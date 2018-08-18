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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 тра, 2020 01:08
investorkiev написав:
Или как? Или те кто купил за 55000 сдадут ее за 5% - за 230$ в месяц? Но сейчас нет цен 6000 грн за квартиру в Патриотике, почему они появятся? И при таком падении аренды пару лет сама квартира не подешевеет и будет стоить 55000?
Можете на этом примере показать, сколько эта квартира будет в продаже и в аренде через 2 года? (Или через год, на сколько вы прогнозируете)?
Завтра отвечу
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zРадио
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Додано: Сер 27 тра, 2020 01:25
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
А стоимость ремонтов будет падать на 10-15% в год? А стоимость строительства? А цены на услуги и продукты питания?
Стоимость строительных и ремонтных работ упадет на величину падения стоимости труда. Я не специалист в этом вопросе и не знаю, сколько труда в себестоимости. А вот стоимость труда, полагаю, упадет на 20%. Может быть, ситуативно, и больше, если будет глубокая девальвация.
Цены на продукты питания не упадут, если, опять же, не глубокая девальвация (но кто считает продукты в долларах у нас, так что проще сказать - не упадут, или вырастут в цене в гривнах)
Вы уже готовы к падению своей зп на 20%? Или у вас опять не упадет, но у других - без вариантов?
у меня с вариантами. с прошлой недели -100%
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adeges
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Додано: Сер 27 тра, 2020 01:27
Тут по Столице писали, что будут дальше делать.
Так это уже известно - напротив Министерского квартал человейников. Что это за чигиря всем известно. Хуже даже чем Коцюбинское, там хоть до метро ближе))
Идёт деградация предложения, вернулись во времена 2010 года когда крупные комплексы строятся в дали от метро. Тогда это был Министерский, Комфорт, Паркове мисто... Только ЛикоГрад тогда нормально выезжал за счёт того что на Голосухи метро протянули. Но сейчас этот ЛикоГрад и бесплатно не интересен, просто убогий бетонный шлак без дворов и общественной инфраструктуры. Комфорт и Паркове тоже уже не так космически смотрятся...
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Santehnik
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