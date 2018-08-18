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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4040404140424043>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 57
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
7
знизяться в межах 10%
30%
17
знизяться на 10-25%
30%
17
знизяться на 25%-50%
21%
12
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:28

Днепр это уникальный город который держит бизнес. Без него он дно полное.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:39

  zРадио написав:Пффф... 5% нужно считать от цены входа (инвестиции), а не текущей цены продажи. Почему это непонятно, я не знаю

Потому, что это в корне не правильно и является самообманом. Вы должны исходить из текущих реалий. А если Вам квартира досталась в наследство (бесплатно)?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:41

  investorkiev написав:Дайте ваш пример, как аренда будет ближайшие пару лет приносить 5% годовых.

Продолжаете истерить? :)

Условно сейчас:
1$=30 грн.
1-к квартира = 1.5 млн. грн ($50 000)
Аренда = 12500 грн ($ 416 )– 10% годовых

1$ = 50 грн. Доходы упадут, а с ними цены на продажу и аренду.
1-к квартира = 1.2 млн. грн ($24 000)
Аренда = 6000 грн (140$) – 7% годовых исходя из новой цены или 3,6% для тех, кто покупал ранее. Плюс ужесточение мер по налогообложению и на руках остаётся 2,5%.
Привет Европа!
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:57

  Hotab написав:Лендлорд своим "вполне посредственно для Киева " снова назвездел с три короба.

Це звичайна практика місцевих балаболів.
Не забувайте, що тут повно ріелторів, які напарюють новобуди.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:19

  Richi написав:
  investorkiev написав:Дайте ваш пример, как аренда будет ближайшие пару лет приносить 5% годовых.

Продолжаете истерить? :)

Условно сейчас:
1$=30 грн.
1-к квартира = 1.5 млн. грн ($50 000)
Аренда = 12500 грн ($ 416 )– 10% годовых

1$ = 50 грн. Доходы упадут, а с ними цены на продажу и аренду.
1-к квартира = 1.2 млн. грн ($24 000)
Аренда = 6000 грн (140$) – 7% годовых исходя из новой цены или 3,6% для тех, кто покупал ранее. Плюс ужесточение мер по налогообложению и на руках остаётся 2,5%.
Привет Европа!

Замените слово аренда на слово зарплата.
Верите, что так может быть?

Почему в гривны зарплата упала более чем в два раза, а цена продажи только на 20 процентов?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:21

  Sinica написав:
Одно дело неликвид вроде старого убитого фонда или локации вдали от работы (привет пробкам и перебоям в работе общественного транспорта).
И совсем другое условная Республика с разного рода смузистами, которые в любой карантин продолжат работать из квартиры на удалёнке.

Кризис и падение доходов это одна история, а изменение потребности в нормальном жилье - совсем другая.

  Sinica написав:Я про изменение структуры спроса в сторону более просторного жилья с большим кол-вом комнат.

Самое фееричное за что я пока прочитал в этой теме :D :D . "Когда люди на карантине, то они больше проводят времени дома и начинают ценить хорошее, просторное, новое жилье". Но они же и не зарабатывают! А если и начнут, то гораздо меньше, чем раньше!
Это примерно эквивалентно "В концлагере Освенцим мало давали еды, катастрофически не хватало витаминов, поэтому заключенные полюбили рябчиков и омаров, поскольку они питательны и сбалансированы по жирам/углеводам/витаминам". :D :D
Больше всего просядут в цене как раз многокомнатные (не-однушки) или большой площади
Damien
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:28

  Vlad442 написав:
  Richi написав:
  investorkiev написав:Дайте ваш пример, как аренда будет ближайшие пару лет приносить 5% годовых.

Продолжаете истерить? :)

Условно сейчас:
1$=30 грн.
1-к квартира = 1.5 млн. грн ($50 000)
Аренда = 12500 грн ($ 416 )– 10% годовых

1$ = 50 грн. Доходы упадут, а с ними цены на продажу и аренду.
1-к квартира = 1.2 млн. грн ($24 000)
Аренда = 6000 грн (140$) – 7% годовых исходя из новой цены или 3,6% для тех, кто покупал ранее. Плюс ужесточение мер по налогообложению и на руках остаётся 2,5%.
Привет Европа!

Замените слово аренда на слово зарплата.
Верите, что так может быть?

Почему в гривны зарплата упала более чем в два раза, а цена продажи только на 20 процентов?

Цены на недвижимость очень долго поддаются коррекции, у людей есть какие-то сбережения, у кого-то наследство, или продал бизнес. На самом деле денюжки из экономики уходят постепенно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:28

  Richi написав:1$ = 50 грн. Доходы упадут, а с ними цены на продажу и аренду.
1-к квартира = 1.2 млн. грн ($24 000)
Аренда = 6000 грн (140$) – 7% годовых исходя из новой цены или 3,6% для тех, кто покупал ранее. Плюс ужесточение мер по налогообложению и на руках остаётся 2,5%.
Привет Европа!

Я у себе в закордоні порівнював, як в Європі і як у нас.

Так ось, в Україні платити податок не вигідно, бо платиш з суми гросс, а той час як закордоном платиш з суми нет.
І до того ж в багатьох країнах є неоподаткована сумма, наприклад Англія - 13 000 фунтів в рік.

В Україні і так високе податкове навантаження, скоріш би вже стало - Привет Европа :!: 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:29

  BIGor написав:На самом деле денюжки из экономики уходят постепенно.

і населення України - скорочується поступово.

Зображення
Востаннє редагувалось Frant в Сер 27 тра, 2020 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:30

  Frant написав:
  Hotab написав:Лендлорд своим "вполне посредственно для Киева " снова назвездел с три короба.

Це звичайна практика місцевих балаболів.
Не забувайте, що тут повно ріелторів, які напарюють новобуди.

Тут каждый второй чуть ли не миллионер, даже возможно миллиардер. Верю только Риспекту.
BIGor
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  #<1 ... 4040404140424043>
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