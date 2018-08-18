Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Повторяю - тогда была ипотека и ее резко не стало.
Так это бьет по растишкам, а не обвалишкам! Склонность делать крупные приобретения в условиях турбулентности около-нулевая! Ож сколько те "ветераны вечного дорожая" намучались со своим бетоном, не мне вам рассказывать...
investorkiev написав:Сбережения как были, так и остались (на фоне их обнуления у половины украинцев в 2014-15 годах).
Во-первых, мы пока не знаем, что будет сейчас. Во-вторых, про обнуление сбережений половины украинцев в 2014-2015 - это неправда
обнулєніє, це в мокшан срока Пу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Vlad442 написав:Недвижимость покупается с накоплений. В 14 началось падение недвиги потому что часть накоплений обесценилась из-за девальвации, часть застряла/пропала в банках, часть оттянули на себя дешевые котлованы. Сейчас ничего этого нет и пока не предвидится.
Да ладно, а накопления людей которые "временно" потеряли их в Аркада и Укрбуд? Там же и перекупы были, они там застряли копытами, и все, цепочка денег разорвалась.
Перекупы это смазка. Их деньги не влияют на рынок. Главное что у тех, кто мог бы у них купить, деньги на руках. Давайте разделять первичку с деньгами спекулянов, и вторичку. То, что их деньги сгорели и стройки остановились мало повлияло на конечных покупателей. Даже наоборот. Человек купил для себя, вложил деньги, получил квартиру, ушел с аренды. Или купил под аренду, выставил квартиру на рынок. Падение конкуренции (и цены, и надежность) со стороны первички уже разогнало рынок вторички в 19.
ще раз, вже писав Натахі з МБА, на первинці є розсрочка і можна розтягнути виплати, на вторинці тре віддати все і зразу і в 3 рази більше. Але рокета, вона така рокетна в лендлордів та прожників бетона
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Vlad442 написав:[ При неизменном балансе спроса-предложения аренда пропорциональна доходам, в частности зарплате. Чтобы упала цена аренды должны либо упасть доходы целевой аудитории или арендаторы уехали (как при карантине) а их место заняли менее платежеспособная аудитория. Иначе с чего зарплата упадет с 11 до 6? Еще и при росте курса?
Давайте спрыгивать с это карусели. Где я писал о зарплате? Даже при простой девальвации до 50 и неизменной стоимости в гривне: 1-к квартира = 1.5 млн. грн ($30 000) 5% рентабельность (что очень хорошо) составит 125$ (6250 грн) Кто у Вас будет снимать по 400$ ? Теперь Вам остаётся только верить что с 30 на 50 гривна не уйдёт. С2 на 5 ушла, с 5 на 8 ушла, с 8 на 15-18 ушла, с 18 на 27 ушла, а с 27 на 50 не уйдёт. Ок, уйдёт на 45, потому что это самый простой и законный способ решение проблем государством.
То що тут у вас з цінами на новобуди? А то перечитати 100500 ваших дописів за день - квест ще той!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Richi написав:Сначала сами попробуйте разобраться досконально. Я проходил подобную историю с 5% доходностью. Потом выяснялось, что из 5% доходности надо вычесть таксу поддержки, которая составляет 2%, далее налог на недвижимость - 0,25% (к примеру), далее за управление 1-2%, налог на доход и коммунальные (сам оплачиваешь по факту). В итоге встречал даже таких, кто через 3 года такой сдачи оставались ещё должны по счетам и получали обратно во владение свою недвижимость с убитой мебелью и уставшей сантехникой.
Імхо, але мова їде про якусь Іспінію, Португалію? Чи якийсь Кіпр? Якась курортна нерухомість?
Я люблю ЮК і там досвід не такий поганий, як в декого на курортах. Житлова чи коммерційна нерухомість в індустріально/постіндустріально розвинутій країни - це краще, ніж курорт
change_pm написав:А мені стало цікаво порівняти дві країни - Англію и Польшу в плані, де вігідніше мати нерухомість під аренду.
Маємо, наприклад, нерухомість на 475 тис фунтів, щоб передати дітям без податків. В злотих рахувати не будемо, візьмемо чисту дохідність до податків в 8% річних в обох країнах.
475 000 фунтів = 38 000 доходу на рік. В Англії: 12 500 - без податку, 25 500 - податок 20% = 5 100 фунтів, -------------------- 32 900 фунтів отримали на рахунок в банку.
В Польші (все перевів в фунти, щоб наглядніше було = 1 фунт-5 злотих): 38 000 - оподатковується з першої злотувки,
14 400 - податок 18% = 2 952 фунтів, 21 600 - податок 32% = 6 912 фунтів, загальний податок = 9 864 фунти -------------------- 28 136 фунтів отримали на рахунок в банку, на 4 764 менше, ніж в Англії.
Можна сплачувати податок в Польші 8,5 %, не знаю чи в таком випадку так вийде (може для Польші 475 тис фунтів величезна сума і оподатковувати будуть, як мільйонера), але давайте уявимо, що вийде.
