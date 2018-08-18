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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40474048404940504051>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 58
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
7
знизяться в межах 10%
29%
17
знизяться на 10-25%
31%
18
знизяться на 25%-50%
21%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:19

  airmax78 написав:
Ну ОК, чего я оправдываюсь? Голосуха-то, в итоге, превратилась в симпатичную картиру в центре, с панорамными окнами, отличным видом, большей площадью, с двумя машиноместами и практически без доплаты.

Старт был со 175 к.е.,плюс кредит,была отдана якобы за 125,хотя люди постили в то время аналоги за 95.
Полтосик был признан даже самой "адесской" школой МБА,т.е. реально тым была чуть ли не 80+.

Потом был Рич,продан точно в минус.

Потом была новая прелесть,но автор почему-то не раскрывает координат,причём просто за хату было отдано под 200 кило денег,откуда вдруг в уравнении взялись 2 паркинга не знает никто,видимо для маскировки уже явного нового полтосика.
Так вот,175+ кредит=наверное получено максимум 110 на руки,на ценовом дне.
110+ х денег(скорее всего полтосик)= Рич,продан с убытками,наверное десятка,но тоже деньги.
Потом покупка за 200. Итого было вложено 175+ кредит+50 доплата за Рич -10 налоги при продаже и влёт+ новая доплата в 50 кило= 285 вложено плюс кредит,наверное тоже минимум 15-20 кило,т.к. ставки тогда в валюте были под 15%.
Итого вывалено 300 кило денег за двушку!!!
Плюс 8 лет снимается квартира,это сколько ещё надо добавить?
Волшебная школа МБА,с ремонтом двушка будет 350+ кило,можно сказать,что эта будет самая дорогая двушка в столице,я требую одесситу медаль,думаю никто так не умеет,это памятник деньгам,как не надо делать и ловить ДНААА и пики цен.
Кто там говорит что не будет цен 2007-го года,они уже есть!!!

Если после нового кризиса будет продаваться прелесть,то она будет продана максимум по 1500 за квадрат,150 будет красная цена,итого 200 кило в трубу. Полтосик это была разминка, инвестор никак не может успокоится,деньги прибывают и жгут ляжку,надо срочно им придумать применение,инвестиции же должны приносить прибыль,пусть и отрицательную)))

Плюс индекс приближающегося кризиса сработал на 1000%,если есть движения по учётке,то открывай ворота,опа пришла(((9
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:30

  Vlad442 написав:Очень смешно. А если актив будет стоить 150000? Где будут ваши расчеты?


Будут там же, где и есть, если внимательно меня читать :D

  zРадио написав:повторюсь, бизнес-кейс актуален для волны снижения - на волне роста преимущества владения перед арендой очевидны


  Vlad442 написав:Тут не математика, тут психология. Человек хочет купить, кризис, хочет купить нашару. С дисконтом 50%, которые он получает просто за то, что такой умный и у него есть кэш. Начинает крутить всякие модели и пытаться подогнать под них реальность. При этом все модели высосаны из пальца и данные (как в случае с опросом по крупным покупкам) притянут за уши.


Психологию мы с вами уже обсуждали - это те самые потребительские настроения, которые сегодня валятся. Вероятно, что ваша эмоциональная реакция на мои рациональные расчеты - это тоже их часть, свидетельствующая о большой тревоге за будущие доходы :mrgreen: Но я спешу вас успокоить (как и мои расчеты) - потери рантье, играющих вдолгую, несмертельные и года через 3 вернутся к докризисному уровню
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:49

  somilitark написав:
  airmax78 написав:
Ну ОК, чего я оправдываюсь? Голосуха-то, в итоге, превратилась в симпатичную картиру в центре, с панорамными окнами, отличным видом, большей площадью, с двумя машиноместами и практически без доплаты.

Старт был со 175 к.е.,плюс кредит,была отдана якобы за 125,хотя люди постили в то время аналоги за 95.
Полтосик был признан даже самой "адесской" школой МБА,т.е. реально тым была чуть ли не 80+.

Потом был Рич,продан точно в минус.

Потом была новая прелесть,но автор почему-то не раскрывает координат,причём просто за хату было отдано под 200 кило денег,откуда вдруг в уравнении взялись 2 паркинга не знает никто,видимо для маскировки уже явного нового полтосика.
Так вот,175+ кредит=наверное получено максимум 110 на руки,на ценовом дне.
110+ х денег(скорее всего полтосик)= Рич,продан с убытками,наверное десятка,но тоже деньги.
Потом покупка за 200. Итого было вложено 175+ кредит+50 доплата за Рич -10 налоги при продаже и влёт+ новая доплата в 50 кило= 285 вложено плюс кредит,наверное тоже минимум 15-20 кило,т.к. ставки тогда в валюте были под 15%.
Итого вывалено 300 кило денег за двушку!!!
Плюс 8 лет снимается квартира,это сколько ещё надо добавить?
Волшебная школа МБА,с ремонтом двушка будет 350+ кило,можно сказать,что эта будет самая дорогая двушка в столице,я требую одесситу медаль,думаю никто так не умеет,это памятник деньгам,как не надо делать и ловить ДНААА и пики цен.
Кто там говорит что не будет цен 2007-го года,они уже есть!!!

Если после нового кризиса будет продаваться прелесть,то она будет продана максимум по 1500 за квадрат,150 будет красная цена,итого 200 кило в трубу. Полтосик это была разминка, инвестор никак не может успокоится,деньги прибывают и жгут ляжку,надо срочно им придумать применение,инвестиции же должны приносить прибыль,пусть и отрицательную)))

Плюс индекс приближающегося кризиса сработал на 1000%,если есть движения по учётке,то открывай ворота,опа пришла(((9



:mrgreen:

ЖАБА ВАС ДОДАВИТЬ :mrgreen:
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Психологию мы с вами уже обсуждали - это те самые потребительские настроения, которые сегодня валятся.

