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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4045404640474048

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
7
знизяться в межах 10%
29%
17
знизяться на 10-25%
31%
18
знизяться на 25%-50%
21%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Простите, но вы суть упражнения, которое я сделал, не поняли. Вам знакомо понятие NPV? Это сегодняшняя стоимость принимаемых вами долгосрочных решений. Я посчитал и продисконтировал кэшфлоу сценариев покупки и аренды в 24 точках - будущих периодах (месяцах), в каждой из которых можно оценить эффективность принятого решения.

Т.е. я сделал (и показал неэффективноть покупки в условиях стагнирующего рынка) то, что вы просили. А невозможность вернуться и отыграть принятое решение говорит не о том, нельзя продать/купить, а о том, что купив сегодня за 50000, у вас не будет возможности продать за 50000 через год, потому что актив стоит 50000 * 0,99 ^ 12 (44319).

Очень смешно. А если актив будет стоить 150000? Где будут ваши расчеты?

Тут не математика, тут психология. Человек хочет купить, кризис, хочет купить нашару. С дисконтом 50%, которые он получает просто за то, что такой умный и у него есть кэш. Начинает крутить всякие модели и пытаться подогнать под них реальность. При этом все модели высосаны из пальца и данные (как в случае с опросом по крупным покупкам) притянут за уши.
Как школьник, который придумал ответ задачи и теперь пытается подогнать под него решение.

Анекдот.

Пригласили как-то самого богатого в мире мусульманина, протестанта, католика и еврея на телевидение, выяснить, кто же все-таки богаче.
Сидят на трибуне, перед большим залом и ведущая спрашивает мусульманина: — Скажите, насколько Вы богаты? — Я такой богатый, что могу сейчас купить "Ситибанк". Весь зал зааплодировал.
Ведущая продолжает, обращаясь к протестанту: — Скажите, насколько Вы богаты? — Я такой богатый, что могу сейчас купить компании "Ferrari" и "BMW".
Весь зал зааплодировал еще громче, кто-то засвистел.
Ведущая продолжает, обращаясь к католику: — Скажите, насколько Вы богаты? — Я такой богатый, что могу сейчас купить компании "Microsoft", "Apple" и "Facebook". Весь зал ахнул, закричал, засвистел, некоторые встали.
Когда все утихли, ведущая, обращается к еврею: — Что вы на это скажете? Еврей откладывает недопитый кофе и говорит: — Знаете, господа, я вам ничего из этого не продам!
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:03

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Вообще-то я про легенду с айтишниками говорил. И про весь мир никто даже не заикался. Я вот и сам пару дней назад лестно отзывался о перспективах инвестиций в недвижимость Польши

1 В Польше уже был рост, у нас было падение. Может выгодней покупать пока дешево, а не пока дорого.
2 В теме отписался арендодатель польской недвижимости
а) проблемы с удаленным управлением, особенно в карантин
б) смешная по нашим меркам доходность 5%, которая наверняка вызвана надутыми ценами.


Вот не обижайтесь, но профессиональный инвестор посмеялся бы как минимум над 2-я из 3-х пунктов :lol:

1. По какому закону природы, или экономики то, что еще не росло, должно расти быстрее того, что уже росло? До кризиса акции Facebook росли в 4 раза быстрее рынка, а в процессе кризиса уже спустя месяц после обвала обновили докризисные хаи. А акции General Electric и до кризиса падали, и после кризиса падают.

Везде решают предпосылки! На фондовом рынке это мультипликатор операционной прибыли, на рынке жилой недвижимости - уровень доходов населения и инвестиционного спроса.

Давайте сравним бенчмарки "киевская зарплата / кв.м киевского жилья" и "варшавская зарплата / кв.м варшавского жилья". Даже навскидку легко понять, что киевский рынок переоценен относительно киевских зарплат. Но можете поупражняться точными цифрами.

2. б) Перефразирую: облигации Казначейства США дают просто смешную по меркам украинских ОВГЗ доходность - всего 1-2% :mrgreen: Удивительно, кто туда мог вложить 25 трлн долларов, когда в украинские бумаги - всего 20 млрд...
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 27 тра, 2020 16:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:05

  airmax78 написав:Голосуха-то, в итоге, превратилась в симпатичную картиру в центре, с панорамными окнами, отличным видом, большей площадью, с двумя машиноместами и практически без доплаты.

ну конечно.
Сара Абрамовна, как приготовить заливного осетра?
берёшь минтая и заливаешь, что это осётр.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:07

  zРадио написав:..
Везде решают предпосылки! На фондовом рынке это мультипликатор операционной прибыли..

особенно у теслы
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:07

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Вы уже прошли мимо ФТ недовольно фыркнув на спальни по 15 кв.м. UNO-City - идеальный дом для вас на самом деле.

в ФТ спальни не по 15, а по 10-12-это раз
Уно сити был по проекту на 84 квартиры, а стал на 200+...я в своём уме.
Это будет гостиница процентов на 75 и рай для риелтора-постоянные продажи и аренды

Это прекрасный дом в 150 м от метро и парка, в 5 км по прямой от центра. С довольно удобной транспротной развязкой. Нрааааавица.

Макс , можно вас попросить стукнуть в личку, когда па850 будут там отдавать? Возьму 2к.
Спасибо.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:10

  sequence написав:особенно у теслы

тесла как флаг новой жизни.
когда всякие бездельники, типа рыл "первый" и т.п. не будут никому нужны и пойдут в утиль.
потому больше эмоций.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:12

  zРадио написав:Даже навскидку легко понять, что киевский рынок переоценен относительно киевских зарплат. Но можете поупражняться точными цифрами.

КРЖН - чудове місце для відмиття нелегальних прибутків.
Тому укро-корупціонери скупляють квартири тисячами й десятками тисяч.
До речі, продаж квартир - відмінний спосіб відбілити кошти.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:14

  Bobua написав:Чому ви довели Київ до такого стану... :(
Невже вам подобається так жити... :(


Це всі разом довели ... Ви ж теж тут працюєте . Переважна більшість тут заробляє гроші - бо їх тут більше крутится .
А жити таки-так - стає все гірше ... Лендлорди рекламують по-любому . Бізнесу потрібні працівники - бажано побільше - щоб вибір був і оплатою можна було регулювати .
Ну і знову - чого нам на Європу дивитися - Мехіко там , чи Буенос-Айрес - оце наше майбутнє ...
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