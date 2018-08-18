Ну что ж Вы так? Наффигатор еще не распродан, вроде как есть трёхи до 60 куе с отделкой.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 17:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну что ж Вы так? Наффигатор еще не распродан, вроде как есть трёхи до 60 куе с отделкой.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:31
тю, а в Херсоне же ПА500, и моряки. А в Киеве ужасно, пробки, загазовано - такой противный город что даже ночевать не хочется. Чего ж вдруг ждете плохой Киев ПА850 когда есть отличный Херсон ПА500?
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:32
Цена на следующий котлован одного ЖК всегда будет дорожать по причине роста привлекательности объекта в котором уже есть возвденное/сданное.
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:33
Я, например, интересуюсь недвижимостью, поэтому тут. Хотя ничего продавать не собираюсь. Покупать тоже, но, если цены переполовинятся, у меня не будет другого выхода. Соблазн будет слишком велик.
Вижу человек смотрит прогноз и одевает шорты, хотя за окном снег и метель. Почему бы не сказать ему, что скорей всего он замерзнет?
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:35
Есть ПА300. 130 км до Киева по автостраде.
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
зарплаты слабо привязаны к курсу, зарплата может упасть из-за 1) роста безработицы (зачем платить больше если есть армия желающих работать за 6-8к) 2) замедления мультипликатора (многие это называют падением продаж но это выражение однобоко) 3) снижение добавленной стоимости из-за высокой конкуренции и замедления мультипликатора
самым логичным решением было бы оживить рынок ростом минималки до 6к и пособий по безработице, да инфляция, курс, зато ускорится мультипликатор. сейчас у власти выбор нищета при низкой инфляции и стабильном курсе или девальвация с оживлением экономики.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 27 тра, 2020 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:37
В каком мире, уточните пожалуйста? И сразу уточните где недвижимость даёт доход хотя бы 5%. Только не так, что я прочитал и ты прочитай, а так - я сделал и ты можешь. Я этот путь изучал на своих деньгах и мои знакомые изучали на своих деньгах, тратили своё время и деньги. Например вариант (Европа):
1) Выхватываешь банковский залог по интересной цене.
2) Очень ликвидный (это уже нонсенс т.к. а) ты должен в этом очень хорошо разбираться, находясь в другой стране и б) иметь такую возможность)
3) Часть 30% своих денег, 70% под 2-3% кредит.
В результате, объект стоимостью 100 т. сдаёте за 5% годовых (за счёт низкой базы + ликвидности) и получаете на свои вложенные 30 т. - 5000 в год. Из них 3000 на погашение кредита и 2000 на руки, что составляет 6,7% годовых на свои вложенные 30 т. Это если крупными мазками с большой кучей оговорок (кто будет управлять и за сколько, как получить кредит, налоги и пр. и т.д.)
Ваша очередь.
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:41
тем более, такой парадиз.
Но Хотаба заклинило на Киеве, его просто иррационально манит дорогой, некомфортный, находящийся на грани обвала КРЖН. что это за мазохизм?
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