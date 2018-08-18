Додано: Сер 27 тра, 2020 17:37

airmax78 написав: Во всем мире люди вкладывают деньги в недвижимость ради получения пассивного дохода. В Киеве, внезапно, эта легенда устарела. Забиваем окна досками.

Пишите исчо. Во всем мире люди вкладывают деньги в недвижимость ради получения пассивного дохода. В Киеве, внезапно, эта легенда устарела. Забиваем окна досками.Пишите исчо.

В каком мире, уточните пожалуйста? И сразу уточните где недвижимость даёт доход хотя бы 5%. Только не так, что я прочитал и ты прочитай, а так - я сделал и ты можешь. Я этот путь изучал на своих деньгах и мои знакомые изучали на своих деньгах, тратили своё время и деньги. Например вариант (Европа):1) Выхватываешь банковский залог по интересной цене.2) Очень ликвидный (это уже нонсенс т.к. а) ты должен в этом очень хорошо разбираться, находясь в другой стране и б) иметь такую возможность)3) Часть 30% своих денег, 70% под 2-3% кредит.В результате, объект стоимостью 100 т. сдаёте за 5% годовых (за счёт низкой базы + ликвидности) и получаете на свои вложенные 30 т. - 5000 в год. Из них 3000 на погашение кредита и 2000 на руки, что составляет 6,7% годовых на свои вложенные 30 т. Это если крупными мазками с большой кучей оговорок (кто будет управлять и за сколько, как получить кредит, налоги и пр. и т.д.)Ваша очередь.