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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4042404340444045>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 57
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
7
знизяться в межах 10%
30%
17
знизяться на 10-25%
30%
17
знизяться на 25%-50%
21%
12
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:36

  sg_comp написав:Столько теоретиков на форуме в последнее время, продолжающих снимать (или жить в своем областном центре) и рисовать графики-таблички падения цен и аренды в Киеве :lol:
При кратной девальвации, цена аренды в грн не падает, а через год-два кратно растет с востановление долларовых зарплат - доказано кризисом 2014-2015.
Цена инвестирования в Патриотику была настолько низкой, что переживет любой кризис, но это был большой риск тогда. Жаль Аркада сдулась...
Но вы продолжайте давать прогнозы, строить экономические модели, сценарии, что все выедут из Киева, что работать за 500 баксов будет за счастье, только не забудьте занести за аренду первого числа вашему лендлорду. :twisted:


Ответ в духе "инвестора" B2B Jewelry - пока вы критикуете, мы зарабатываем

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:38

  sg_comp написав:При кратной девальвации, цена аренды в грн не падает, а через год-два кратно растет с востановление долларовых зарплат - доказано кризисом 2014-2015.

Орендні ціни 2007-2008 років в доларах - пам,ятаєте?
Де вони зараз, ті ціни?

Нинішня тенденція очевидна - зменшення орендної вартості в доларах.
Питання не лише в карантині, а й в негативній демографії України.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 27 тра, 2020 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:39

  барабашов написав:xio13
13й - ты живёшь в своём или в аренде?
Что за метраж и на сколько человек?
Расширяться не думаешь, ну или улучшать качественно условия проживания? Битки с эфиром же есть, и в гроб их не положишь.


Арендовать дорого, дешевле купить. Конечно живу в своем которое удачно купил в 2016. Просторная 3к, но Улучшать условия жилья можно только имея свой дом в черте города, или сменив локацию с Киева , на норм страну , но там ничего не делать и зарабатывать сложно, не как у нас.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:48

  Елена8 написав:
  Hotab написав: На старости лет обязательно надо стремится к просторному жилью.

Только естественно не в Киеве, да )))?

а зачем на старости лет нужен Киев? С его пробками, проблемами с парковками, давкой в метро и маршрутках, завышенным ценником начиная от стоматолога и заканчивая местом на кладбище. Ладно там молодежь, вузы, выбор тусовок на любой вкус, кинотеатры, трц с пляжами на крыше, работа в макдональс, но на старости это всё зачем?
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:05

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Серж, как же сильно вы ошибаетесь. И уже в который раз.


Напомню, что Grand Park начали строить в аккурат перед кризисом 2008 года — заказчиком строительства выступала компания «Алимпекс-Мертингер», а девелопером проекта стала компания Grand Idea. На ул. Елены Телиги, 25 (Дорогожичи, Шевченковский район столицы)

https://gdevkievezhithorosho.com/2019/12/%D0%B6%D0%BA-uno-city-house-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%85-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA/
или я ошибаюсь насчёт debilizma всех участников процесса?
это?
Но город рассудил иначе — в 2018 году участок был передан ИСК «Обрий» для завершения строительства многоэтажного дома с подземным паркингом и встроенно-пристроенными офисными и торговыми помещениями.

Ошибаетесь на счет де*** тех кто строит (это вообще не комментирую) и тех кто купит. Вы уже прошли мимо ФТ недовольно фыркнув на спальни по 15 кв.м. UNO-City - идеальный дом для вас на самом деле.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:08

  Richi написав:
  investorkiev написав:Дайте ваш пример, как аренда будет ближайшие пару лет приносить 5% годовых.

Продолжаете истерить? :)

Условно сейчас:
1$=30 грн.
1-к квартира = 1.5 млн. грн ($50 000)
Аренда = 12500 грн ($ 416 )– 10% годовых

1$ = 50 грн. Доходы упадут, а с ними цены на продажу и аренду.
1-к квартира = 1.2 млн. грн ($24 000)
Аренда = 6000 грн (140$) – 7% годовых исходя из новой цены или 3,6% для тех, кто покупал ранее. Плюс ужесточение мер по налогообложению и на руках остаётся 2,5%.
Привет Европа!

Забавные фантазии. В реальной жизни цена в гривнах в принципе еще никогда не падала. Тем более при глубокой девальвации.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Елена8 написав:
  Hotab написав: На старости лет обязательно надо стремится к просторному жилью.

Только естественно не в Киеве, да )))?

а зачем на старости лет нужен Киев? С его пробками, проблемами с парковками, давкой в метро и маршрутках, завышенным ценником начиная от стоматолога и заканчивая местом на кладбище. Ладно там молодежь, вузы, выбор тусовок на любой вкус, кинотеатры, трц с пляжами на крыше, работа в макдональс, но на старости это всё зачем?
Вам уже 80+? Когда будет, тогда и сможете увидеть преимущества киевской квартиры. По сравнению с домом в пригороде.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну шо, готуємося здавати нульову декларацію....

Всім привязатися пасками
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:12

  BIGor написав:
  Frant написав:
  Hotab написав:Лендлорд своим "вполне посредственно для Киева " снова назвездел с три короба.

Це звичайна практика місцевих балаболів.
Не забувайте, що тут повно ріелторів, які напарюють новобуди.

Тут каждый второй чуть ли не миллионер, даже возможно миллиардер. Верю только Риспекту.

Верю только Колбаске.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как думаете, где это произошло:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/27/7253352/
"26 травня у Печерському районі Києва невідомі здійснили кілька пострілів у чоловіка. Потерпілого з вогнепальними пораненнями доставили в лікарню.

Після встановлення особи потерпілого відразу стали зрозумілі мотиви скоєння цього злочину.

Потерпілим виявився громадянин Чорногорії, який знаходиться в міжнародному розшуку та є одним із лідерів та організатором наркокартелю, члени якого постачають наркотики на територію більшості європейських країн".

За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, основними версіями замаху стала злочинна діяльність потерпілого, перерозподіл сфер впливу у самій "організації", а також між балканськими злочинними кланами, що контролюють наркотрафік.
BIGor
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