Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Теперь уверенно идем к котлованам за 1000уе эконом и 1500 уе комфорт-класс. Возьмем Мисто Квитив, от которого вы воротили нос. В 2017 там было по 550дол\м, в 2018 по 650-700дол\м. Сейчас - 24000грн, или 900дол\м. Это все цены на этапе котлована очередного дома. Целевая цена практически достигнута, осталось подорожать буквально на 10-15% и увидим цену 2013 года. Это что касается эконома.
Цена на следующий котлован одного ЖК всегда будет дорожать по причине роста привлекательности объекта в котором уже есть возвденное/сданное.
Vlad442 написав:Иначе с чего зарплата упадет с 11 до 6? Еще и при росте курса?
зарплаты слабо привязаны к курсу, зарплата может упасть из-за 1) роста безработицы (зачем платить больше если есть армия желающих работать за 6-8к) 2) замедления мультипликатора (многие это называют падением продаж но это выражение однобоко) 3) снижение добавленной стоимости из-за высокой конкуренции и замедления мультипликатора
самым логичным решением было бы оживить рынок ростом минималки до 6к и пособий по безработице, да инфляция, курс, зато ускорится мультипликатор. сейчас у власти выбор нищета при низкой инфляции и стабильном курсе или девальвация с оживлением экономики.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 27 тра, 2020 17:42, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Во всем мире люди вкладывают деньги в недвижимость ради получения пассивного дохода. В Киеве, внезапно, эта легенда устарела. Забиваем окна досками. Пишите исчо.
В каком мире, уточните пожалуйста? И сразу уточните где недвижимость даёт доход хотя бы 5%. Только не так, что я прочитал и ты прочитай, а так - я сделал и ты можешь. Я этот путь изучал на своих деньгах и мои знакомые изучали на своих деньгах, тратили своё время и деньги. Например вариант (Европа): 1) Выхватываешь банковский залог по интересной цене. 2) Очень ликвидный (это уже нонсенс т.к. а) ты должен в этом очень хорошо разбираться, находясь в другой стране и б) иметь такую возможность) 3) Часть 30% своих денег, 70% под 2-3% кредит. В результате, объект стоимостью 100 т. сдаёте за 5% годовых (за счёт низкой базы + ликвидности) и получаете на свои вложенные 30 т. - 5000 в год. Из них 3000 на погашение кредита и 2000 на руки, что составляет 6,7% годовых на свои вложенные 30 т. Это если крупными мазками с большой кучей оговорок (кто будет управлять и за сколько, как получить кредит, налоги и пр. и т.д.) Ваша очередь.
смотрю обвалишки вообще как озверели. Прямо рвут все аргументы за стабильность/рост цен, как Тузик грелку.
Приводятся самые апокалиптические аргументы - все уедут в Житомир, умрут, перестанут присылать деньги из Польщи, там не ур** клубника (а польская клубника - это сразу обвал КРЖН и всей экономики), ИТшники постареют, ИТшники уедут, ИТшников вообще мало и они не влияют на рынок, в Херсоне парадиз и дешево (и моряки), а в Киеве зарплата 500дол - за счастье и ее получают единицы, карантин теперь будет каждый год по 4 раза (как школьные каникулы). Застройщики - воры и хапуги, они разорятся, но будет дешеветь. Предложение квартир сократилось в 2 раза - вы всеврете, вон у перекупа замануха на ОЛХ уже месяц висит что Варшавский отдает за 25куе и целует руки каждому покупану, а УКО вообще на шару раздает - значит и у КАНа будет на шару, хотя нет - КАН-голова, ему палец в рот не клади, а вот в Свитлопарке построят 70 домов и будут их за мешок картошки продавать.
Вроде все аргументы?
Люди, поймите: не обвалятся цены, не сможете вы купить. А если сможете - то только карманы навыворот до последней копейки своей и родичей, потому что ДОРОГО сейчас и будет дорого, когда вы будете покупать. Рентабельность аренды в 5% у нас - это только на меганеудачных вариантах, нормальная доходность аренды однушки 9%, +-. Вы можете верить или нет, можете понимать или нет кто там живет, и что это за сотни тысяч безумцев, которые за такие деньжища арендуют квартиры в Киеве.
Карантин заканчивается, цены устояли, аренда уже усела и видно на сколько, и катастрофы нет, лендлорды в панике не продадут вам свою однушку у метро за вашу маленькую катлетку, и никто не сдает квартиры за 120дол\мес, и не будет сдавать. Успокойтесь, ваши больные фантазии далеки от реальности.
zРадио написав:Вообще-то я про легенду с айтишниками говорил. И про весь мир никто даже не заикался. Я вот и сам пару дней назад лестно отзывался о перспективах инвестиций в недвижимость Польши
1 В Польше уже был рост, у нас было падение. Может выгодней покупать пока дешево, а не пока дорого. 2 В теме отписался арендодатель польской недвижимости а) проблемы с удаленным управлением, особенно в карантин б) смешная по нашим меркам доходность 5%, которая наверняка вызвана надутыми ценами.
Сначала сами попробуйте разобраться досконально. Я проходил подобную историю с 5% доходностью. Потом выяснялось, что из 5% доходности надо вычесть таксу поддержки, которая составляет 2%, далее налог на недвижимость - 0,25% (к примеру), далее за управление 1-2%, налог на доход и коммунальные (сам оплачиваешь по факту). В итоге встречал даже таких, кто через 3 года такой сдачи оставались ещё должны по счетам и получали обратно во владение свою недвижимость с убитой мебелью и уставшей сантехникой.
Vlad442 написав:Я не путаю, я даю ориентиры. Если вы вангуете на падение доходов, то следите за курсом доллара. Вы много теоретизируете. Это то, чего я всегда пытался избегать, потому что легко прийти к ошибочным заключениям. Помню мне в 17-ом накануне роста приводили графики долгов государства и прочее, и прочее, и что?.. Лучше опираться на здравый смысл и индикаторы. Вот я вам привел индикатор курс доллара. Вспомните сезонные колебания и, если в конце сентября курс не улетит за 30, хватайте котлету и бегите покупать вторичку, чтобы успеть первым, пока конкуренты будут ждать кратного обвала цен и шары.
Дефляция это не про нас. Государству всегда проще постричь бюджетников/пенсионеров через рост курса и инфляцию, чем резать им зарплаты/пенсии. Плюс не забываем, что инфляция приводит к скрытому налогообложению.
дефляція в доларі, і євро теж
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
investorkiev написав:Ребята, СБЕРЕЖЕНИЯ людей остались на прежнем уровне.
Недвижимость покупается не с ДОХОДОВ, а со СБЕРЕЖЕНИЙ. Ну или с ИПОТЕКИ, но ее как не было так и нет.
Скажите, вот достроит Столица свои Варшавские, достроит КГС свои Медовые и Урловские, и что дальше? Что будет в эконом сегменте? Ни-Че-Го! Пустота. Вакуум предложения. Открытый космос. По которому пролетит РАКЕТА цен на достроенный, готовый эконом - на свежую вторичку.
Ввод в эксплуатацию квартир в Киеве в этом году будет в 2 раза меньше чем в 2017 (запомните этот твит). Понимаете? На 50% меньше выбор квартир на первичке.
часто вноситься перший внесок 30%, а далі виплати ідуть з поточних доходів... МБА, йопта!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/