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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4039404040414042>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 57
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
7
знизяться в межах 10%
30%
17
знизяться на 10-25%
30%
17
знизяться на 25%-50%
21%
12
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 07:36

Sinica ,

Я про изменение структуры спроса в сторону более просторного жилья с большим кол-вом комнат.


Я тоже на это надеюсь.
ПризнаЮ, что лучше было залазить в 2*45 метров, чем одна 91 метр. Легче было бы сбросить. Но сейчас на удивление живо интересуются "когда вернёшься? Есть желающие 3к квартиру в нашем доме,а предложений нет, Ты же продаешь?"
Так аж воспрял. Ну и вообще, впервые пожив в просторной квартире, понял как это круто. Особенно если осбб берет всего 3 грн/метр (даже без льготы УБД в 75%) , а тепло прикручивается на входе, и платишь только за то, что потребил (тоже со льготой). На старости лет обязательно надо стремится к просторному жилью.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 07:41

  rjkz написав:Что-бы там не рассказывали про миллионы украинцев, откладывающих 4-5 куе в месяц...нет такого. Я сомневаюсь, что такая часть украинцев вообще делает накопления. Даже 4-5 кгрн - за счастье.

Мне ещё понравились слова нашего лендлорда,что в Киеве это повсеместно так.
Я верю,что в Киеве чаще такие заработки, но хотя бы 10% Киева зарабатывает 5 куе в месяц? (про возможность и желание откладывать - это отдельная история).
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 08:27

  shapo написав:
  Natt написав:Это лучше, чем заморозить стройку, влив в нее немало денег еще до этапа котлована. Как по мне, то в этих действиях есть определенная логика.


Вы и вправду искренне верите что получение ТУ и отвод земли соизмерим с стоимостью заливки хотя бы фундаментного ростверка обьемом под 1500-2000 м3?

Уно сити на Телиги-тому подтверждение. Если не ошибаюсь, кран над двумя построенными этажами простоял 10 лет. В 2019 возобновили стройку.
Это будет памятник киевскому де***: тех кто разрешил, тех кто строит и тех, кто купит
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 08:38

  Serg-ik написав:
  shapo написав:
  Natt написав:Это лучше, чем заморозить стройку, влив в нее немало денег еще до этапа котлована. Как по мне, то в этих действиях есть определенная логика.


Вы и вправду искренне верите что получение ТУ и отвод земли соизмерим с стоимостью заливки хотя бы фундаментного ростверка обьемом под 1500-2000 м3?

Уно сити на Телиги-тому подтверждение. Если не ошибаюсь, кран над двумя построенными этажами простоял 10 лет. В 2019 возобновили стройку.
Это будет памятник киевскому де***: тех кто разрешил, тех кто строит и тех, кто купит

Серж, как же сильно вы ошибаетесь. И уже в который раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 08:49

  Прохожий написав:как продажи памперсов и прокладок?
падают?

здесь вопрос времени в палении продаж
рождаемость в принципе в стране падает-памперсов купят меньше. Будет ли всплеск рождаемости вследствие карантина-посмотрим в декабре-феврале.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 08:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:наибольший обвал потребительских настроений именно в сегменте крупных приобретений.

Повторяю на случай, если ваше сознание противится принимать горькую действительность:

У квітні 2020 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 66,2, що на 6,8 п. менше за показник березня.

и на бизнес настроение повлияло
Объем капитальных инвестиций в первом квартале 2020 года составил 76,9 млрд грн, что на 35,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года

https://biz.censor.net.ua/news/3198055/ ... 36_gosstat

а карантин начался только в середине марта
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:13

  rjkz написав:То есть в нищей Украине с населением около 30-37 млн, из которых 12-16 млн пенсы и млн 8 дети и все они не есть претендентами на киевский бетонный трон, то есть из оставшихся 10-17 млн МИЛЛИОНЫ, то есть как минимум речь должна идти о 2-х млн. То есть 10-20% скирдование идет со скоростью 4-5 куе в месяц? Причем еще надо выкинуть 1 млн тех у кого киевский бетон уже есть!
Вы по прежнему утверждаете что доходы 20 % населения Украины превышают 4-5 куе в месяц?


  Hotab написав:
  rjkz написав:Что-бы там не рассказывали про миллионы украинцев, откладывающих 4-5 куе в месяц...нет такого. Я сомневаюсь, что такая часть украинцев вообще делает накопления. Даже 4-5 кгрн - за счастье.

Я верю,что в Киеве чаще такие заработки, но хотя бы 10% Киева зарабатывает 5 куе в месяц? (про возможность и желание откладывать - это отдельная история).

Звісно, що ні!
Для більшості київського населення ЗП 500-600 дол/міс є звичайним явищем.
Навіть 1000 дол/міс - для найманого робітника в Києві є вельми жирною зарплатою. Скільки би не транділи місцеві рожевоокулярники. :mrgreen:

Не варто звертати увагу на розповіді місцевих казкарів і ріелторів про окуєнні заробки київських трактористів, комбайнерів, таксистів і парковщиків. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 27 тра, 2020 09:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:26

  Hotab написав:
  rjkz написав:Что-бы там не рассказывали про миллионы украинцев, откладывающих 4-5 куе в месяц...нет такого. Я сомневаюсь, что такая часть украинцев вообще делает накопления. Даже 4-5 кгрн - за счастье.

Мне ещё понравились слова нашего лендлорда,что в Киеве это повсеместно так.
Я верю,что в Киеве чаще такие заработки, но хотя бы 10% Киева зарабатывает 5 куе в месяц? (про возможность и желание откладывать - это отдельная история).


по 2 млн в год грн - 300000 человек? абсолютно не реально. с учетом всех коррупционеров и бизнесменов думаю это не больше 50000, т.е. 2%.

зарабатывая 5 на семью из 3 человек откладывать будешь не больше 2-2.5. Потому что при более высоких доходах более высокие потребности.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:29

  Hotab написав:
  rjkz написав:Что-бы там не рассказывали про миллионы украинцев, откладывающих 4-5 куе в месяц...нет такого. Я сомневаюсь, что такая часть украинцев вообще делает накопления. Даже 4-5 кгрн - за счастье.

Мне ещё понравились слова нашего лендлорда,что в Киеве это повсеместно так.
Я верю,что в Киеве чаще такие заработки, но хотя бы 10% Киева зарабатывает 5 куе в месяц? (про возможность и желание откладывать - это отдельная история).


Колись намагалися оцінити кількість отаких "багатих" киян ... Виходило від 2 % працюючих до 4 % - по різним підходам ...
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:48

Puente , понятно. Лендлорд своим "вполне посредственно для Киева " снова назвездел с три короба.
Hotab
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