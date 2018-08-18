Как раз побывав на карантине пару месяцев, очень ценишь большое просторное жилье, когда у всех членов семьи есть отдельные комнаты.
Опять же, если работать удаленно и вдвоем, то надо как минимум двушку.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 тра, 2020 12:32
Как раз побывав на карантине пару месяцев, очень ценишь большое просторное жилье, когда у всех членов семьи есть отдельные комнаты.
Опять же, если работать удаленно и вдвоем, то надо как минимум двушку.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 27 тра, 2020 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 тра, 2020 12:32
Я пам,ятаю, як Ріспект не міг відрізнити силікатну білу цеглу від червоної керамічної)))) Проте хвалився, що він обсцікав занавіски в орендному житлі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 27 тра, 2020 12:34
Так, отвечаю обоим. Или даже всем сразу рантье с профессиональной деформацией
При принятии решения о покупке арендатор отдает деньги здесь и сейчас, чтобы затем не отдавать их помесячно. У него нет возможность перепроверить это решение через год, через 2, через 5, и что-то в нем поменять.
Поэтому текущая приведенная стоимость соответствует текущей цене покупки. А в случае аренды - дисконтируются во времени переменные помесячные суммы.
Итак, я беру 2 сценария. AS IS - арендатор продолжает арендовать, сумма платежей неопределенная, но коррелирует с ценой покупки в момент времени. И TO BE - покупает недвижимость по текущей цене, фиксируя все прибыли (экономию на аренде) и убытки (переоценка актива в условиях падающей цены и отсутствие альтернативного дохода) здесь и сейчас.
Предположения следующие:
1. Стагнация рынка в течение 24-х месяцев с динамикой падения цены - 1% в месяц (за период получается 21%, что более, чем по-божески с учетом прошлых коррекций).
2. Однушка в Патриотике стоимостью 50 тыс долларов для покупки (проверил по ОЛХ - 2 предложения с минимально возможностей ценой), и аренда однушки в Патриотике стоимостью 300 долларов в месяц (тоже проверил и нашел 3 объявления).
3. Альтернативный доход, который можно получить от инвестиции - 2%/год.
Сразу ремарка, почему не получается заветных для лордов 9-10% в год на аренде - потому что мы на волне снижения рынка, и цена на покупку "отстает" от цены на аренду (на волне роста будет с точностью до наоборот).
Что получаем - без убытков решить вопрос жилья в условиях снижения его стоимости невозможно. Аренда обойдется 4569 долларов, владение (без учета амортизации ремонта) - 10392 доллара. Преимущество аренды над владением - 5823 доллара за 2 года. Преимущество актуально на всем периоде анализа, кроме 1-го месяца.
PS: повторюсь, бизнес-кейс актуален для волны снижения - на волне роста преимущества владения перед арендой очевидны
Додано: Сер 27 тра, 2020 12:46
У мене є одна 3к - 80 метрів десь, так в мене був план робити з неї дві студії, розташування с/у дозволяє.
Тепер в зв"язку з роботою вдома пріорітети виглядають інакше, але я певен, шо ця робота з дома не назавжди.
Тому 3к / 2 і отримаємо 2 студії = дасть вишу дохідність і менший простой.
Це питання часу, коли 3 грн перетворяться в 10. Звичайно з пільгами ОК, але майбутнього не знає ніхто.
Стосовно Ваших попередніх дописів про інветування, проживання закрдоном і так далі. Я собі ось так на це відповів - Інвестуємо в нерухомість закордоном
У вас грощі білі, якщо ще і не в Україні, то проблем інвестувати по світу не буде ніяких.
Додано: Сер 27 тра, 2020 12:51
а налог 18% уже всем простили платить?:)))))) или зачем платить если не засекут?:)))))))
и хатку за 50000$ вы не сдадите за 400$ макс 350.
а это с учетом налога 7% . причем не в долларах , а в бумаге. сейчас аренда это фуфлобиз.
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