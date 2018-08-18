Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1$ = 50 грн. Доходы упадут, а с ними цены на продажу и аренду. 1-к квартира = 1.2 млн. грн ($24 000) Аренда = 6000 грн (140$) – 7% годовых исходя из новой цены или 3,6% для тех, кто покупал ранее. Плюс ужесточение мер по налогообложению и на руках остаётся 2,5%. Привет Европа!
1$ = 50 грн. Доходы упадут, а с ними цены на продажу и аренду. 1-к квартира = 1.2 млн. грн ($24 000) Аренда = 6000 грн (140$) – 7% годовых исходя из новой цены или 3,6% для тех, кто покупал ранее. Плюс ужесточение мер по налогообложению и на руках остаётся 2,5%. Привет Европа!
Замените слово аренда на слово зарплата. Верите, что так может быть?
Почему в гривны зарплата упала более чем в два раза, а цена продажи только на 20 процентов?
Sinica написав: Одно дело неликвид вроде старого убитого фонда или локации вдали от работы (привет пробкам и перебоям в работе общественного транспорта). И совсем другое условная Республика с разного рода смузистами, которые в любой карантин продолжат работать из квартиры на удалёнке.
Кризис и падение доходов это одна история, а изменение потребности в нормальном жилье - совсем другая.
Sinica написав:Я про изменение структуры спроса в сторону более просторного жилья с большим кол-вом комнат.
Самое фееричное за что я пока прочитал в этой теме . "Когда люди на карантине, то они больше проводят времени дома и начинают ценить хорошее, просторное, новое жилье". Но они же и не зарабатывают! А если и начнут, то гораздо меньше, чем раньше! Это примерно эквивалентно "В концлагере Освенцим мало давали еды, катастрофически не хватало витаминов, поэтому заключенные полюбили рябчиков и омаров, поскольку они питательны и сбалансированы по жирам/углеводам/витаминам". Больше всего просядут в цене как раз многокомнатные (не-однушки) или большой площади
1$ = 50 грн. Доходы упадут, а с ними цены на продажу и аренду. 1-к квартира = 1.2 млн. грн ($24 000) Аренда = 6000 грн (140$) – 7% годовых исходя из новой цены или 3,6% для тех, кто покупал ранее. Плюс ужесточение мер по налогообложению и на руках остаётся 2,5%. Привет Европа!
Замените слово аренда на слово зарплата. Верите, что так может быть?
Почему в гривны зарплата упала более чем в два раза, а цена продажи только на 20 процентов?
Цены на недвижимость очень долго поддаются коррекции, у людей есть какие-то сбережения, у кого-то наследство, или продал бизнес. На самом деле денюжки из экономики уходят постепенно.
Richi написав:1$ = 50 грн. Доходы упадут, а с ними цены на продажу и аренду. 1-к квартира = 1.2 млн. грн ($24 000) Аренда = 6000 грн (140$) – 7% годовых исходя из новой цены или 3,6% для тех, кто покупал ранее. Плюс ужесточение мер по налогообложению и на руках остаётся 2,5%. Привет Европа!
Я у себе в закордоні порівнював, як в Європі і як у нас.
Так ось, в Україні платити податок не вигідно, бо платиш з суми гросс, а той час як закордоном платиш з суми нет. І до того ж в багатьох країнах є неоподаткована сумма, наприклад Англія - 13 000 фунтів в рік.
В Україні і так високе податкове навантаження, скоріш би вже стало - Привет Европа