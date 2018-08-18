У години пік у Київ в’їжджає близько 100 тисяч авто, більша частина з них перетинає центральну частину міста.

основний швидкісний громадський транспорт Києва – метрополітен – і так перевантажений.

Навіщо обмежувати в’їзд авто в центр?В’їзд автівок у центр обмежують у великих містах Європи: Лондоні, Мадриді, Берліні. Досвід показує, що це поліпшує безпеку та комфорт пішоходів. Так зменшується і кількість заторів, що дає більше простору громадському транспорту. Крім того, знижує кількість викидів, що безпосередньо впливає на здоров’я жителів....Чи допоможуть перехоплювальні паркінги?Перехоплювальні паркінги – це автостоянки, які облаштовують на в’їзді у місто біля швидкісного громадського транспорту, щоб «перехопити» населення з передмість. Вони можуть бути дієвими, але не розв’яжуть проблему завантаженого центру. До того ж«Метро вже майже не вміщає пасажирів, воно вже досягло межі провізної здатності. На червону гілку просто іноді неможливо сісти у вагон. Коли збільшити потік метрополітену на кількасот тисяч пасажирів – це буде небезпечно»....Європа та авто в центріУ німецькому Лейпцигу взагалі перекрили історичний центр міста для автомобілів. Сюди можна лише під’їхати на авто і залишити його в підземному паркінгу. Тож центр міста став майже повністю пішохідний, тут облаштували велодоріжки, частиною центру курсує тільки електробус. Люди на інвалідних візках пересуваються центром міста без перешкод.У центрі Мадрида обмежили рух старих автомобілів і тих, які найбільше забруднюють атмосферу. Усі водії мають перевірити викиди своїх авто: у категорію «старих» потраплять близько 20% автівок, які в’їжджають у центр міста.В Амстердамі влада міста вирішила взагалі заборонити в’їжджати до центру транспорту, який забруднює довкілля. Повністю це хочуть реалізувати до 2020 року, але спочатку сюди не пускатимуть авто з дизельним двигуном, якщо вік машини перевищує 15 років.А в норвезькому Осло до кінця року планують заборонити використання всіх автомобілів у центрі. Ще за шість років у країні почне діяти заборона на авто з двигунами внутрішнього згоряння.