Додано: Сер 27 тра, 2020 17:57

Vlad442 написав: Я не путаю, я даю ориентиры. Если вы вангуете на падение доходов, то следите за курсом доллара. Вы много теоретизируете. Это то, чего я всегда пытался избегать, потому что легко прийти к ошибочным заключениям. Помню мне в 17-ом накануне роста приводили графики долгов государства и прочее, и прочее, и что?.. Лучше опираться на здравый смысл и индикаторы. Вот я вам привел индикатор курс доллара. Вспомните сезонные колебания и, если в конце сентября курс не улетит за 30, хватайте котлету и бегите покупать вторичку, чтобы успеть первым, пока конкуренты будут ждать кратного обвала цен и шары.



Дефляция это не про нас. Государству всегда проще постричь бюджетников/пенсионеров через рост курса и инфляцию, чем резать им зарплаты/пенсии. Плюс не забываем, что инфляция приводит к скрытому налогообложению.

дефляція в доларі, і євро теж дефляція в доларі, і євро теж

