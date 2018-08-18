|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:12
Vlad442 написав: Zebra написав:
И обратная психология. Человек купил после 2008 года и думал, что он самый умный - раз росло всегда, значит так будет всегда.
Я заметил разницу между теми кто верит в обвал и кто не верит.
Те, кто верят в обвал, ВСЕ собираются купить. Те, кто не верят, в большинстве своем не собираются продавать.
Поэтому выше запостил анекдот про еврея, который не продает.
Чем отличается пессимист от оптимиста?
У пессимиста давно не было секса. А у оптимиста был. Но давно.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 2745
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 1024 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:12
airmax78 написав: Richi написав: investorkiev написав:
Дайте ваш пример, как аренда будет ближайшие пару лет приносить 5% годовых.
Продолжаете истерить?
Условно сейчас:
1$=30 грн.
1-к квартира = 1.5 млн. грн ($50 000)
Аренда = 12500 грн ($ 416 )– 10% годовых
1$ = 50 грн. Доходы упадут, а с ними цены на продажу и аренду.
1-к квартира = 1.2 млн. грн ($24 000)
Аренда = 6000 грн (140$) – 7% годовых исходя из новой цены или 3,6% для тех, кто покупал ранее. Плюс ужесточение мер по налогообложению и на руках остаётся 2,5%.
Привет Европа!
Забавные фантазии. В реальной жизни цена в гривнах в принципе еще никогда не падала. Тем более при глубокой девальвации.
Сначала упадут доходы, потом цена аренды, далее девальвация гривны, но стоимость аренды останется на уже упавшем уровне, т.к девальвация богаче не сделает.
Я Вам могу нарисовать доход с аренды в 2015 и 20%, смотря как считать. Купили квартиру за 30 т., стоимость выросла до 50, сдаёте за 10% годовых, т.е. за 416$ + эти деньги на депозит. В результате: потратил 30 т, получаешь 416 (16% годовых) в месяц + на них проценты в банке.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1456
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 538 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:12
вряд ли вряд ли вряд ли вряд ли[/b ][b]вряд ли вряд ли вряд ли вряд ливряд ливряд ливряд ливряд ливряд ли
Zebra написав:
что КРНЖ уже врятли
будет сильно дешеветь
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 10887
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 982 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:14
Vlad442 написав: Richi написав: investorkiev написав:
Дайте ваш пример, как аренда будет ближайшие пару лет приносить 5% годовых.
Продолжаете истерить?
Условно сейчас:
1$=30 грн.
1-к квартира = 1.5 млн. грн ($50 000)
Аренда = 12500 грн ($ 416 )– 10% годовых
1$ = 50 грн. Доходы упадут, а с ними цены на продажу и аренду.
1-к квартира = 1.2 млн. грн ($24 000)
Аренда = 6000 грн (140$) – 7% годовых исходя из новой цены или 3,6% для тех, кто покупал ранее. Плюс ужесточение мер по налогообложению и на руках остаётся 2,5%.
Привет Европа!
Замените слово аренда на слово зарплата.
Верите, что так может быть?
Почему в гривны зарплата упала более чем в два раза, а цена продажи только на 20 процентов?
Здесь слово ``зарплата`` - вообще нет.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1456
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 538 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:17
Serg-ik написав: sg_comp написав:
При кратной девальвации, цена аренды в грн не падает, а через год-два кратно растет с востановление долларовых зарплат - доказано кризисом 2014-2015.
если зарплаты восстановились в долларе, то почему не восстановились долларовые цены?
Напомню, 2012-2013 г.
панелька на Милославской на этапе строительства -1000-1050 у.е за метр.
Любой монолитно-каркасный новострой на этапе строительства 1500 у.е. за метр
Восстановилось?
еще нет (потому что был переизбыток котлованов, что сбивало цену в 2016-2018 годах, в 2017 вообще был рекорд ввода в эксплуатацию за ВСЮ ИСТОРИЮ УКРАИНЫ), а вы этот момент благополучно профукали.
Теперь уверенно идем к котлованам за 1000уе эконом и 1500 уе комфорт-класс.
