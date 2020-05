Додано: Сер 27 тра, 2020 18:00

investorkiev написав: zРадио написав: investorkiev написав: Ввод в эксплуатацию квартир в Киеве в этом году будет в 2 раза меньше чем в 2017 (запомните этот твит). Понимаете? На 50% меньше выбор квартир на первичке.



Повторяю - в 2009-м было так же. Кому тогда не хватило бетона?

Повторяю - тогда была ипотека и ее резко не стало.

Сейчас ипотека не влияет на рынок. Сбережения как были, так и остались (на фоне их обнуления у половины украинцев в 2014-15 годах). Повторяю - тогда была ипотека и ее резко не стало.Сейчас ипотека не влияет на рынок. Сбережения как были, так и остались (на фоне их обнуления у половины украинцев в 2014-15 годах).

зараз є розсрочки від забудовників, не іпотека на 35 років, але теж хліб зараз є розсрочки від забудовників, не іпотека на 35 років, але теж хліб

