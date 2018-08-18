Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Почему такой перекос? Может потому что у нас ракета на старте, а в Польше уже вышла на орбиту?
Все навпаки. У нас ракета нагадує мені батьківське авто 90 років виробництва запорізького автопрому, удосконалювати його нема зиску, бо що там удосконалювати? І тому і вкладатм нема зиску. Оце у нас і така ракета. Я вам більше скажу, та я вам і раніше про це казав, продавайте бистріше свої мурашники і перевкладйте грощі плки що кеш, бо вже мурашники з мопами незабаром чекає та ж сама доля, що і хрущі. Змінюється парадігма пріоритетів людини, що означає, що? Що нерухомість вже стає як штани чи смартфон, сьогодні він модний, а завтра нікому не потрібний. Тому треба купувати землю для будівлі, а не землю сільхозначення.
От і мені незрозуміла "мода на Київ"...
Нині він -- це загазоване (завжди), розпечене (пів-року), залюдене, шумне пекло без рослинності (мова про майже увесь Київ і вже й частину Броварів) -- і хтось ще й купує ті м2... І живе там майже безвилазно. І чомусь всі ці люди не вимагають кращих умов життя за свої гроші! (нема ж навіть петицій?) Дивно....
Хіба що – все оте купують лише "інвестори", аби потім здавати заробітчанам? І собі трошки, аби жити біля "інвестицій"? Але все-одно то дивно... Місто ж стає дедалі страшнішим і непридатнішим для життя. А якщо карантини йтимуть щороку й не кінчатимуться, то його жителі ще, мабуть, і доплатять аби виїхати...
На Заході в'їхати автівкою у центр -- дуже дорого. Тому й не їдуть. А ще там мають цікавезні ідеї взагалі прибрати автівки з міст...
І чому у наших любителів оподатковувати -- до цього руки не дійшли!?
Навіщо обмежувати в’їзд авто в центр? В’їзд автівок у центр обмежують у великих містах Європи: Лондоні, Мадриді, Берліні. Досвід показує, що це поліпшує безпеку та комфорт пішоходів. Так зменшується і кількість заторів, що дає більше простору громадському транспорту. Крім того, знижує кількість викидів, що безпосередньо впливає на здоров’я жителів. У години пік у Київ в’їжджає близько 100 тисяч авто, більша частина з них перетинає центральну частину міста. ... Чи допоможуть перехоплювальні паркінги? Перехоплювальні паркінги – це автостоянки, які облаштовують на в’їзді у місто біля швидкісного громадського транспорту, щоб «перехопити» населення з передмість. Вони можуть бути дієвими, але не розв’яжуть проблему завантаженого центру. До того ж основний швидкісний громадський транспорт Києва – метрополітен – і так перевантажений. «Метро вже майже не вміщає пасажирів, воно вже досягло межі провізної здатності. На червону гілку просто іноді неможливо сісти у вагон. Коли збільшити потік метрополітену на кількасот тисяч пасажирів – це буде небезпечно». ... Європа та авто в центрі У німецькому Лейпцигу взагалі перекрили історичний центр міста для автомобілів. Сюди можна лише під’їхати на авто і залишити його в підземному паркінгу. Тож центр міста став майже повністю пішохідний, тут облаштували велодоріжки, частиною центру курсує тільки електробус. Люди на інвалідних візках пересуваються центром міста без перешкод. У центрі Мадрида обмежили рух старих автомобілів і тих, які найбільше забруднюють атмосферу. Усі водії мають перевірити викиди своїх авто: у категорію «старих» потраплять близько 20% автівок, які в’їжджають у центр міста. В Амстердамі влада міста вирішила взагалі заборонити в’їжджати до центру транспорту, який забруднює довкілля. Повністю це хочуть реалізувати до 2020 року, але спочатку сюди не пускатимуть авто з дизельним двигуном, якщо вік машини перевищує 15 років. А в норвезькому Осло до кінця року планують заборонити використання всіх автомобілів у центрі. Ще за шість років у країні почне діяти заборона на авто з двигунами внутрішнього згоряння. https://www.the-village.com.ua/village/ ... va-platnim
Лише громадський транспорт (різної ціни і якості – звичайний і дорожчі, напр., убер-шатли...), службовий транспорт (пожежні і т.д.), велосипеди, електросамокати і т.п. -- і вулиць вистачило би. Повітря очистилось би! Ціна житла у місті мала би хоч якийсь сенс!! Лейпциг, Мадрид, Амстердам, Осло – там ціну житла можна збагнути. Там високі зарплати, і там, мабуть, вже нині приємно жити, і стане ще приємніше...