Возьмем Мисто Квитив, от которого вы воротили нос. В 2017 там было по 550дол\м, в 2018 по 650-700дол\м. Сейчас - 24000грн, или 900дол\м. Это все цены на этапе котлована очередного дома. Целевая цена практически достигнута, осталось подорожать буквально на 10-15% и увидим цену 2013 года.
Это что касается эконома.
Цену комфорт-класса (Юнит-Сити, Старт, ЖК Тайм) тут уже неоднократно обсасывали. Да даже Файна-Таун уже ПА1500
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2418
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:22
zРадио написав:
Этот же тренд будет бить против городов с плохой инфаструктурой
и экологией. А Киев здесь, увы, не на высоте
Бу-га-га, особенно на фоне Херсона и Чернигова.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2418
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:23
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Вы уже прошли мимо ФТ недовольно фыркнув на спальни по 15 кв.м. UNO-City - идеальный дом для вас на самом деле.
в ФТ спальни не по 15, а по 10-12-это раз
Уно сити был по проекту на 84 квартиры, а стал на 200+...я в своём уме.
Это будет гостиница процентов на 75 и рай для риелтора-постоянные продажи и аренды
Это прекрасный дом в 150 м от метро и парка, в 5 км по прямой от центра. С довольно удобной транспротной развязкой. Нрааааавица.
Дайте Сержу возможность профукать последнюю возможность, не мешайте.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2418
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:24
Vlad442 написав:
Я заметил разницу между теми кто верит в обвал и кто не верит.
Те, кто верят в обвал, ВСЕ собираются купить.
кто не собирается купить тем фиолетово рост или обвал
Vlad442 написав:
Те, кто не верят, в большинстве своем не собираются продавать.
логики нет! если человек не собирается ни покупать ни продавать, что он тут тогда делает? мне все равно сколько стоит моя квартира которую я не собираюсь продавать.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3414
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 801 раз.
- Подякували: 1019 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:28
Richi написав: Vlad442 написав: Richi написав:
Продолжаете истерить?
Условно сейчас:
1$=30 грн.
1-к квартира = 1.5 млн. грн ($50 000)
Аренда = 12500 грн ($ 416 )– 10% годовых
1$ = 50 грн. Доходы упадут, а с ними цены на продажу и аренду.
1-к квартира = 1.2 млн. грн ($24 000)
Аренда = 6000 грн (140$) – 7% годовых исходя из новой цены или 3,6% для тех, кто покупал ранее. Плюс ужесточение мер по налогообложению и на руках остаётся 2,5%.
Привет Европа!
Замените слово аренда на слово зарплата.
Верите, что так может быть?
Почему в гривны зарплата упала более чем в два раза, а цена продажи только на 20 процентов?
Здесь слово ``зарплата`` - вообще нет.
При неизменном балансе спроса-предложения аренда пропорциональна доходам, в частности зарплате.
Чтобы упала цена аренды должны либо упасть доходы целевой аудитории или арендаторы уехали (как при карантине) а их место заняли менее платежеспособная аудитория.
Иначе с чего зарплата упадет с 11 до 6? Еще и при росте курса?
Востаннє редагувалось Vlad442
в Сер 27 тра, 2020 17:29, всього редагувалось 1 раз.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6656
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:29
investorkiev написав:
Теперь уверенно идем к котлованам за 1000уе эконом и 1500 уе комфорт-класс.
Возьмем Мисто Квитив, от которого вы воротили нос. В 2017 там было по 550дол\м, в 2018 по 650-700дол\м. Сейчас - 24000грн, или 900дол\м. Это все цены на этапе котлована очередного дома. Целевая цена практически достигнута, осталось подорожать буквально на 10-15% и увидим цену 2013 года.
Котлован КРЖН -это лотерея, очень дорогая. Укрбуд и Аркада-всё и почти всё.
Мисто Квитив-никто не гарантировал постройку. Хорошо, что честный застройщик. Но я и сейчас от него нос ворочу, иногда пересматривая планировки.
1000 у.е вы увидите в первую очередь для себя, в однухе, я их покупать не собираюсь
.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 10887
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 982 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|465
|197036
|
|
|18438
|3014769
|
|
|13
|13418
|
|