Richi написав: zРадио написав: Пффф... 5% нужно считать от цены входа (инвестиции), а не текущей цены продажи. Почему это непонятно, я не знаю

Потому, что это в корне не правильно и является самообманом. Вы должны исходить из текущих реалий. А если Вам квартира досталась в наследство (бесплатно)?

Поэтому текущая приведенная стоимость соответствует текущей цене покупки. А в случае аренды - дисконтируются во времени переменные помесячные суммы.



Так, отвечаю обоим. Или даже всем сразу рантье с профессиональной деформациейПри принятии решения о покупке арендатор отдает деньги здесь и сейчас, чтобы затем не отдавать их помесячно. У него нет возможность перепроверить это решение через год, через 2, через 5, и что-то в нем поменять.Итак, я беру 2 сценария. AS IS - арендатор продолжает арендовать, сумма платежей неопределенная, но коррелирует с ценой покупки в момент времени. И TO BE - покупает недвижимость по текущей цене, фиксируя все прибыли (экономию на аренде) и убытки (переоценка актива в условиях падающей цены и отсутствие альтернативного дохода) здесь и сейчас.Предположения следующие:1. Стагнация рынка в течение 24-х месяцев с динамикой падения цены - 1% в месяц (за период получается 21%, что более, чем по-божески с учетом прошлых коррекций).2. Однушка в Патриотике стоимостью 50 тыс долларов для покупки (проверил по ОЛХ - 2 предложения с минимально возможностей ценой), и аренда однушки в Патриотике стоимостью 300 долларов в месяц (тоже проверил и нашел 3 объявления).3. Альтернативный доход, который можно получить от инвестиции - 2%/год.Сразу ремарка, почему не получается заветных для лордов 9-10% в год на аренде - потому что мы на волне снижения рынка, и цена на покупку "отстает" от цены на аренду (на волне роста будет с точностью до наоборот).Что получаем - без убытков решить вопрос жилья в условиях снижения его стоимости невозможно.Преимущество актуально на всем периоде анализа, кроме 1-го месяца.PS: повторюсь, бизнес-кейс актуален для волны снижения - на волне роста преимущества владения перед арендой очевидны