Формула Гаусса только наоборот

Была цена 100 -> 90 -> 81 -> 72.9 -> 65.61 -> ... сталa

нелинейная функци

предел ее ноль!

а аренда все так же 1/20я от цены на рынке

мова йшла про наступні 2-3 роки, отже формула показує очікуване падіння на 19%..27% мова йшла про наступні 2-3 роки, отже формула показує очікуване падіння на 19%..27%

