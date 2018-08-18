Додано: Сер 27 тра, 2020 17:50

смотрю обвалишки вообще как озверели.

Прямо рвут все аргументы за стабильность/рост цен, как Тузик грелку.



Приводятся самые апокалиптические аргументы - все уедут в Житомир, умрут, перестанут присылать деньги из Польщи, там не ур** клубника (а польская клубника - это сразу обвал КРЖН и всей экономики), ИТшники постареют, ИТшники уедут, ИТшников вообще мало и они не влияют на рынок, в Херсоне парадиз и дешево (и моряки), а в Киеве зарплата 500дол - за счастье и ее получают единицы, карантин теперь будет каждый год по 4 раза (как школьные каникулы). Застройщики - воры и хапуги, они разорятся, но будет дешеветь. Предложение квартир сократилось в 2 раза - вы всеврете, вон у перекупа замануха на ОЛХ уже месяц висит что Варшавский отдает за 25куе и целует руки каждому покупану, а УКО вообще на шару раздает - значит и у КАНа будет на шару, хотя нет - КАН-голова, ему палец в рот не клади, а вот в Свитлопарке построят 70 домов и будут их за мешок картошки продавать.



Вроде все аргументы?



Люди, поймите: не обвалятся цены, не сможете вы купить. А если сможете - то только карманы навыворот до последней копейки своей и родичей, потому что ДОРОГО сейчас и будет дорого, когда вы будете покупать.

Рентабельность аренды в 5% у нас - это только на меганеудачных вариантах, нормальная доходность аренды однушки 9%, +-. Вы можете верить или нет, можете понимать или нет кто там живет, и что это за сотни тысяч безумцев, которые за такие деньжища арендуют квартиры в Киеве.



Карантин заканчивается, цены устояли, аренда уже усела и видно на сколько, и катастрофы нет, лендлорды в панике не продадут вам свою однушку у метро за вашу маленькую катлетку, и никто не сдает квартиры за 120дол\мес, и не будет сдавать.

Успокойтесь, ваши больные фантазии далеки от реальности.