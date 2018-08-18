Додано: Сер 27 тра, 2020 12:21

Sinica написав:

Одно дело неликвид вроде старого убитого фонда или локации вдали от работы (привет пробкам и перебоям в работе общественного транспорта).

И совсем другое условная Республика с разного рода смузистами, которые в любой карантин продолжат работать из квартиры на удалёнке.



Кризис и падение доходов это одна история, а изменение потребности в нормальном жилье - совсем другая.

Одно дело неликвид вроде старого убитого фонда или локации вдали от работы (привет пробкам и перебоям в работе общественного транспорта).И совсем другое условная Республика с разного рода смузистами, которые в любой карантин продолжат работать из квартиры на удалёнке.Кризис и падение доходов это одна история, а изменение потребности в нормальном жилье - совсем другая.

Sinica написав: Я про изменение структуры спроса в сторону более просторного жилья с большим кол-вом комнат.

Я про изменение структуры спроса в сторону более просторного жилья с большим кол-вом комнат.

Самое фееричное за что я пока прочитал в этой теме. "Когда люди на карантине, то они больше проводят времени дома и начинают ценить хорошее, просторное, новое жилье". Но они же и не зарабатывают! А если и начнут, то гораздо меньше, чем раньше!Это примерно эквивалентно "В концлагере Освенцим мало давали еды, катастрофически не хватало витаминов, поэтому заключенные полюбили рябчиков и омаров, поскольку они питательны и сбалансированы по жирам/углеводам/витаминам".Больше всего просядут в цене как раз многокомнатные (не-однушки) или большой площади