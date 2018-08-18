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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 404840494050405140524053>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
7
знизяться в межах 10%
31%
18
знизяться на 10-25%
31%
18
знизяться на 25%-50%
20%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:32

  investorkiev написав:Теперь уверенно идем к котлованам за 1000уе эконом и 1500 уе комфорт-класс.
Возьмем Мисто Квитив, от которого вы воротили нос. В 2017 там было по 550дол\м, в 2018 по 650-700дол\м. Сейчас - 24000грн, или 900дол\м. Это все цены на этапе котлована очередного дома. Целевая цена практически достигнута, осталось подорожать буквально на 10-15% и увидим цену 2013 года.
Это что касается эконома.


Цена на следующий котлован одного ЖК всегда будет дорожать по причине роста привлекательности объекта в котором уже есть возвденное/сданное.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:33

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Я заметил разницу между теми кто верит в обвал и кто не верит.
Те, кто верят в обвал, ВСЕ собираются купить.

кто не собирается купить тем фиолетово рост или обвал

  Vlad442 написав: Те, кто не верят, в большинстве своем не собираются продавать.
логики нет! если человек не собирается ни покупать ни продавать, что он тут тогда делает? мне все равно сколько стоит моя квартира которую я не собираюсь продавать.

Я, например, интересуюсь недвижимостью, поэтому тут. Хотя ничего продавать не собираюсь. Покупать тоже, но, если цены переполовинятся, у меня не будет другого выхода. Соблазн будет слишком велик.

Вижу человек смотрит прогноз и одевает шорты, хотя за окном снег и метель. Почему бы не сказать ему, что скорей всего он замерзнет?
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:35

  investorkiev написав:
  Hotab написав:Макс , можно вас попросить стукнуть в личку, когда па850 будут там отдавать? Возьму 2к.
Спасибо.

тю, а в Херсоне же ПА500, и моряки. А в Киеве ужасно, пробки, загазовано - такой противный город что даже ночевать не хочется. Чего ж вдруг ждете плохой Киев ПА850 когда есть отличный Херсон ПА500?

Есть ПА300. 130 км до Киева по автостраде.
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/792 ... d-2v-2g-2e
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Иначе с чего зарплата упадет с 11 до 6? Еще и при росте курса?
зарплаты слабо привязаны к курсу, зарплата может упасть из-за 1) роста безработицы (зачем платить больше если есть армия желающих работать за 6-8к) 2) замедления мультипликатора (многие это называют падением продаж но это выражение однобоко) 3) снижение добавленной стоимости из-за высокой конкуренции и замедления мультипликатора

самым логичным решением было бы оживить рынок ростом минималки до 6к и пособий по безработице, да инфляция, курс, зато ускорится мультипликатор. сейчас у власти выбор нищета при низкой инфляции и стабильном курсе или девальвация с оживлением экономики.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 27 тра, 2020 17:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:37

  airmax78 написав:Во всем мире люди вкладывают деньги в недвижимость ради получения пассивного дохода. В Киеве, внезапно, эта легенда устарела. Забиваем окна досками.
Пишите исчо.

В каком мире, уточните пожалуйста? И сразу уточните где недвижимость даёт доход хотя бы 5%. Только не так, что я прочитал и ты прочитай, а так - я сделал и ты можешь. Я этот путь изучал на своих деньгах и мои знакомые изучали на своих деньгах, тратили своё время и деньги. Например вариант (Европа):
1) Выхватываешь банковский залог по интересной цене.
2) Очень ликвидный (это уже нонсенс т.к. а) ты должен в этом очень хорошо разбираться, находясь в другой стране и б) иметь такую возможность)
3) Часть 30% своих денег, 70% под 2-3% кредит.
В результате, объект стоимостью 100 т. сдаёте за 5% годовых (за счёт низкой базы + ликвидности) и получаете на свои вложенные 30 т. - 5000 в год. Из них 3000 на погашение кредита и 2000 на руки, что составляет 6,7% годовых на свои вложенные 30 т. Это если крупными мазками с большой кучей оговорок (кто будет управлять и за сколько, как получить кредит, налоги и пр. и т.д.)
Ваша очередь.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:41

  Zebra написав:
  investorkiev написав:
  Hotab написав:Макс , можно вас попросить стукнуть в личку, когда па850 будут там отдавать? Возьму 2к.
Спасибо.

тю, а в Херсоне же ПА500, и моряки. А в Киеве ужасно, пробки, загазовано - такой противный город что даже ночевать не хочется. Чего ж вдруг ждете плохой Киев ПА850 когда есть отличный Херсон ПА500?

Есть ПА300. 130 км до Киева по автостраде.
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/792 ... d-2v-2g-2e

тем более, такой парадиз.

Но Хотаба заклинило на Киеве, его просто иррационально манит дорогой, некомфортный, находящийся на грани обвала КРЖН. что это за мазохизм?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

смотрю обвалишки вообще как озверели.
Прямо рвут все аргументы за стабильность/рост цен, как Тузик грелку.