А чим Київ приваблює пожильців!?
І чому нинішні жителі Києва не намагаються зробити місто кращим? Від цього ж залежить також і ціна їхнього власного житла!!
І чи аж дуже треба забудовувати всі наявні зелені зони міста? От – вже за биківнянський ліс взялись...
Хіба ж не краще було би розширювати Київ вздовж, напр., ліній залізниць? Біля кожної станції – будувати кілька ЖК. Кожному ЖК – швидкісний приміський поїзд. Недешево. Але зручно й швидко. Й ЖК був би не посеред київського пекла, а у більш-менш природних умовах... От хоч би як у оповіданні "Садок Вишневий" 4D.
А так як нині... Стою на роздоріжжі. Наявну квартиру якраз треба продати. І маю можливість купити в Києві, й постійну працю в Києві маю... – але не маю бажання у ньому жити... Чому ви довели Київ до такого стану... Невже вам подобається так жити...
rjkz написав:
Hotab написав:flyman , у Натахи свой манямирок. "все мечтают о Киеве!"
Только на самом деле дети из сел мечтают о райцентре. Райцентр об областном. И только в областном ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, И ДАЖЕ НЕМНОГИЕ, хотели бы в Киев. В Киев погулять, побродить по ТРЦ. Это несколько выходных с головой. Больше не тянет. У меня приятель всякий раз матерится, когда мотается в Киев на машине. В борисполь - нет проблем! В Киев - это ад. И не потому что не умеет водить в трафике. Отлично все умеет,и в ДТП никогда не попадал. Просто бесячий город. Это не всем так, конечно. Но многим. И уж тем более утверждать, что о Киеве мечтают - может только воспалённый мозг лендлорда.
Рассказы о медицине просто заставляют ржать. Он(о) никак не услышит, что за медициной , косметологией и многими другими услугами киевляне ездят в ближайшие облцентры. В той же Виннице медицина качественная и дешевле. И может на старости и понадобится Амосова, но это раз в жизни. Для этого можно приехать. Бредочек про ВУЗы уже не раз тут развеивали. Бредни про илитные продукты и отдыхи в кабаках и сетевых ресторанах вообще умиляют. Понаех на аренде хоть бы в Мафию с зарплаты смог сходить.А так, Портер-паб предел его счастья, если хочет летом хотя бы в 3 звёзды слетать в Аланью.
Кстати, дополню, среди рожениц Житомирский областной перинатальный центр является культовым заведением. Многие предпочитают его киевским номерным.
Отаке...
Востаннє редагувалось Bobua в Сер 27 тра, 2020 15:41, всього редагувалось 1 раз.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
zРадио написав:Ну а насчет IT-шников - уже поднадоело слушать! В Киеве их 70 тыс всего! Не все из них высокооплачиваемые. И большинство из них - люди младше 30 лет, у которых мозги будут чуток "посвежее", чем у рантье, считающих бетон главным жизненным активом. Вопрос - скольким из тех, кого я не перечислил, нужна 2-я и 3-я квартира - если верить растишкам, то в 2015-2019 гг именно ИТ-шники, наряду с переселенцами, были движущей силой рынка?
В общем, легенда устарела - нужно работать над новой
Эти свежие мозги платят лендлордам аренду, а когда становятся не такими свежими, покупают свое. Когда совсем завянут, купят что-то под аренду, чтобы свежие мозги их содержали на старости. Кругооборот мозгов в природе.
