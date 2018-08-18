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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4036403740384039

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 54
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
13%
7
знизяться в межах 10%
30%
16
знизяться на 10-25%
31%
17
знизяться на 25%-50%
19%
10
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:37

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Снижение цен на 10% это все равно будет дороже, чем год назад. С учетом того, что ждунам нужно платить за аренду, а пристроить 100% надежно доллары хоть с каким-то доходом почти невозможно, эти 10 могут не компенсировать им даже расходы на аренду.


Ближайшие пару лет аренда будет обходиться в 5% в год от стоимости актива, а дешеветь он будет - на 10-15% в год. Вот вам и вся математика.

Аренда и продажа рядом ходят, и обе крайне чувствительны к доходам населения, которые на сегодня падают и продолжат падать дальше

По законам математики рано или поздно цена упадет вдесятеро а то и в сто раз а аренда будет 5 процентов от цены.
Это значит что за обед на макдрайве можно будет купить метр на Рейтарской
а за гамбургер жить там с Милле и венецианкой месяц как король с ...лядями и икрой?
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 27 тра, 2020 00:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:39

  барабашов написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Снижение цен на 10% это все равно будет дороже, чем год назад. С учетом того, что ждунам нужно платить за аренду, а пристроить 100% надежно доллары хоть с каким-то доходом почти невозможно, эти 10 могут не компенсировать им даже расходы на аренду.


Ближайшие пару лет аренда будет обходиться в 5% в год от стоимости актива, а дешеветь он будет - на 10-15% в год. Вот вам и вся математика.

Аренда и продажа рядом ходят, и обе крайне чувствительны к доходам населения, которые на сегодня падают и продолжат падать дальше

По за65ко87нам математи65ки ра87но ишли позж9щд87ншло 2це87на 4упа9щдет в9щдесятеро а то и в сто раз а аре87н9щда б4у9щдет 65к про2це87нтов от 2це87ны.
Это з87начит что за обе9щд 87на ма
65к9щдрайве мож87но б4у9щдет 65к4упить метр 87на Рейтарс65кой
а за гамб4ургер жить там с Мишлшле и ве87не2циа87н65кой меся2ц 65ка65к 65корошль с ...шля9щдями и и65крой?

Самое страшное что я это еще и смог прочитать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:41

  zРадио написав:
  airmax78 написав:А стоимость ремонтов будет падать на 10-15% в год? А стоимость строительства? А цены на услуги и продукты питания?


Стоимость строительных и ремонтных работ упадет на величину падения стоимости труда. Я не специалист в этом вопросе и не знаю, сколько труда в себестоимости. А вот стоимость труда, полагаю, упадет на 20%. Может быть, ситуативно, и больше, если будет глубокая девальвация.

Цены на продукты питания не упадут, если, опять же, не глубокая девальвация (но кто считает продукты в долларах у нас, так что проще сказать - не упадут, или вырастут в цене в гривнах)

Вы уже готовы к падению своей зп на 20%? Или у вас опять не упадет, но у других - без вариантов?
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:43

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Faceless
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:44

  investorkiev написав:Однушка в Патриотике. Продажная цена 55000дол. Аренда до карантина - 11 тыс грн, или 400дол, в год 9% годовых.


Во-первых, я не склонен верить в средние 11 тыс грн за однушку в Патриотике, потому как мой подчиненный снимает в доме Ковальской на Чавдар за 10. В смысле, снимал за 10. Сейчас - не знаю, не уточнял. Можете назвать хоть одну причину, по которой панельная Патриотика будет дороже монолитной Ковальской? Я так понимаю, в Патриотике еще и квадратура убогая?

  investorkiev написав:Дайте ваш пример, как аренда будет ближайшие пару лет приносить 5% годовых.


Пффф... 5% нужно считать от цены входа (инвестиции), а не текущей цены продажи. Почему это непонятно, я не знаю
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:47

  барабашов написав:По законам математики рано или поздно цена упадет вдесятеро а то и в сто раз а аренда будет 5 процентов от цены.
Это значит что за обед на макдрайве можно будет купить метр на Рейтарской
а за гамбургер жить там с Милле и венецианкой месяц как король с ...лядями и икрой?


По каким это законам математики? :mrgreen: Давайте подробней
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:47

  investorkiev написав:
  shapo написав:Как минимум Интергал ещё строит. Да и откуда сейчас будет появляться средний класс?


да не среднего класса добавится, а застройщиков убавится!

Интергал кстати вроде бы подороже чем Аркада, да и рассрочек многолетних под 10% не дает?

Интергал в одном классе с укрбуд ом. А про исчезнувших застройщиков это как из закона сохранения массы. Оба основных подрядчика Укрбуда перелогинились и ушли на другие объекты почти в том же составе
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:51

  airmax78 написав:Вы уже готовы к падению своей зп на 20%? Или у вас опять не упадет, но у других - без вариантов?


Посмотрим, как будет в этот раз. Я не суеверен, но загадывать не стану :lol: А в прошлые, действительно, мои потери были ниже, чем в среднем по стране. Пусть для простоты восприятия это будет удачей - я пальцы не загибаю
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  #<1 ... 4036403740384039
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