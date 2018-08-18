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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40414042404340444045>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 57
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
7
знизяться в межах 10%
30%
17
знизяться на 10-25%
30%
17
знизяться на 25%-50%
21%
12
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:32

  Damien написав:Больше всего просядут в цене как раз многокомнатные (не-однушки) или большой площади

Как раз побывав на карантине пару месяцев, очень ценишь большое просторное жилье, когда у всех членов семьи есть отдельные комнаты. :lol:
Опять же, если работать удаленно и вдвоем, то надо как минимум двушку.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 27 тра, 2020 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:32

  BIGor написав:
  Frant написав:
  Hotab написав:Лендлорд своим "вполне посредственно для Киева " снова назвездел с три короба.

Це звичайна практика місцевих балаболів.
Не забувайте, що тут повно ріелторів, які напарюють новобуди.

Тут каждый второй чуть ли не миллионер, даже возможно миллиардер. Верю только Риспекту.

Я пам,ятаю, як Ріспект не міг відрізнити силікатну білу цеглу від червоної керамічної)))) Проте хвалився, що він обсцікав занавіски в орендному житлі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:34

  Richi написав:
  zРадио написав:Пффф... 5% нужно считать от цены входа (инвестиции), а не текущей цены продажи. Почему это непонятно, я не знаю

Потому, что это в корне не правильно и является самообманом. Вы должны исходить из текущих реалий. А если Вам квартира досталась в наследство (бесплатно)?


Так, отвечаю обоим. Или даже всем сразу рантье с профессиональной деформацией :mrgreen:

При принятии решения о покупке арендатор отдает деньги здесь и сейчас, чтобы затем не отдавать их помесячно. У него нет возможность перепроверить это решение через год, через 2, через 5, и что-то в нем поменять.

Поэтому текущая приведенная стоимость соответствует текущей цене покупки. А в случае аренды - дисконтируются во времени переменные помесячные суммы.

Итак, я беру 2 сценария. AS IS - арендатор продолжает арендовать, сумма платежей неопределенная, но коррелирует с ценой покупки в момент времени. И TO BE - покупает недвижимость по текущей цене, фиксируя все прибыли (экономию на аренде) и убытки (переоценка актива в условиях падающей цены и отсутствие альтернативного дохода) здесь и сейчас.

Предположения следующие:

1. Стагнация рынка в течение 24-х месяцев с динамикой падения цены - 1% в месяц (за период получается 21%, что более, чем по-божески с учетом прошлых коррекций).

2. Однушка в Патриотике стоимостью 50 тыс долларов для покупки (проверил по ОЛХ - 2 предложения с минимально возможностей ценой), и аренда однушки в Патриотике стоимостью 300 долларов в месяц (тоже проверил и нашел 3 объявления).

3. Альтернативный доход, который можно получить от инвестиции - 2%/год.

Сразу ремарка, почему не получается заветных для лордов 9-10% в год на аренде - потому что мы на волне снижения рынка, и цена на покупку "отстает" от цены на аренду (на волне роста будет с точностью до наоборот).

Что получаем - без убытков решить вопрос жилья в условиях снижения его стоимости невозможно. Аренда обойдется 4569 долларов, владение (без учета амортизации ремонта) - 10392 доллара. Преимущество аренды над владением - 5823 доллара за 2 года. Преимущество актуально на всем периоде анализа, кроме 1-го месяца.

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PS: повторюсь, бизнес-кейс актуален для волны снижения - на волне роста преимущества владения перед арендой очевидны
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:46

  Hotab написав:ПризнаЮ, что лучше было залазить в 2*45 метров, чем одна 91 метр. Легче было бы сбросить. Но сейчас на удивление живо интересуются "когда вернёшься? Есть желающие 3к квартиру в нашем доме,а предложений нет, Ты же продаешь?"

