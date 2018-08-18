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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4042404340444045

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 57
зростуть більш як на 10%
4%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
7
знизяться в межах 10%
30%
17
знизяться на 10-25%
30%
17
знизяться на 25%-50%
21%
12
знизяться більше, ніж на 50%
4%
2
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В НП Липках
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:16

  lel написав:В НП Липках

Да, на Сер. миле. Приятные люди там проживают.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как вам сказочная альтернатива КРЖН в виде убитого домика на Сицилии за 1 евро (ремонт, правда тыщ в 50 обойдется, но то такэ)
https://www.comune.gangi.pa.it/informaz ... raio-2019/
на выбор штук 30 объектов разной убитости
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:22

  BIGor написав:Как думаете, где это произошло:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/27/7253352/
"26 травня у Печерському районі Києва невідомі здійснили кілька пострілів у чоловіка. Потерпілого з вогнепальними пораненнями доставили в лікарню.

Після встановлення особи потерпілого відразу стали зрозумілі мотиви скоєння цього злочину.

Потерпілим виявився громадянин Чорногорії, який знаходиться в міжнародному розшуку та є одним із лідерів та організатором наркокартелю, члени якого постачають наркотики на територію більшості європейських країн".

За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, основними версіями замаху стала злочинна діяльність потерпілого, перерозподіл сфер впливу у самій "організації", а також між балканськими злочинними кланами, що контролюють наркотрафік.

Но как четко полиция сработала. Поражен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:26

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Как думаете, где это произошло:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/27/7253352/
"26 травня у Печерському районі Києва невідомі здійснили кілька пострілів у чоловіка. Потерпілого з вогнепальними пораненнями доставили в лікарню.

Після встановлення особи потерпілого відразу стали зрозумілі мотиви скоєння цього злочину.

Потерпілим виявився громадянин Чорногорії, який знаходиться в міжнародному розшуку та є одним із лідерів та організатором наркокартелю, члени якого постачають наркотики на територію більшості європейських країн".

За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, основними версіями замаху стала злочинна діяльність потерпілого, перерозподіл сфер впливу у самій "організації", а також між балканськими злочинними кланами, що контролюють наркотрафік.

Но как четко полиция сработала. Поражен.

Наверное было покушение на своего, поэтому так. Приятно, что иностранцы инвестируют и выбирают Киев.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:32

  BIGor написав:..
Наверное было покушение на своего, поэтому так. Приятно, что иностранцы инвестируют и выбирают Киев.

А чо, я бы на месте застройщиков рискнул отгрохал бы какой-то ЖК бизнес-класса с рекламой в стиле "только для наркобарыг, продавцов оружия и торговцев людьми. Анонимность гарантируем. Торговать солями, оружием и шлюхами на территории ЖК запрещено"
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:34

  Damien написав:Самое фееричное за что я пока прочитал в этой теме :D :D . "Когда люди на карантине, то они больше проводят времени дома и начинают ценить хорошее, просторное, новое жилье". Но они же и не зарабатывают! А если и начнут, то гораздо меньше, чем раньше!
Расскажите это IT-шникам, которым приходится работать из своих старых квартир, а деньги на Италию или Испанию они не могут потратить, т.к. границы то закрыты. Также, как не могут потратить деньги на рестораны, кино и фитнес.

Ровно тоже самое и про других, заработок которых не накрылся от карантина, но тратить деньги на свои привычные хотелки они не могут.
Сколько по ярдов гривен не уйдёт из Украины из-за прекращения туризма? Куда эти деньги будут потрачены?

Понятное дело, что при отсутствии доходов люди не накопят на квартиру, но при возобновлении доходов, эти самые доходы могут быть перенаправлены на увеличении кол-ва комнат, вместо трат на туризм или другие услуги.
Востаннє редагувалось Sinica в Сер 27 тра, 2020 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:44

  vitaliian написав:...Ладно там молодежь, вузы, выбор тусовок на любой вкус, кинотеатры, трц с пляжами на крыше, работа в макдональс, но на старости это всё зачем?

всё верно, основной массе пожилых современный Киев в тягость.
но есть один мотив. если любишь молодое белое мясо, то здесь выбор самый большой.
и в Днепре, и в Запорожье (особенно, имхо), вполне хватает.
но тут выбор побольше.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:45

  Sinica написав:
  Damien написав:Самое фееричное за что я пока прочитал в этой теме :D :D . "Когда люди на карантине, то они больше проводят времени дома и начинают ценить хорошее, просторное, новое жилье". Но они же и не зарабатывают! А если и начнут, то гораздо меньше, чем раньше!
Сколько по ярдов гривен не уйдёт из Украины из-за прекращения туризма? Куда эти деньги будут потрачены?

Сколько иностранцы не постратят на арендные квартиры, рестики и женщин с пониженной социальной ответственностью?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:
  Damien написав:Больше всего просядут в цене как раз многокомнатные (не-однушки) или большой площади

Как раз побывав на карантине пару месяцев, очень ценишь большое просторное жилье, когда у всех членов семьи есть отдельные комнаты. :lol:
Опять же, если работать удаленно и вдвоем, то надо как минимум двушку.

Взять, например, гостинку или студию, одно дело, когда парень с девушкой пришли после работы и прогулки и в квартире только покушали и лягли спать.
И совсем другое, когда они в этой студии проварились пару месяцев с утра и до вечера.
Sinica
 
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