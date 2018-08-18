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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 тра, 2020 10:25
hxbbgaf написав:
Аренда в Киеве уже как в Днепре.
Днепр всегда отличался ценами. Недаром он стабильно на 3-4 месте по дороговизне жизни в Украине.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 11:28
Днепр это уникальный город который держит бизнес. Без него он дно полное.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 11:39
zРадио написав:
Пффф... 5% нужно считать от цены входа (инвестиции), а не текущей цены продажи. Почему это непонятно, я не знаю
Потому, что это в корне не правильно и является самообманом. Вы должны исходить из текущих реалий. А если Вам квартира досталась в наследство (бесплатно)?
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