У мене є одна 3к - 80 метрів десь, так в мене був план робити з неї дві студії, розташування с/у дозволяє.
Тепер в зв"язку з роботою вдома пріорітети виглядають інакше, але я певен, шо ця робота з дома не назавжди.
Тому 3к / 2 і отримаємо 2 студії = дасть вишу дохідність і менший простой.

  Hotab написав:Так аж воспрял. Ну и вообще, впервые пожив в просторной квартире, понял как это круто. Особенно если осбб берет всего 3 грн/метр (даже без льготы УБД в 75%) , а тепло прикручивается на входе, и платишь только за то, что потребил (тоже со льготой). На старости лет обязательно надо стремится к просторному жилью.

Це питання часу, коли 3 грн перетворяться в 10. Звичайно з пільгами ОК, але майбутнього не знає ніхто.
Стосовно Ваших попередніх дописів про інветування, проживання закрдоном і так далі. Я собі ось так на це відповів - Інвестуємо в нерухомість закордоном

У вас грощі білі, якщо ще і не в Україні, то проблем інвестувати по світу не буде ніяких.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:51

  Richi написав:
  investorkiev написав:Дайте ваш пример, как аренда будет ближайшие пару лет приносить 5% годовых.

Продолжаете истерить? :)

Условно сейчас:
1$=30 грн.
1-к квартира = 1.5 млн. грн ($50 000)
Аренда = 12500 грн ($ 416 )– 10% годовых

1$ = 50 грн. Доходы упадут, а с ними цены на продажу и аренду.
1-к квартира = 1.2 млн. грн ($24 000)
Аренда = 6000 грн (140$) – 7% годовых исходя из новой цены или 3,6% для тех, кто покупал ранее. Плюс ужесточение мер по налогообложению и на руках остаётся 2,5%.
Привет Европа!


а налог 18% уже всем простили платить?:)))))) или зачем платить если не засекут?:)))))))
и хатку за 50000$ вы не сдадите за 400$ макс 350.
а это с учетом налога 7% . причем не в долларах , а в бумаге. сейчас аренда это фуфлобиз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:17

  Hotab написав: На старости лет обязательно надо стремится к просторному жилью.

Только естественно не в Киеве, да )))?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Столько теоретиков на форуме в последнее время, продолжающих снимать (или жить в своем областном центре) и рисовать графики-таблички падения цен и аренды в Киеве :lol:
При кратной девальвации, цена аренды в грн не падает, а через год-два кратно растет с востановление долларовых зарплат - доказано кризисом 2014-2015.
Цена инвестирования в Патриотику была настолько низкой, что переживет любой кризис, но это был большой риск тогда. Жаль Аркада сдулась...
Но вы продолжайте давать прогнозы, строить экономические модели, сценарии, что все выедут из Киева, что работать за 500 баксов будет за счастье, только не забудьте занести за аренду первого числа вашему лендлорду. :twisted:
sg_comp
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:32

  sg_comp написав:Столько теоретиков на форуме в последнее время, продолжающих снимать (или жить в своем областном центре) и рисовать графики-таблички падения цен и аренды в Киеве :lol:
При кратной девальвации, цена аренды в грн не падает, а через год-два кратно растет с востановление долларовых зарплат - доказано кризисом 2014-2015.
Цена инвестирования в Патриотику была настолько низкой, что переживет любой кризис, но это был большой риск тогда. Жаль Аркада сдулась...
Но вы продолжайте давать прогнозы, строить экономические модели, сценарии, что все выедут из Киева, что работать за 500 баксов будет за счастье, только не забудьте занести за аренду первого числа вашему лендлорду. :twisted:

Так что, будет дорожать недвижка в Киеве?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:34

xio13
13й - ты живёшь в своём или в аренде?
Что за метраж и на сколько человек?
Расширяться не думаешь, ну или улучшать качественно условия проживания? Битки с эфиром же есть, и в гроб их не положишь.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С бомбера https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
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BIGor
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