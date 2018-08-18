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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4040404140424043

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 57
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
7
знизяться в межах 10%
30%
17
знизяться на 10-25%
30%
17
знизяться на 25%-50%
21%
12
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:32

  Damien написав:Больше всего просядут в цене как раз многокомнатные (не-однушки) или большой площади

Как раз побывав на карантине пару месяцев, очень ценишь большое просторное жилье, когда у всех членов семьи есть отдельные комнаты. :lol:
Опять же, если работать удаленно и вдвоем, то надо как минимум двушку.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 27 тра, 2020 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:32

  BIGor написав:
  Frant написав:
  Hotab написав:Лендлорд своим "вполне посредственно для Киева " снова назвездел с три короба.

Це звичайна практика місцевих балаболів.
Не забувайте, що тут повно ріелторів, які напарюють новобуди.

Тут каждый второй чуть ли не миллионер, даже возможно миллиардер. Верю только Риспекту.

Я пам,ятаю, як Ріспект не міг відрізнити силікатну білу цеглу від червоної керамічної)))) Проте хвалився, що він обсцікав занавіски в орендному житлі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:34

  Richi написав:
  zРадио написав:Пффф... 5% нужно считать от цены входа (инвестиции), а не текущей цены продажи. Почему это непонятно, я не знаю

Потому, что это в корне не правильно и является самообманом. Вы должны исходить из текущих реалий. А если Вам квартира досталась в наследство (бесплатно)?


Так, отвечаю обоим. Или даже всем сразу рантье с профессиональной деформацией :mrgreen:

При принятии решения о покупке арендатор отдает деньги здесь и сейчас, чтобы затем не отдавать их помесячно. У него нет возможность перепроверить это решение через год, через 2, через 5, и что-то в нем поменять.

Поэтому текущая приведенная стоимость соответствует текущей цене покупки. А в случае аренды - дисконтируются во времени переменные помесячные суммы.

Итак, я беру 2 сценария. AS IS - арендатор продолжает арендовать, сумма платежей неопределенная, но коррелирует с ценой покупки в момент времени. И TO BE - покупает недвижимость по текущей цене, фиксируя все прибыли (экономию на аренде) и убытки (переоценка актива в условиях падающей цены и отсутствие альтернативного дохода) здесь и сейчас.

Предположения следующие:

1. Стагнация рынка в течение 24-х месяцев с динамикой падения цены - 1% в месяц (за период получается 21%, что более, чем по-божески с учетом прошлых коррекций).

2. Однушка в Патриотике стоимостью 50 тыс долларов для покупки (проверил по ОЛХ - 2 предложения с минимально возможностей ценой), и аренда однушки в Патриотике стоимостью 300 долларов в месяц (тоже проверил и нашел 3 объявления).

3. Альтернативный доход, который можно получить от инвестиции - 2%/год.

Сразу ремарка, почему не получается заветных для лордов 9-10% в год на аренде - потому что мы на волне снижения рынка, и цена на покупку "отстает" от цены на аренду (на волне роста будет с точностью до наоборот).

Что получаем - без убытков решить вопрос жилья в условиях снижения его стоимости невозможно. Аренда обойдется 4569 долларов, владение (без учета амортизации ремонта) - 10392 доллара. Преимущество аренды над владением - 5823 доллара за 2 года. Преимущество актуально на всем периоде анализа, кроме 1-го месяца.

Зображення

Зображення

PS: повторюсь, бизнес-кейс актуален для волны снижения - на волне роста преимущества владения перед арендой очевидны
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:46

  Hotab написав:ПризнаЮ, что лучше было залазить в 2*45 метров, чем одна 91 метр. Легче было бы сбросить. Но сейчас на удивление живо интересуются "когда вернёшься? Есть желающие 3к квартиру в нашем доме,а предложений нет, Ты же продаешь?"

У мене є одна 3к - 80 метрів десь, так в мене був план робити з неї дві студії, розташування с/у дозволяє.
Тепер в зв"язку з роботою вдома пріорітети виглядають інакше, але я певен, шо ця робота з дома не назавжди.
Тому 3к / 2 і отримаємо 2 студії = дасть вишу дохідність і менший простой.

  Hotab написав:Так аж воспрял. Ну и вообще, впервые пожив в просторной квартире, понял как это круто. Особенно если осбб берет всего 3 грн/метр (даже без льготы УБД в 75%) , а тепло прикручивается на входе, и платишь только за то, что потребил (тоже со льготой). На старости лет обязательно надо стремится к просторному жилью.

Це питання часу, коли 3 грн перетворяться в 10. Звичайно з пільгами ОК, але майбутнього не знає ніхто.
Стосовно Ваших попередніх дописів про інветування, проживання закрдоном і так далі. Я собі ось так на це відповів - Інвестуємо в нерухомість закордоном

У вас грощі білі, якщо ще і не в Україні, то проблем інвестувати по світу не буде ніяких.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:51

  Richi написав:
  investorkiev написав:Дайте ваш пример, как аренда будет ближайшие пару лет приносить 5% годовых.

Продолжаете истерить? :)

Условно сейчас:
1$=30 грн.
1-к квартира = 1.5 млн. грн ($50 000)
Аренда = 12500 грн ($ 416 )– 10% годовых

1$ = 50 грн. Доходы упадут, а с ними цены на продажу и аренду.
1-к квартира = 1.2 млн. грн ($24 000)
Аренда = 6000 грн (140$) – 7% годовых исходя из новой цены или 3,6% для тех, кто покупал ранее. Плюс ужесточение мер по налогообложению и на руках остаётся 2,5%.
Привет Европа!


а налог 18% уже всем простили платить?:)))))) или зачем платить если не засекут?:)))))))
и хатку за 50000$ вы не сдадите за 400$ макс 350.
а это с учетом налога 7% . причем не в долларах , а в бумаге. сейчас аренда это фуфлобиз.
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