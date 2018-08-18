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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4036403740384039>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 54
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
13%
7
знизяться в межах 10%
30%
16
знизяться на 10-25%
31%
17
знизяться на 25%-50%
19%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:21

  Hotab написав:В общем эта земля богом забытая. Им не помочь, с ними не ужиться, пусть сами строят свою жизнь.

прям как про Херсон.

по чем сдаете там свою трешку 91 кв.м.? Какая доходность в %% на вложенный капитал?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:22

  Natt написав:И, извините, тот народ, который нынче обнищал, и ранее не был игроком на КРЖН.


Да смотрите. Аркадовский шлак под 10%-ный кредит кто разметал? Самые что ни на есть бедные киевляне, наскирдовавшие целых 5 тыс долларов первого взноса, чтобы затем платить по 200 долларов аннуитета еще надцать лет.

Рассрочки от застройщиков тоже последние 3 года росли по длительности и уменьшались по первоначальному взносу.

Рынок рос на привлечении все более бедных слоев, и дошел к концу 2019-го до чистильщиков обуви, фигурально выражаясь. Уверен, вы эту притчу знаете и аналогию поймете
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 27 тра, 2020 00:25, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:24

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Снижение цен на 10% это все равно будет дороже, чем год назад. С учетом того, что ждунам нужно платить за аренду, а пристроить 100% надежно доллары хоть с каким-то доходом почти невозможно, эти 10 могут не компенсировать им даже расходы на аренду.


Ближайшие пару лет аренда будет обходиться в 5% в год от стоимости актива, а дешеветь он будет - на 10-15% в год. Вот вам и вся математика.

Аренда и продажа рядом ходят, и обе крайне чувствительны к доходам населения, которые на сегодня падают и продолжат падать дальше

А стоимость ремонтов будет падать на 10-15% в год? А стоимость строительства? А цены на услуги и продукты питания?
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:24

  Hotab написав:ЮАР. :)
Почти Европа на африканском континенте.
Но там черные начинают возбухать на белых. Знаниями очень отстают, зато равноправие требуют .
Многие страны Африки это прошли, пришлось белым уехать. Зачастую при помощи жёсткого вмешательства бельгийского спецназа.
В общем эта земля богом забытая. Им не помочь, с ними не ужиться, пусть сами строят свою жизнь.

Что же тогда туда китайцы так лезут, и не они одни?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:25

  zРадио написав:
  Natt написав:И, извините, тот народ, который нынче обнищал, и ранее не был игроком на КРЖН.


Да смотрите. Аркадовский шлак под 10%-ный кредит кто разметал? Самые что ни на есть бедные киевляне, наскирдовавшие целых 5 тыс долларов первого взноса, чтобы затем платить на 200 долларов в месяц аннуитета еще надцать лет.

Рассрочки от застройщиков тоже последние 3 годы выросли по длительности и снизились по первоначальному взносу.

Рынок рос на привлечении все более бедных слоев, и дошел к концу 2019-го до чистильщиков обуви, фигурально выражаясь. Уверен, вы эту притчу знаете и аналогию поймете


закончились самые бедные покупатели? так и Аркады уже нет. Поэтому их исчезновение рынок не почуствует - предложение сократилось на целую Аркаду. И целый Укрбуд. И еще много на что.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:27

  investorkiev написав:
закончились самые бедные покупатели? так и Аркады уже нет. Поэтому их исчезновение рынок не почуствует - предложение сократилось на целую Аркаду. И целый Укрбуд. И еще много на что.

Как минимум Интергал ещё строит. Да и откуда сейчас будет появляться средний класс?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:28

  investorkiev написав:Как, ну как вы считаете?????

Если раньше аренда была 9-10% от цены квартиры (однушка у метро), то как она станет 5% от цены квартиры????

-аренда упадет в 2 раза а цена не изменится?
-аренда станет как была, а цена в 2 раза вырастет?

Обьясните на каком-нибудь примере с цифрами.


Я знаю, что вас смутило. 9-10% доходности аренды вы взяли исходя из ее стоимости на котловане. Практически, быть может, так у вас и сложилось. Но, извините, с т.з. инвестирования это 2 отдельных проекта.

Не дает аренда в Киеве как stand alone business такую доходность! Это влажные мечты рантье
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:29

  shapo написав:
  investorkiev написав:
закончились самые бедные покупатели? так и Аркады уже нет. Поэтому их исчезновение рынок не почуствует - предложение сократилось на целую Аркаду. И целый Укрбуд. И еще много на что.

Как минимум Интергал ещё строит. Да и откуда сейчас будет появляться средний класс?


да не среднего класса добавится, а застройщиков убавится!

Интергал кстати вроде бы подороже чем Аркада, да и рассрочек многолетних под 10% не дает?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:32

  zРадио написав:
  investorkiev написав:Как, ну как вы считаете?????

Если раньше аренда была 9-10% от цены квартиры (однушка у метро), то как она станет 5% от цены квартиры????

-аренда упадет в 2 раза а цена не изменится?
-аренда станет как была, а цена в 2 раза вырастет?

Обьясните на каком-нибудь примере с цифрами.


Я знаю, что вас смутило. 9-10% доходности аренды вы взяли исходя из ее стоимости на котловане. Практически, быть может, так у вас и сложилось. Но, извините, с т.з. инвестирования это 2 отдельных проекта.

Не дает аренда в Киеве как stand alone business такую доходность! Это влажные мечты рантье


Однушка в Патриотике. Продажная цена 55000дол. Аренда до карантина - 11 тыс грн, или 400дол, в год 9% годовых.

Дайте ваш пример, как аренда будет ближайшие пару лет приносить 5% годовых.
Эта однушка будет стоить 30000дол и сдаваться за 125дол\мес? 3400 гривен? Серьезно?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:36

  airmax78 написав:А стоимость ремонтов будет падать на 10-15% в год? А стоимость строительства? А цены на услуги и продукты питания?


Стоимость строительных и ремонтных работ упадет на величину падения стоимости труда. Я не специалист в этом вопросе и не знаю, сколько труда в себестоимости. А вот стоимость труда, полагаю, упадет на 20%. Может быть, ситуативно, и больше, если будет глубокая девальвация.

Цены на продукты питания не упадут, если, опять же, не глубокая девальвация (но кто считает продукты в долларах у нас, так что проще сказать - не упадут, или вырастут в цене в гривнах)
zРадио
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