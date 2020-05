Додано: Сер 27 тра, 2020 09:26

Hotab написав: rjkz написав: Что-бы там не рассказывали про миллионы украинцев, откладывающих 4-5 куе в месяц...нет такого. Я сомневаюсь, что такая часть украинцев вообще делает накопления. Даже 4-5 кгрн - за счастье. Что-бы там не рассказывали про миллионы украинцев, откладывающих 4-5 куе в месяц...нет такого. Я сомневаюсь, что такая часть украинцев вообще делает накопления. Даже 4-5 кгрн - за счастье.

Мне ещё понравились слова нашего лендлорда,что в Киеве это повсеместно так.

Я верю,что в Киеве чаще такие заработки, но хотя бы 10% Киева зарабатывает 5 куе в месяц? (про возможность и желание откладывать - это отдельная история). Мне ещё понравились слова нашего лендлорда,что в Киеве это повсеместно так.Я верю,что в Киеве чаще такие заработки, но хотя бы 10% Киева зарабатывает 5 куе в месяц? (про возможность и желание откладывать - это отдельная история).



по 2 млн в год грн - 300000 человек? абсолютно не реально. с учетом всех коррупционеров и бизнесменов думаю это не больше 50000, т.е. 2%.



зарабатывая 5 на семью из 3 человек откладывать будешь не больше 2-2.5. Потому что при более высоких доходах более высокие потребности. по 2 млн в год грн - 300000 человек? абсолютно не реально. с учетом всех коррупционеров и бизнесменов думаю это не больше 50000, т.е. 2%.зарабатывая 5 на семью из 3 человек откладывать будешь не больше 2-2.5. Потому что при более высоких доходах более высокие потребности.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California