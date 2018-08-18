Додано: Сер 27 тра, 2020 14:34

Damien написав: Самое фееричное за что я пока прочитал в этой теме . "Когда люди на карантине, то они больше проводят времени дома и начинают ценить хорошее, просторное, новое жилье". Но они же и не зарабатывают! А если и начнут, то гораздо меньше, чем раньше! Самое фееричное за что я пока прочитал в этой теме. "Когда люди на карантине, то они больше проводят времени дома и начинают ценить хорошее, просторное, новое жилье". Но они же и не зарабатывают! А если и начнут, то гораздо меньше, чем раньше!

Расскажите это IT-шникам, которым приходится работать из своих старых квартир, а деньги на Италию или Испанию они не могут потратить, т.к. границы то закрыты. Также, как не могут потратить деньги на рестораны, кино и фитнес.Ровно тоже самое и про других, заработок которых не накрылся от карантина, но тратить деньги на свои привычные хотелки они не могут.Сколько по ярдов гривен не уйдёт из Украины из-за прекращения туризма? Куда эти деньги будут потрачены?Понятное дело, что при отсутствии доходов люди не накопят на квартиру, но при возобновлении доходов, эти самые доходы могут быть перенаправлены на увеличении кол-ва комнат, вместо трат на туризм или другие услуги.