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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4039404040414042

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 57
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
7
знизяться в межах 10%
30%
17
знизяться на 10-25%
30%
17
знизяться на 25%-50%
21%
12
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:25

  hxbbgaf написав:Аренда в Киеве уже как в Днепре.

Днепр всегда отличался ценами. Недаром он стабильно на 3-4 месте по дороговизне жизни в Украине.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:28

Днепр это уникальный город который держит бизнес. Без него он дно полное.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:39

  zРадио написав:Пффф... 5% нужно считать от цены входа (инвестиции), а не текущей цены продажи. Почему это непонятно, я не знаю

Потому, что это в корне не правильно и является самообманом. Вы должны исходить из текущих реалий. А если Вам квартира досталась в наследство (бесплатно)?
Richi
 
Повідомлень: 1452
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  #<1 ... 4039404040414042
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