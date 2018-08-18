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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:20
Serg-ik написав: sg_comp написав:
При кратной девальвации, цена аренды в грн не падает, а через год-два кратно растет с востановление долларовых зарплат - доказано кризисом 2014-2015.
если зарплаты восстановились в долларе, то почему не восстановились долларовые цены?
Напомню, 2012-2013 г.
панелька на Милославской на этапе строительства -1000-1050 у.е за метр.
Любой монолитно-каркасный новострой на этапе строительства 1500 у.е. за метр
Восстановилось?
В сегменте бизнес-класса - не только восстановились, но и ушли выше. Но надо учесть, что и сам бизнес-класс сильно изменился. Хотя есть бенчмарк: Парк-Авеню. Как стоил 2500 в 2013м так и сейчас стоит.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:20
airmax78 написав:
Тоже думаю, что после этого карантина у многих произойдет сдвиг в предпочтениях и однушка "для себя" перестанет рассматриваться даже как компромиссный вариант.
Присоединяюсь - тренд на улучшение жилищных условий в связи с возможностью удаленной работы таки будет. Но не сразу - для начала к перманентной удаленке должны приготовиться работодатели. Там, где автоматизация бизнес-процессов заканчивается чатом в телеграм и электронной почтой, это пройдет быстро и просто - даже уже произошло. А там, где всякие ERP и CRM-системы, чувствительная для хищения сотрудниками информация и прочие прелести, на процессы виртуализации рабочих мест уйдет несколько лет.
Так что, несомненно, созданный прецедент заложил фундамент удаленной работы, но быстро это не произойдет. По мере постепенного "одомашнивания" работников и будет формироваться тренд на инвестирование в улучшение жилья/своего рабочего пространства.
Этот же тренд будет бить против городов с плохой инфаструктурой и экологией. А Киев здесь, увы, не на высоте
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:21
Damien написав:
Самое фееричное за что я пока прочитал в этой теме . "Когда люди на карантине, то они больше проводят времени дома и начинают ценить хорошее, просторное, новое жилье". Но они же и не зарабатывают! А если и начнут, то гораздо меньше, чем раньше!
Последние годы очень сильно сократился разрыв в цене между однокомнатной и трехкомнатной. Много одиночек, семьи маленькие, коммунальные дорогие.
Очевидно имелось в виду, что люди теперь будут предпочитать большее количество комнат. Вместо однушки в модном новострое на семью выберут двушку в менее модном, или вообще трешку на вторичке.
BIGor написав:
Цены на недвижимость очень долго поддаются коррекции, у людей есть какие-то сбережения, у кого-то наследство, или продал бизнес. На самом деле денюжки из экономики уходят постепенно.
Да, но вы представляете ситуацию, когда курс вырос с 30 до 50, что повлекло рост цен, а начальник вызывает подчиненных и говорит "теперь вы будете зарабатывать не 11, а 6". Или пенсионерам объявляют, что их пенсия переполовинилась. Я не представляю. А без таких мер аренда в гривне в два раза не сложится. Или из Киева все уедут. Куда? В Житомир?
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:23
airmax78 написав:
Во всем мире люди вкладывают деньги в недвижимость ради получения пассивного дохода. В Киеве, внезапно, эта легенда устарела. Забиваем окна досками.
Пишите исчо.
Вообще-то я про легенду с айтишниками говорил. И про весь мир никто даже не заикался. Я вот и сам пару дней назад лестно отзывался о перспективах инвестиций в недвижимость Польши
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:25
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Вы уже прошли мимо ФТ недовольно фыркнув на спальни по 15 кв.м. UNO-City - идеальный дом для вас на самом деле.
в ФТ спальни не по 15, а по 10-12-это раз
Уно сити был по проекту на 84 квартиры, а стал на 200+...я в своём уме.
Это будет гостиница процентов на 75 и рай для риелтора-постоянные продажи и аренды
Это прекрасный дом в 150 м от метро и парка, в 5 км по прямой от центра. С довольно удобной транспротной развязкой. Нрааааавица.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:26
Yuri_T написав: vitaliian написав:
...Ладно там молодежь, вузы, выбор тусовок на любой вкус, кинотеатры, трц с пляжами на крыше, работа в макдональс, но на старости это всё зачем?
всё верно, основной массе пожилых современный Киев в тягость.
но есть один мотив. если любишь молодое белое мясо, то здесь выбор самый большой.
и в Днепре, и в Запорожье (особенно, имхо), вполне хватает.
но тут выбор побольше.
зачем молодому белому мясу нужны старики?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 27 тра, 2020 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:26
zРадио написав: Richi написав: zРадио написав:
Пффф... 5% нужно считать от цены входа (инвестиции), а не текущей цены продажи. Почему это непонятно, я не знаю
Потому, что это в корне не правильно и является самообманом. Вы должны исходить из текущих реалий. А если Вам квартира досталась в наследство (бесплатно)?
Так, отвечаю обоим. Или даже всем сразу рантье с профессиональной деформацией
При принятии решения о покупке арендатор отдает деньги здесь и сейчас, чтобы затем не отдавать их помесячно. У него нет возможность перепроверить это решение через год, через 2, через 5, и что-то в нем поменять.
Запросто. Что ему мешает продать?
Рентабельность всегда считается от текущей ликвидной стоимости актива, иначе эта цифра не имеет смысла. Ее используют для сравнения эффективности различных вложений.
Тот же арендатор через год увидел, что цены выросли и проценты по валютным вкладам высокие, подумал, продал, снимает с деподохода и еще остается. Снизились ставки или подешевело, снова купил.
sg_comp написав:
Столько теоретиков на форуме в последнее время, продолжающих снимать (или жить в своем областном центре) и рисовать графики-таблички падения цен и аренды в Киеве
Есть такое.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:28
airmax78 написав:
В сегменте бизнес-класса - не только восстановились, но и ушли выше.
я не спорю. Но в 2013 любой монолит был по 1500. сейчас на любой монолит на этапе строительства нет ценника в 40500 грн
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:30
vitaliian написав:
зачем молодому белому мясу нужны старики?
это философический вопрос
кто-то уже в 40 устает работать и на "пенсию" выходит.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 15:31
zРадио написав: airmax78 написав:
Во всем мире люди вкладывают деньги в недвижимость ради получения пассивного дохода. В Киеве, внезапно, эта легенда устарела. Забиваем окна досками.
Пишите исчо.
Вообще-то я про легенду с айтишниками говорил. И про весь мир никто даже не заикался. Я вот и сам пару дней назад лестно отзывался о перспективах инвестиций в недвижимость Польши
Ну не айтишники, так кто-то другой. Я обратил внимание, что когда ты зарабатываешь немного выше среднего, то начинаешь думать, что тебе повезло или ты какой-то уникальный. Что все вокруг гложат косточку, а ты - царь горы. Но однажды ты сталкиваешься с теми, кто зарабатывает намного больше чем ты, и, вдруг, оказывается, что таких много, гораздо больше чем ты думал. И работать они могут в совершенно разных сферах.
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