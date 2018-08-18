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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:37
zРадио написав: Vlad442 написав:
Снижение цен на 10% это все равно будет дороже, чем год назад. С учетом того, что ждунам нужно платить за аренду, а пристроить 100% надежно доллары хоть с каким-то доходом почти невозможно, эти 10 могут не компенсировать им даже расходы на аренду.
Ближайшие пару лет аренда будет обходиться в 5% в год от стоимости актива, а дешеветь он будет - на 10-15% в год. Вот вам и вся математика.
Аренда и продажа рядом ходят, и обе крайне чувствительны к доходам населения, которые на сегодня падают и продолжат падать дальше
По законам математики рано или поздно цена упадет вдесятеро а то и в сто раз а аренда будет 5 процентов от цены.
Это значит что за обед на макдрайве можно будет купить метр на Рейтарской
а за гамбургер жить там с Милле и венецианкой месяц как король с ...лядями и икрой?
Востаннє редагувалось барабашов
в Сер 27 тра, 2020 00:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:39
барабашов написав: zРадио написав: Vlad442 написав:
Снижение цен на 10% это все равно будет дороже, чем год назад. С учетом того, что ждунам нужно платить за аренду, а пристроить 100% надежно доллары хоть с каким-то доходом почти невозможно, эти 10 могут не компенсировать им даже расходы на аренду.
Ближайшие пару лет аренда будет обходиться в 5% в год от стоимости актива, а дешеветь он будет - на 10-15% в год. Вот вам и вся математика.
Аренда и продажа рядом ходят, и обе крайне чувствительны к доходам населения, которые на сегодня падают и продолжат падать дальше
По за65ко87нам математи65ки ра87но ишли позж9щд87ншло 2це87на 4упа9щдет в9щдесятеро а то и в сто раз а аре87н9щда б4у9щдет 65к про2це87нтов от 2це87ны.
Это з87начит что за обе9щд 87на ма
65к9щдрайве мож87но б4у9щдет 65к4упить метр 87на Рейтарс65кой
а за гамб4ургер жить там с Мишлшле и ве87не2циа87н65кой меся2ц 65ка65к 65корошль с ...шля9щдями и и65крой?
Самое страшное что я это еще и смог прочитать
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:41
zРадио написав: airmax78 написав:
А стоимость ремонтов будет падать на 10-15% в год? А стоимость строительства? А цены на услуги и продукты питания?
Стоимость строительных и ремонтных работ упадет на величину падения стоимости труда. Я не специалист в этом вопросе и не знаю, сколько труда в себестоимости. А вот стоимость труда, полагаю, упадет на 20%. Может быть, ситуативно, и больше, если будет глубокая девальвация.
Цены на продукты питания не упадут, если, опять же, не глубокая девальвация (но кто считает продукты в долларах у нас, так что проще сказать - не упадут, или вырастут в цене в гривнах)
Вы уже готовы к падению своей зп на 20%? Или у вас опять не упадет, но у других - без вариантов?
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:43
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барабашов
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:44
investorkiev написав:
Однушка в Патриотике. Продажная цена 55000дол. Аренда до карантина - 11 тыс грн, или 400дол, в год 9% годовых.
Во-первых, я не склонен верить в средние 11 тыс грн за однушку в Патриотике, потому как мой подчиненный снимает в доме Ковальской на Чавдар за 10. В смысле, снимал за 10. Сейчас - не знаю, не уточнял. Можете назвать хоть одну причину, по которой панельная Патриотика будет дороже монолитной Ковальской? Я так понимаю, в Патриотике еще и квадратура убогая?
investorkiev написав:
Дайте ваш пример, как аренда будет ближайшие пару лет приносить 5% годовых.
Пффф... 5% нужно считать от цены входа (инвестиции), а не текущей цены продажи. Почему это непонятно, я не знаю
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:47
барабашов написав:
По законам математики рано или поздно цена упадет вдесятеро а то и в сто раз а аренда будет 5 процентов от цены.
Это значит что за обед на макдрайве можно будет купить метр на Рейтарской
а за гамбургер жить там с Милле и венецианкой месяц как король с ...лядями и икрой?
По каким это законам математики?
Давайте подробней
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:47
investorkiev написав: shapo написав:
Как минимум Интергал ещё строит. Да и откуда сейчас будет появляться средний класс?
да не среднего класса добавится, а застройщиков убавится!
Интергал кстати вроде бы подороже чем Аркада, да и рассрочек многолетних под 10% не дает?
Интергал в одном классе с укрбуд ом. А про исчезнувших застройщиков это как из закона сохранения массы. Оба основных подрядчика Укрбуда перелогинились и ушли на другие объекты почти в том же составе
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:51
airmax78 написав:
Вы уже готовы к падению своей зп на 20%? Или у вас опять не упадет, но у других - без вариантов?
Посмотрим, как будет в этот раз. Я не суеверен, но загадывать не стану
А в прошлые, действительно, мои потери были ниже, чем в среднем по стране. Пусть для простоты восприятия это будет удачей - я пальцы не загибаю
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