Serg-ik написав:если зарплаты восстановились в долларе, то почему не восстановились долларовые цены? Напомню, 2012-2013 г. панелька на Милославской на этапе строительства -1000-1050 у.е за метр. Любой монолитно-каркасный новострой на этапе строительства 1500 у.е. за метр Восстановилось?
Возьмите свои доходы (при том, что они с годами наверняка росли) и сравните со средней зарплатой. Удивитесь. Средняя зарплата в госстате не на 100% коррелирует с доходами покупателей/арендаторов недвижимости. Тут и выросшая минималка, и борьба с неоформленными. Доходы ФОПов туда не попадают. И, конечно, безвиз и отъезд заробитчан. Невозможно отрицать этот фактор.
zРадио написав:Вообще-то я про легенду с айтишниками говорил. И про весь мир никто даже не заикался. Я вот и сам пару дней назад лестно отзывался о перспективах инвестиций в недвижимость Польши
1 В Польше уже был рост, у нас было падение. Может выгодней покупать пока дешево, а не пока дорого. 2 В теме отписался арендодатель польской недвижимости а) проблемы с удаленным управлением, особенно в карантин б) смешная по нашим меркам доходность 5%, которая наверняка вызвана надутыми ценами.
zРадио написав:При принятии решения о покупке арендатор отдает деньги здесь и сейчас, чтобы затем не отдавать их помесячно. У него нет возможность перепроверить это решение через год, через 2, через 5, и что-то в нем поменять.
Запросто. Что ему мешает продать? Рентабельность всегда считается от текущей ликвидной стоимости актива, иначе эта цифра не имеет смысла. Ее используют для сравнения эффективности различных вложений. Тот же арендатор через год увидел, что цены выросли и проценты по валютным вкладам высокие, подумал, продал, снимает с деподохода и еще остается. Снизились ставки или подешевело, снова купил.
Простите, но вы суть упражнения, которое я сделал, не поняли. Вам знакомо понятие NPV? Это сегодняшняя стоимость принимаемых вами долгосрочных решений. Я посчитал и продисконтировал кэшфлоу сценариев покупки и аренды в 24 точках - будущих периодах (месяцах), в каждой из которых можно оценить эффективность принятого решения.
Т.е. я сделал (и показал неэффективноть покупки в условиях стагнирующего рынка) то, что вы просили. А невозможность вернуться и отыграть принятое решение говорит не о том, нельзя продать/купить, а о том, что купив сегодня за 50000, у вас не будет возможности продать за 50000 через год, потому что актив стоит 50000 * 0,99 ^ 12 (44319).
airmax78 написав:Я Голосуху не для пассивного дохода покупал...
у вас может быть семь пятниц на неделе. купили для перепродажи, цена домкратом вниз. "ок, теперь я флэтлорд". грань между спекулятивной инвестицией и инвестицией под ренту тонка, как перекрытия в вашей новой убыточной покупке.
Bobua написав:Чому ви довели Київ до такого стану... Невже вам подобається так жити...
а чего вы ждали от цитадели коррупции? Добавьте растущее количество транспорта и низкую культуру понаехов. У киевских работодателей огромный выбор раб.силы поэтому с людьми не церемонятся. В забитом транспорте люди превращаются в животных.
airmax78 написав:Я Голосуху не для пассивного дохода покупал...
у вас может быть семь пятниц на неделе. купили для перепродажи, цена домкратом вниз. "ок, теперь я флэтлорд". грань между спекулятивной инвестицией и инвестицией под ренту тонка, как перекрытия в вашей новой убыточной покупке.
Для перепродажи я бы купил котлован, однушки. Готовое, площадью от 80 кв.м, обычно, покупают для себя. Ну ОК, чего я оправдываюсь? Голосуха-то, в итоге, превратилась в симпатичную картиру в центре, с панорамными окнами, отличным видом, большей площадью, с двумя машиноместами и практически без доплаты.