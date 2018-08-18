Додано: Сер 27 тра, 2020 18:33

zРадио написав: investorkiev написав: Сбережения как были, так и остались (на фоне их обнуления у половины украинцев в 2014-15 годах). Сбережения как были, так и остались (на фоне их обнуления у половины украинцев в 2014-15 годах).



Во-первых, мы пока не знаем, что будет сейчас. Во-вторых, про обнуление сбережений половины украинцев в 2014-2015 - это неправда Во-первых, мы пока не знаем, что будет сейчас. Во-вторых, про обнуление сбережений половины украинцев в 2014-2015 - это неправда

https://minfin.com.ua/2020/02/25/41059081/

Общая сумма вкладов физических лиц в банках, которые являются участниками ФГВФЛ, на 1 февраля 2020 года составила 487,3 млрд грн. По сравнению с январем, сумма вкладов выросла на 13 миллиардов.

https://minfin.com.ua/2020/05/25/45992007/

Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 мая составила 524,33 млрд грн, что на 0,8%, или на 4,09 млрд грн, больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало мая 2020:



вклады в национальной валюте — 302,47 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 221,86 млрд грн.



Итого, на 1 февраля 2020 (до карантина) все депозиты были 19.55 млрд дол,

В разгар карантина, 1 мая 2020 все депозиты были 19.42 млрд дол, думаю что эти колебания - это курсовая разница.



Все ребята-обвалисты, шах и мат.

На ноябрь 2013 общие депозиты физиков в банках Украины были:-185.5 млрд грн - валютные (экв)-254.6 млрд грн - гривневые.Итого, было 55 млрд дол депозитов (курс, из них только 42% - это валютные, 58% - это гривневые, которые автоматически полиняли в 3 раза.В ноябре 2014 года эти цифры уже составили: 205.6 млрд грн - гривневые, и 14.7 млрд дол - валютные. Итого, депозиты населения 28,3 млрд дол (курс около 15). Это за год, уменьшились с 55 млрд дол, до 28 млрд дол ВСЕ ДЕПОЗИТЫ физ.лиц ВО ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ БАНКАХ (напомню, что банков было 170, осталось 90, а сегодня - всего 70).Уменьшение ровно в 2 раза. Да, не все сгорело - что-то перешло в РН, что-то под матрас. Давайте оценим, сколько денег могло перейти в КРЖН.В Киеве за 2014 год ввелось 1.44 млн кв.метров жилья.Средняя цена кв.м. в Киеве на первичке в 2014 году составила 16480 грн (по состоянию на декабрь 14 года)Итого, КРЖН мог за год абсорбировать около 1.5 млрд дол денег. ВСЕГО 1.5 млрд дол, из 27 млрд дол, на которые уменьшились депозиты. Капля в море. И это САМЫЙ БОЛЬШОЙ, САМЫЙ ДОРОГОЙ рынок недвижимости в стране.а что сейчас?Курс был 24.9, все депозиты составили 19.55 млрд дол. Это ДО карантина. Мы понимаем, что причин для двухкратного снижения этой суммы нет. Банки не валятся.Уже на 1 мая 2020:Общая сумма депозитов, на 1 мая 2020, УЖЕ В КАРАНТИН, не изменилась, и составляет 19.42 млрд дол (курс 27).Не уменьшились сбережения людей. КРЖН ничего не грозит.