нужно платить за аренду, а пристроить 100% надежно доллары хоть с каким-то доходом почти невозможно, эти 10 могут не компенсировать им даже расходы на аренду.
Ближайшие пару лет аренда будет обходиться в 5% в год от стоимости актива, а дешеветь он будет - на 10-15% в год. Вот вам и вся математика.
Аренда и продажа рядом ходят, и обе крайне чувствительны к доходам населения, которые на сегодня падают и продолжат падать дальше
А стоимость ремонтов будет падать на 10-15% в год? А стоимость строительства? А цены на услуги и продукты питания?
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:24
Hotab написав:
ЮАР.
Почти Европа на африканском континенте.
Но там черные начинают возбухать на белых. Знаниями очень отстают, зато равноправие требуют .
Многие страны Африки это прошли, пришлось белым уехать. Зачастую при помощи жёсткого вмешательства бельгийского спецназа.
В общем эта земля богом забытая. Им не помочь, с ними не ужиться, пусть сами строят свою жизнь.
Что же тогда туда китайцы так лезут, и не они одни?
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shapo
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:25
zРадио написав: Natt написав:
И, извините, тот народ, который нынче обнищал, и ранее не был игроком на КРЖН.
Да смотрите. Аркадовский шлак под 10%-ный кредит кто разметал? Самые что ни на есть бедные киевляне, наскирдовавшие целых 5 тыс долларов первого взноса, чтобы затем платить на 200 долларов в месяц аннуитета еще надцать лет.
Рассрочки от застройщиков тоже последние 3 годы выросли по длительности и снизились по первоначальному взносу.
Рынок рос на привлечении все более бедных слоев, и дошел к концу 2019-го до чистильщиков обуви, фигурально выражаясь. Уверен, вы эту притчу знаете и аналогию поймете
закончились самые бедные покупатели? так и Аркады уже нет. Поэтому их исчезновение рынок не почуствует - предложение сократилось на целую Аркаду. И целый Укрбуд. И еще много на что.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:27
investorkiev написав:
закончились самые бедные покупатели? так и Аркады уже нет. Поэтому их исчезновение рынок не почуствует - предложение сократилось на целую Аркаду. И целый Укрбуд. И еще много на что.
Как минимум Интергал ещё строит. Да и откуда сейчас будет появляться средний класс?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:28
investorkiev написав:
Как, ну как вы считаете?????
Если раньше аренда была 9-10% от цены квартиры (однушка у метро), то как она станет 5% от цены квартиры????
-аренда упадет в 2 раза а цена не изменится?
-аренда станет как была, а цена в 2 раза вырастет?
Обьясните на каком-нибудь примере с цифрами.
Я знаю, что вас смутило. 9-10% доходности аренды вы взяли исходя из ее стоимости на котловане. Практически, быть может, так у вас и сложилось. Но, извините, с т.з. инвестирования это 2 отдельных проекта.
Не дает аренда в Киеве как stand alone business такую доходность! Это влажные мечты рантье
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:29
shapo написав: investorkiev написав:
закончились самые бедные покупатели? так и Аркады уже нет. Поэтому их исчезновение рынок не почуствует - предложение сократилось на целую Аркаду. И целый Укрбуд. И еще много на что.
Как минимум Интергал ещё строит. Да и откуда сейчас будет появляться средний класс?
да не среднего класса добавится, а застройщиков убавится!
Интергал кстати вроде бы подороже чем Аркада, да и рассрочек многолетних под 10% не дает?
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:32
zРадио написав: investorkiev написав:
Как, ну как вы считаете?????
Если раньше аренда была 9-10% от цены квартиры (однушка у метро), то как она станет 5% от цены квартиры????
-аренда упадет в 2 раза а цена не изменится?
-аренда станет как была, а цена в 2 раза вырастет?
Обьясните на каком-нибудь примере с цифрами.
Я знаю, что вас смутило. 9-10% доходности аренды вы взяли исходя из ее стоимости на котловане. Практически, быть может, так у вас и сложилось. Но, извините, с т.з. инвестирования это 2 отдельных проекта.
Не дает аренда в Киеве как stand alone business такую доходность! Это влажные мечты рантье
Однушка в Патриотике. Продажная цена 55000дол. Аренда до карантина - 11 тыс грн, или 400дол, в год 9% годовых.
Дайте ваш пример, как аренда будет ближайшие пару лет приносить 5% годовых.
Эта однушка будет стоить 30000дол и сдаваться за 125дол\мес? 3400 гривен? Серьезно?
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:36
airmax78 написав:
А стоимость ремонтов будет падать на 10-15% в год? А стоимость строительства? А цены на услуги и продукты питания?
Стоимость строительных и ремонтных работ упадет на величину падения стоимости труда. Я не специалист в этом вопросе и не знаю, сколько труда в себестоимости. А вот стоимость труда, полагаю, упадет на 20%. Может быть, ситуативно, и больше, если будет глубокая девальвация.
Цены на продукты питания не упадут, если, опять же, не глубокая девальвация (но кто считает продукты в долларах у нас, так что проще сказать - не упадут, или вырастут в цене в гривнах)
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