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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 27 тра, 2020 07:36
Sinica
,
Я про изменение структуры спроса в сторону более просторного жилья с большим кол-вом комнат.
Я тоже на это надеюсь.
ПризнаЮ, что лучше было залазить в 2*45 метров, чем одна 91 метр. Легче было бы сбросить. Но сейчас на удивление живо интересуются "когда вернёшься? Есть желающие 3к квартиру в нашем доме,а предложений нет, Ты же продаешь?"
Так аж воспрял. Ну и вообще, впервые пожив в просторной квартире, понял как это круто. Особенно если осбб берет всего 3 грн/метр (даже без льготы УБД в 75%) , а тепло прикручивается на входе, и платишь только за то, что потребил (тоже со льготой). На старости лет обязательно надо стремится к просторному жилью.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 07:41
rjkz написав:
Что-бы там не рассказывали про миллионы украинцев, откладывающих 4-5 куе в месяц...нет такого. Я сомневаюсь, что такая часть украинцев вообще делает накопления. Даже 4-5 кгрн - за счастье.
Мне ещё понравились слова нашего лендлорда,что в Киеве это повсеместно так.
Я верю,что в Киеве чаще такие заработки, но хотя бы 10% Киева зарабатывает 5 куе в месяц? (про возможность и желание откладывать - это отдельная история).
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Додано: Сер 27 тра, 2020 08:27
shapo написав: Natt написав:
Это лучше, чем заморозить стройку, влив в нее немало денег еще до этапа котлована. Как по мне, то в этих действиях есть определенная логика.
Вы и вправду искренне верите что получение ТУ и отвод земли соизмерим с стоимостью заливки хотя бы фундаментного ростверка обьемом под 1500-2000 м3?
Уно сити на Телиги-тому подтверждение. Если не ошибаюсь, кран над двумя построенными этажами простоял 10 лет. В 2019 возобновили стройку.
Это будет памятник киевскому де***: тех кто разрешил, тех кто строит и тех, кто купит
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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