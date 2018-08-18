Додано: Сер 27 тра, 2020 19:05

Лорды, узбагойтесь вы, я ничего не покупаю и не продаю на рынке недвижимости, включая аренду. Если прям сильно-сильно упадет - присмотрю что-нибудь для перепродажи через 3 года.Полиняете на четверть-треть доходов ближайшие 2 года, и на этом все для вас обойдется. Безработица, в отличие от многих других, вам не грозит - вы итак не занятыПисать глупости о том, что на депозиты попадает только то, что "не успевает абсорбировать КРЖН", при этом не стоит - кроме части доходов теряете еще и реноме прогрессивных MBА-ев. Также не стоит страдать о тяжелой судьбе польских флэтлордов, у которых так все плохо, что аж докладывать приходится... потому что следующим же аргументом напишите о том, что раз во всем мире недвижимость - источник пассивного дохода, значит и в Киеве выгодно покупать