Приводятся самые апокалиптические аргументы - все уедут в Житомир, умрут, перестанут присылать деньги из Польщи, там не ур** клубника (а польская клубника - это сразу обвал КРЖН и всей экономики), ИТшники постареют, ИТшники уедут, ИТшников вообще мало и они не влияют на рынок, в Херсоне парадиз и дешево (и моряки), а в Киеве зарплата 500дол - за счастье и ее получают единицы, карантин теперь будет каждый год по 4 раза (как школьные каникулы). Застройщики - воры и хапуги, они разорятся, но будет дешеветь. Предложение квартир сократилось в 2 раза - вы всеврете, вон у перекупа замануха на ОЛХ уже месяц висит что Варшавский отдает за 25куе и целует руки каждому покупану, а УКО вообще на шару раздает - значит и у КАНа будет на шару, хотя нет - КАН-голова, ему палец в рот не клади, а вот в Свитлопарке построят 70 домов и будут их за мешок картошки продавать.

Вроде все аргументы?

Люди, поймите: не обвалятся цены, не сможете вы купить. А если сможете - то только карманы навыворот до последней копейки своей и родичей, потому что ДОРОГО сейчас и будет дорого, когда вы будете покупать.
Рентабельность аренды в 5% у нас - это только на меганеудачных вариантах, нормальная доходность аренды однушки 9%, +-. Вы можете верить или нет, можете понимать или нет кто там живет, и что это за сотни тысяч безумцев, которые за такие деньжища арендуют квартиры в Киеве.

Карантин заканчивается, цены устояли, аренда уже усела и видно на сколько, и катастрофы нет, лендлорды в панике не продадут вам свою однушку у метро за вашу маленькую катлетку, и никто не сдает квартиры за 120дол\мес, и не будет сдавать.
Успокойтесь, ваши больные фантазии далеки от реальности.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:52

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Вообще-то я про легенду с айтишниками говорил. И про весь мир никто даже не заикался. Я вот и сам пару дней назад лестно отзывался о перспективах инвестиций в недвижимость Польши

1 В Польше уже был рост, у нас было падение. Может выгодней покупать пока дешево, а не пока дорого.
2 В теме отписался арендодатель польской недвижимости
а) проблемы с удаленным управлением, особенно в карантин
б) смешная по нашим меркам доходность 5%, которая наверняка вызвана надутыми ценами.

Сначала сами попробуйте разобраться досконально. Я проходил подобную историю с 5% доходностью. Потом выяснялось, что из 5% доходности надо вычесть таксу поддержки, которая составляет 2%, далее налог на недвижимость - 0,25% (к примеру), далее за управление 1-2%, налог на доход и коммунальные (сам оплачиваешь по факту). В итоге встречал даже таких, кто через 3 года такой сдачи оставались ещё должны по счетам и получали обратно во владение свою недвижимость с убитой мебелью и уставшей сантехникой.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:57

  Vlad442 написав:Я не путаю, я даю ориентиры. Если вы вангуете на падение доходов, то следите за курсом доллара. Вы много теоретизируете. Это то, чего я всегда пытался избегать, потому что легко прийти к ошибочным заключениям. Помню мне в 17-ом накануне роста приводили графики долгов государства и прочее, и прочее, и что?.. Лучше опираться на здравый смысл и индикаторы. Вот я вам привел индикатор курс доллара. Вспомните сезонные колебания и, если в конце сентября курс не улетит за 30, хватайте котлету и бегите покупать вторичку, чтобы успеть первым, пока конкуренты будут ждать кратного обвала цен и шары.

Дефляция это не про нас. Государству всегда проще постричь бюджетников/пенсионеров через рост курса и инфляцию, чем резать им зарплаты/пенсии. Плюс не забываем, что инфляция приводит к скрытому налогообложению.

дефляція в доларі, і євро теж
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:58

  investorkiev написав:Ребята, СБЕРЕЖЕНИЯ людей остались на прежнем уровне.

Недвижимость покупается не с ДОХОДОВ, а со СБЕРЕЖЕНИЙ. Ну или с ИПОТЕКИ, но ее как не было так и нет.

Скажите, вот достроит Столица свои Варшавские, достроит КГС свои Медовые и Урловские, и что дальше? Что будет в эконом сегменте? Ни-Че-Го! Пустота. Вакуум предложения. Открытый космос. По которому пролетит РАКЕТА цен на достроенный, готовый эконом - на свежую вторичку.

Ввод в эксплуатацию квартир в Киеве в этом году будет в 2 раза меньше чем в 2017 (запомните этот твит). Понимаете? На 50% меньше выбор квартир на первичке.

часто вноситься перший внесок 30%, а далі виплати ідуть з поточних доходів...
МБА, йопта!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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