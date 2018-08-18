|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 тра, 2020 01:08
investorkiev написав:
Или как? Или те кто купил за 55000 сдадут ее за 5% - за 230$ в месяц? Но сейчас нет цен 6000 грн за квартиру в Патриотике, почему они появятся? И при таком падении аренды пару лет сама квартира не подешевеет и будет стоить 55000?
Можете на этом примере показать, сколько эта квартира будет в продаже и в аренде через 2 года? (Или через год, на сколько вы прогнозируете)?
Завтра отвечу
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5815
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 2199 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Сер 27 тра, 2020 01:25
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
А стоимость ремонтов будет падать на 10-15% в год? А стоимость строительства? А цены на услуги и продукты питания?
Стоимость строительных и ремонтных работ упадет на величину падения стоимости труда. Я не специалист в этом вопросе и не знаю, сколько труда в себестоимости. А вот стоимость труда, полагаю, упадет на 20%. Может быть, ситуативно, и больше, если будет глубокая девальвация.
Цены на продукты питания не упадут, если, опять же, не глубокая девальвация (но кто считает продукты в долларах у нас, так что проще сказать - не упадут, или вырастут в цене в гривнах)
Вы уже готовы к падению своей зп на 20%? Или у вас опять не упадет, но у других - без вариантов?
у меня с вариантами. с прошлой недели -100%
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3048
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 тра, 2020 01:27
Тут по Столице писали, что будут дальше делать.
Так это уже известно - напротив Министерского квартал человейников. Что это за чигиря всем известно. Хуже даже чем Коцюбинское, там хоть до метро ближе))
Идёт деградация предложения, вернулись во времена 2010 года когда крупные комплексы строятся в дали от метро. Тогда это был Министерский, Комфорт, Паркове мисто... Только ЛикоГрад тогда нормально выезжал за счёт того что на Голосухи метро протянули. Но сейчас этот ЛикоГрад и бесплатно не интересен, просто убогий бетонный шлак без дворов и общественной инфраструктуры. Комфорт и Паркове тоже уже не так космически смотрятся...
-
Santehnik
-
-
- Повідомлень: 364
- З нами з: 17.05.12
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 тра, 2020 02:40
investorkiev написав: shapo написав:
Это было как раз объяснимо сахарным бумом за счёт которого и расцвел Киев и придушенной революцией 1905г.А сейчас что?
А сейчас вот Хотаб, понаех из Херсона/Черновцов говорит что купит квартиру в Киеве, только ему не хватает 15% денег. И таких Хотабов - миллионы, в прямом смысле слова - в Херсоне\Николаеве\Сумах\Виннице и т.д. и т.п.
И все они ждут когда их возможности позволят им получить во владение самое ценное имущество, которое вообще есть на просторах Украины - вожделенные Бетонометры в Киеве.
Смотрите как настойчивы эти люди - у них просто маниакальное желание купить Киевский Бетон. Едва-едва они получают возможность подзаработать денежек и их скирдануть (как сейчас у Хотаба - по 4-5 куе
, что наверное много для Чернигова, но вполне посредственно для Киева) - сразу все мысли О НЕМ: о Киевском Бетоне. Только в КРЖН они как загипнотизированные, несут свои денежки.
Вот отсюда и спрос. Отсюда и строительный бум - вы же его видели в 2016-17 годах своими глазами.
Увы, но квартира в Киеве всегда дорого, сколько бы она не стоила: цена должна отсечь 980 тысяч понаехов из 1 млн (потому что квартир строится в год всего 20 тыс, а желающих - миллион). Конкуренция.
"....о девки пляшут" (с)
То есть в нищей Украине с населением около 30-37 млн, из которых 12-16 млн пенсы и млн 8 дети и все они не есть претендентами на киевский бетонный трон, то есть из оставшихся 10-17 млн МИЛЛИОНЫ, то есть как минимум речь должна идти о 2-х млн. То есть 10-20% скирдование идет со скоростью 4-5 куе в месяц? Причем еще надо выкинуть 1 млн тех у кого киевский бетон уже есть!
Вы по прежнему утверждаете что доходы 20 % населения Украины превышают 4-5 куе в месяц? Это я еще не делаю допущения, что что-то зарабатывает второй супруг! иначе окажется, что доходы 40% домохозяйств Украины позволяют скирдовать 4-5 куе в месяц.
Выглянул в окно - на парковке от майбахов рябит в глазах!
Зашел сосед, одолжил 10 куе до получки!
Вчера кассирша в АТБ была расстроена - потеряла одну сережку с бриллиантом в 4 карата. Вторую пришлось выбросить. А что с ней делать?
Востаннє редагувалось rjkz
в Сер 27 тра, 2020 03:10, всього редагувалось 1 раз.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10856
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4807 раз.
- Подякували: 2480 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 27 тра, 2020 02:53
vitaliian написав: Hotab написав:
. Сейчас явно не время киевского бетона. .
влазить в бетон можно тогда когда есть стабильный спрос и в случае чего его можно будет продать желательно с проффитом на инфляцию. Другой вариант если растет аренда больше чем на 10% в год.
Во всем надо знать меру.
Если есть возможность накапливать, то часть вложений может составлять арендный бетон, но иметь "подушку безопасности", чтобы не оказаться в ситуации, требующей продажи бетона за полцены, желательно.
Что-бы там не рассказывали про миллионы украинцев, откладывающих 4-5 куе в месяц...нет такого. Я сомневаюсь, что такая часть украинцев вообще делает накопления. Даже 4-5 кгрн - за счастье.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10856
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4807 раз.
- Подякували: 2480 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 27 тра, 2020 05:24
investorkiev написав:
Ребята, СБЕРЕЖЕНИЯ людей остались на прежнем уровне.
Недвижимость покупается не с ДОХОДОВ, а со СБЕРЕЖЕНИЙ. Ну или с ИПОТЕКИ, но ее как не было так и нет.
Скажите, вот достроит Столица свои Варшавские, достроит КГС свои Медовые и Урловские, и что дальше? Что будет в эконом сегменте? Ни-Че-Го! Пустота. Вакуум предложения. Открытый космос. По которому пролетит РАКЕТА цен на достроенный, готовый эконом - на свежую вторичку.
Ввод в эксплуатацию квартир в Киеве в этом году будет в 2 раза меньше чем в 2017 (запомните этот твит). Понимаете? На 50% меньше выбор квартир на первичке.
Посмотри на Свитлопарк. На рендере 30-40 многэтажных домов. Еще 5-7 лет как минимум будут стрить. Хватит усем страждущим.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 790
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 1141 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|465
|196987
|
|
|18438
|3014433
|
|
|13
|13410
|
|