Уровень логики. Потребительские насторение в сегменте крупных покупок плохие. Недвижимость крупная покупка? Да. Значит люди не хотят покупать недвижимость, хотя на самом деле те, кто копил на нее, сидят на низком старте и ждут, когда же подешевеет, чтобы купить побольше. Даже в этой теме просматриваются такие примеры.
По факту 99% ответивших, когда отвечали на вопрос о крупных покупках, имели в виду ТВ, машину, айфон, а не квартиру. Вы же притянули этот опрос сюда, как аргумент.

Расчеты, признаюсь, не смотрел, потому что не захотел тратить время на эти оторванные от жизни наукообразные изыскания, ловить за руку, ввязываться в споры по мелочам.
Большинство этих теорий это попытка объяснить что так как есть это неправильно и так не может быть.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:56

Что будет с ценами я уже писал. Если доллар не выйдет за 30 осенью, сколь-нибудь значимого падения не будет. Если будет в районе 25, может быть даже небольшой рост.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:57

  Первый написав:
:mrgreen:

ЖАБА ВАС ДОДАВИТЬ :mrgreen:

А мне понравились расчеты - я плюсанул. Очень лихо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:59

  Vlad442 написав:Тут не математика, тут психология. Человек хочет купить, кризис, хочет купить нашару. С дисконтом 50%, которые он получает просто за то, что такой умный и у него есть кэш.

И обратная психология. Человек купил после 2008 года и думал, что он самый умный - раз росло всегда, значит так будет всегда.
В Японии чтоб цены снова пошли в рост после пика в 1990-х потребовалось два десятилетия падения, и это с учетом, что там околонулевое ипотечное кредитование.

Но я все же считаю, что КРНЖ уже врятли будет сильно дешеветь. Но и сильно дорожать не будет. Всякие Ипеня могут еще обвалиться, но не Киев. Столица ниже $1000 за квадрат это дно.

Для бурного роста нужен всплеск спроса.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:02

  somilitark написав:
  airmax78 написав:
Ну ОК, чего я оправдываюсь? Голосуха-то, в итоге, превратилась в симпатичную картиру в центре, с панорамными окнами, отличным видом, большей площадью, с двумя машиноместами и практически без доплаты.

Старт был со 175 к.е.,плюс кредит,была отдана якобы за 125,хотя люди постили в то время аналоги за 95.
Полтосик был признан даже самой "адесской" школой МБА,т.е. реально тым была чуть ли не 80+.

Потом был Рич,продан точно в минус.

Потом была новая прелесть,но автор почему-то не раскрывает координат,причём просто за хату было отдано под 200 кило денег,откуда вдруг в уравнении взялись 2 паркинга не знает никто,видимо для маскировки уже явного нового полтосика.
Так вот,175+ кредит=наверное получено максимум 110 на руки,на ценовом дне.
110+ х денег(скорее всего полтосик)= Рич,продан с убытками,наверное десятка,но тоже деньги.
Потом покупка за 200. Итого было вложено 175+ кредит+50 доплата за Рич -10 налоги при продаже и влёт+ новая доплата в 50 кило= 285 вложено плюс кредит,наверное тоже минимум 15-20 кило,т.к. ставки тогда в валюте были под 15%.
Итого вывалено 300 кило денег за двушку!!!
Плюс 8 лет снимается квартира,это сколько ещё надо добавить?
Волшебная школа МБА,с ремонтом двушка будет 350+ кило,можно сказать,что эта будет самая дорогая двушка в столице,я требую одесситу медаль,думаю никто так не умеет,это памятник деньгам,как не надо делать и ловить ДНААА и пики цен.
Кто там говорит что не будет цен 2007-го года,они уже есть!!!

Если после нового кризиса будет продаваться прелесть,то она будет продана максимум по 1500 за квадрат,150 будет красная цена,итого 200 кило в трубу. Полтосик это была разминка, инвестор никак не может успокоится,деньги прибывают и жгут ляжку,надо срочно им придумать применение,инвестиции же должны приносить прибыль,пусть и отрицательную)))

Плюс индекс приближающегося кризиса сработал на 1000%,если есть движения по учётке,то открывай ворота,опа пришла(((9

До слез ))))))

:mrgreen: :mrgreen:
Вот вам пожалуйста, лонгитюдное исследование рынка. Он падает. :)


Экономисты, подскажите. Кто в описанном случае выгодаприобретатель?
Макс суммарно полинял на 150 куе. Каждый его покупан при этом брал по цене существующего рынка.
Кому достались эти 150?)))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 тра, 2020 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:03

  zРадио написав:.. Но Тесла уже перешла в категорию самодостаточных коммерческих проектов...

та ну.
без всевозможных преференций, что предоставляются самой тесле всякими законами штатов и покупателям (в т.ч. у нас - без НДС) это ИМХО пшик. Притом, даже с преференциями, цена выползает конская, в сравнении с аналогами ДВС. На фоне халявных цен на бенз в ближайшей перспективе ничего красивого у них не выйдет.
Однако, посмотрим
Сорри за оффтоп
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:И обратная психология. Человек купил после 2008 года и думал, что он самый умный - раз росло всегда, значит так будет всегда.

Я заметил разницу между теми кто верит в обвал и кто не верит.
Те, кто верят в обвал, ВСЕ собираются купить. Те, кто не верят, в большинстве своем не собираются продавать.

Поэтому выше запостил анекдот про еврея, который не продает.
Vlad442
 
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