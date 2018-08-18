Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я про изменение структуры спроса в сторону более просторного жилья с большим кол-вом комнат.
Я тоже на это надеюсь. ПризнаЮ, что лучше было залазить в 2*45 метров, чем одна 91 метр. Легче было бы сбросить. Но сейчас на удивление живо интересуются "когда вернёшься? Есть желающие 3к квартиру в нашем доме,а предложений нет, Ты же продаешь?" Так аж воспрял. Ну и вообще, впервые пожив в просторной квартире, понял как это круто. Особенно если осбб берет всего 3 грн/метр (даже без льготы УБД в 75%) , а тепло прикручивается на входе, и платишь только за то, что потребил (тоже со льготой). На старости лет обязательно надо стремится к просторному жилью.
rjkz написав:Что-бы там не рассказывали про миллионы украинцев, откладывающих 4-5 куе в месяц...нет такого. Я сомневаюсь, что такая часть украинцев вообще делает накопления. Даже 4-5 кгрн - за счастье.
Мне ещё понравились слова нашего лендлорда,что в Киеве это повсеместно так. Я верю,что в Киеве чаще такие заработки, но хотя бы 10% Киева зарабатывает 5 куе в месяц? (про возможность и желание откладывать - это отдельная история).
Natt написав:Это лучше, чем заморозить стройку, влив в нее немало денег еще до этапа котлована. Как по мне, то в этих действиях есть определенная логика.
Вы и вправду искренне верите что получение ТУ и отвод земли соизмерим с стоимостью заливки хотя бы фундаментного ростверка обьемом под 1500-2000 м3?
Уно сити на Телиги-тому подтверждение. Если не ошибаюсь, кран над двумя построенными этажами простоял 10 лет. В 2019 возобновили стройку. Это будет памятник киевскому де***: тех кто разрешил, тех кто строит и тех, кто купит
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Natt написав:Это лучше, чем заморозить стройку, влив в нее немало денег еще до этапа котлована. Как по мне, то в этих действиях есть определенная логика.
Вы и вправду искренне верите что получение ТУ и отвод земли соизмерим с стоимостью заливки хотя бы фундаментного ростверка обьемом под 1500-2000 м3?
Уно сити на Телиги-тому подтверждение. Если не ошибаюсь, кран над двумя построенными этажами простоял 10 лет. В 2019 возобновили стройку. Это будет памятник киевскому де***: тех кто разрешил, тех кто строит и тех, кто купит
Серж, как же сильно вы ошибаетесь. И уже в который раз.
rjkz написав:То есть в нищей Украине с населением около 30-37 млн, из которых 12-16 млн пенсы и млн 8 дети и все они не есть претендентами на киевский бетонный трон, то есть из оставшихся 10-17 млн МИЛЛИОНЫ, то есть как минимум речь должна идти о 2-х млн. То есть 10-20% скирдование идет со скоростью 4-5 куе в месяц? Причем еще надо выкинуть 1 млн тех у кого киевский бетон уже есть! Вы по прежнему утверждаете что доходы 20 % населения Украины превышают 4-5 куе в месяц?
Hotab написав:
rjkz написав:Что-бы там не рассказывали про миллионы украинцев, откладывающих 4-5 куе в месяц...нет такого. Я сомневаюсь, что такая часть украинцев вообще делает накопления. Даже 4-5 кгрн - за счастье.
Я верю,что в Киеве чаще такие заработки, но хотя бы 10% Киева зарабатывает 5 куе в месяц? (про возможность и желание откладывать - это отдельная история).
Звісно, що ні! Для більшості київського населення ЗП 500-600 дол/міс є звичайним явищем. Навіть 1000 дол/міс - для найманого робітника в Києві є вельми жирною зарплатою. Скільки би не транділи місцеві рожевоокулярники.
Не варто звертати увагу на розповіді місцевих казкарів і ріелторів про окуєнні заробки київських трактористів, комбайнерів, таксистів і парковщиків.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 27 тра, 2020 09:30, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
rjkz написав:Что-бы там не рассказывали про миллионы украинцев, откладывающих 4-5 куе в месяц...нет такого. Я сомневаюсь, что такая часть украинцев вообще делает накопления. Даже 4-5 кгрн - за счастье.
Мне ещё понравились слова нашего лендлорда,что в Киеве это повсеместно так. Я верю,что в Киеве чаще такие заработки, но хотя бы 10% Киева зарабатывает 5 куе в месяц? (про возможность и желание откладывать - это отдельная история).
по 2 млн в год грн - 300000 человек? абсолютно не реально. с учетом всех коррупционеров и бизнесменов думаю это не больше 50000, т.е. 2%.
зарабатывая 5 на семью из 3 человек откладывать будешь не больше 2-2.5. Потому что при более высоких доходах более высокие потребности.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
rjkz написав:Что-бы там не рассказывали про миллионы украинцев, откладывающих 4-5 куе в месяц...нет такого. Я сомневаюсь, что такая часть украинцев вообще делает накопления. Даже 4-5 кгрн - за счастье.
Мне ещё понравились слова нашего лендлорда,что в Киеве это повсеместно так. Я верю,что в Киеве чаще такие заработки, но хотя бы 10% Киева зарабатывает 5 куе в месяц? (про возможность и желание откладывать - это отдельная история).
Колись намагалися оцінити кількість отаких "багатих" киян ... Виходило від 2 % працюючих до 4 % - по різним підходам ...