Маємо 475 000 фунтів в польській нерухомості. Дохід - 57 000 фунтів, 12% брудними. 57 000 - податок 8,5% = 4 560 фунтів податок, менше ніж в Англії на 540 фунтів.
Виходить, що при податку в 8,5% Польша вигідніше на 540 фунтів, але є багато мені невідомих факторів, щоб можна було казати напевно, що це саме так
Я так розумію, Ви зібрались в нерухомість через 1.5 роки
Richi написав:За последовательность, уважаю , но плох тот план который нельзя изменить. То что 1700 для золота потолок - Ваше мнение и время покажет. А вот, что для недвижимости дорога только вниз - здесь практически без вариантов. Но, держите нас в курсе, интересно, какой будет результат. Я планирую повторить такой же план года через 1,5.
На ноябрь 2013 общие депозиты физиков в банках Украины были: -185.5 млрд грн - валютные (экв) -254.6 млрд грн - гривневые.
Итого, было 55 млрд дол депозитов (курс , из них только 42% - это валютные, 58% - это гривневые, которые автоматически полиняли в 3 раза.
В ноябре 2014 года эти цифры уже составили: 205.6 млрд грн - гривневые, и 14.7 млрд дол - валютные. Итого, депозиты населения 28,3 млрд дол (курс около 15). Это за год, уменьшились с 55 млрд дол, до 28 млрд дол ВСЕ ДЕПОЗИТЫ физ.лиц ВО ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ БАНКАХ (напомню, что банков было 170, осталось 90, а сегодня - всего 70). https://inventure.com.ua/news/ukraine/v ... e_problemy
Уменьшение ровно в 2 раза. Да, не все сгорело - что-то перешло в РН, что-то под матрас. Давайте оценим, сколько денег могло перейти в КРЖН.
Итого, КРЖН мог за год абсорбировать около 1.5 млрд дол денег. ВСЕГО 1.5 млрд дол, из 27 млрд дол, на которые уменьшились депозиты. Капля в море. И это САМЫЙ БОЛЬШОЙ, САМЫЙ ДОРОГОЙ рынок недвижимости в стране.
а что сейчас?
https://minfin.com.ua/2020/02/25/41059081/ Общая сумма вкладов физических лиц в банках, которые являются участниками ФГВФЛ, на 1 февраля 2020 года составила 487,3 млрд грн. По сравнению с январем, сумма вкладов выросла на 13 миллиардов.
Курс был 24.9, все депозиты составили 19.55 млрд дол. Это ДО карантина. Мы понимаем, что причин для двухкратного снижения этой суммы нет. Банки не валятся. Уже на 1 мая 2020:
https://minfin.com.ua/2020/05/25/45992007/ Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 мая составила 524,33 млрд грн, что на 0,8%, или на 4,09 млрд грн, больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ. Из общей суммы вкладов физических лиц на начало мая 2020:
вклады в национальной валюте — 302,47 млрд грн; вклады в иностранной валюте — 221,86 млрд грн.
Общая сумма депозитов, на 1 мая 2020, УЖЕ В КАРАНТИН, не изменилась, и составляет 19.42 млрд дол (курс 27).
Итого, на 1 февраля 2020 (до карантина) все депозиты были 19.55 млрд дол, В разгар карантина, 1 мая 2020 все депозиты были 19.42 млрд дол, думаю что эти колебания - это курсовая разница.
Все ребята-обвалисты, шах и мат. Не уменьшились сбережения людей. КРЖН ничего не грозит.
Востаннє редагувалось investorkiev в Сер 27 тра, 2020 18:35, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:А стоимость ремонтов будет падать на 10-15% в год? А стоимость строительства? А цены на услуги и продукты питания?
Стоимость строительных и ремонтных работ упадет на величину падения стоимости труда. Я не специалист в этом вопросе и не знаю, сколько труда в себестоимости. А вот стоимость труда, полагаю, упадет на 20%. Может быть, ситуативно, и больше, если будет глубокая девальвация.
Цены на продукты питания не упадут, если, опять же, не глубокая девальвация (но кто считает продукты в долларах у нас, так что проще сказать - не упадут, или вырастут в цене в гривнах)
Вы уже готовы к падению своей зп на 20%? Или у вас опять не упадет, но у других - без вариантов?
макс, якщо нема роботи, то з.п. падає на 100%, МБА, йопта!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Vlad442 написав:Что будет с ценами я уже писал. Если доллар не выйдет за 30 осенью, сколь-нибудь значимого падения не будет. Если будет в районе 25, может быть даже небольшой рост.
Да хватит уже себя обманывать. Нет смысла опускать гривну до 30 (на 10%). девальвация всегда проходит быстро и стремительно. Если растянуть по времени, то проблем ещё больше. Поэтому всегда всё происходит по одному сценарию - умножаем на ~2, а потом не много откатываемся. Страшно? Не хочется? Однако традиция и отступать нельзя.