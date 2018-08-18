Додано: Сер 27 тра, 2020 15:58

zРадио написав: Простите, но вы суть упражнения, которое я сделал, не поняли. Вам знакомо понятие NPV? Это сегодняшняя стоимость принимаемых вами долгосрочных решений. Я посчитал и продисконтировал кэшфлоу сценариев покупки и аренды в 24 точках - будущих периодах (месяцах), в каждой из которых можно оценить эффективность принятого решения.



Т.е. я сделал (и показал неэффективноть покупки в условиях стагнирующего рынка) то, что вы просили. А невозможность вернуться и отыграть принятое решение говорит не о том, нельзя продать/купить, а о том, что купив сегодня за 50000, у вас не будет возможности продать за 50000 через год, потому что актив стоит 50000 * 0,99 ^ 12 (44319). Простите, но вы суть упражнения, которое я сделал, не поняли. Вам знакомо понятие NPV? Это сегодняшняя стоимость принимаемых вами долгосрочных решений. Я посчитал и продисконтировал кэшфлоу сценариев покупки и аренды в 24 точках - будущих периодах (месяцах), в каждой из которых можно оценить эффективность принятого решения.Т.е. я сделал (и показал неэффективноть покупки в условиях стагнирующего рынка) то, что вы просили. А невозможность вернуться и отыграть принятое решение говорит не о том, нельзя продать/купить, а о том, что купив сегодня за 50000, у вас не будет возможности продать за 50000 через год, потому что актив стоит 50000 * 0,99 ^ 12 (44319).

Очень смешно. А если актив будет стоить 150000? Где будут ваши расчеты?Тут не математика, тут психология. Человек хочет купить, кризис, хочет купить нашару. С дисконтом 50%, которые он получает просто за то, что такой умный и у него есть кэш. Начинает крутить всякие модели и пытаться подогнать под них реальность. При этом все модели высосаны из пальца и данные (как в случае с опросом по крупным покупкам) притянут за уши.Как школьник, который придумал ответ задачи и теперь пытается подогнать под него решение.Анекдот.Пригласили как-то самого богатого в мире мусульманина, протестанта, католика и еврея на телевидение, выяснить, кто же все-таки богаче.Сидят на трибуне, перед большим залом и ведущая спрашивает мусульманина: — Скажите, насколько Вы богаты? — Я такой богатый, что могу сейчас купить "Ситибанк". Весь зал зааплодировал.Ведущая продолжает, обращаясь к протестанту: — Скажите, насколько Вы богаты? — Я такой богатый, что могу сейчас купить компании "Ferrari" и "BMW".Весь зал зааплодировал еще громче, кто-то засвистел.Ведущая продолжает, обращаясь к католику: — Скажите, насколько Вы богаты? — Я такой богатый, что могу сейчас купить компании "Microsoft", "Apple" и "Facebook". Весь зал ахнул, закричал, засвистел, некоторые встали.Когда все утихли, ведущая, обращается к еврею: — Что вы на это скажете? Еврей откладывает недопитый кофе и говорит: — Знаете, господа, я вам ничего из этого не продам!