Додано: Сер 27 тра, 2020 16:19

airmax78 написав:

Ну ОК, чего я оправдываюсь? Голосуха-то, в итоге, превратилась в симпатичную картиру в центре, с панорамными окнами, отличным видом, большей площадью, с двумя машиноместами и практически без доплаты. Ну ОК, чего я оправдываюсь? Голосуха-то, в итоге, превратилась в симпатичную картиру в центре, с панорамными окнами, отличным видом, большей площадью, с двумя машиноместами и практически без доплаты.

Старт был со 175 к.е.,плюс кредит,была отдана якобы за 125,хотя люди постили в то время аналоги за 95.Полтосик был признан даже самой "адесской" школой МБА,т.е. реально тым была чуть ли не 80+.Потом был Рич,продан точно в минус.Потом была новая прелесть,но автор почему-то не раскрывает координат,причём просто за хату было отдано под 200 кило денег,откуда вдруг в уравнении взялись 2 паркинга не знает никто,видимо для маскировки уже явного нового полтосика.Так вот,175+ кредит=наверное получено максимум 110 на руки,на ценовом дне.110+ х денег(скорее всего полтосик)= Рич,продан с убытками,наверное десятка,но тоже деньги.Потом покупка за 200. Итого было вложено 175+ кредит+50 доплата за Рич -10 налоги при продаже и влёт+ новая доплата в 50 кило= 285 вложено плюс кредит,наверное тоже минимум 15-20 кило,т.к. ставки тогда в валюте были под 15%.Итого вывалено 300 кило денег за двушку!!!Плюс 8 лет снимается квартира,это сколько ещё надо добавить?Волшебная школа МБА,с ремонтом двушка будет 350+ кило,можно сказать,что эта будет самая дорогая двушка в столице,я требую одесситу медаль,думаю никто так не умеет,это памятник деньгам,как не надо делать и ловить ДНААА и пики цен.Кто там говорит что не будет цен 2007-го года,они уже есть!!!Если после нового кризиса будет продаваться прелесть,то она будет продана максимум по 1500 за квадрат,150 будет красная цена,итого 200 кило в трубу. Полтосик это была разминка, инвестор никак не может успокоится,деньги прибывают и жгут ляжку,надо срочно им придумать применение,инвестиции же должны приносить прибыль,пусть и отрицательную)))Плюс индекс приближающегося кризиса сработал на 1000%,если есть движения по учётке,то открывай ворота,опа пришла(((9