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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 40504051405240534054>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
7
знизяться в межах 10%
31%
18
знизяться на 10-25%
31%
18
знизяться на 25%-50%
20%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:34

  Долярчик написав:То що тут у вас з цінами на новобуди?
А то перечитати 100500 ваших дописів за день - квест ще той! :D

https://www.olx.ua/obyavlenie/gotovaya- ... I6kKC.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-me ... I1UsG.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:36

  барабашов написав:
  zРадио написав:
  барабашов написав:По законам математики рано или поздно цена упадет вдесятеро а то и в сто раз а аренда будет 5 процентов от цены.
Это значит что за обед на макдрайве можно будет купить метр на Рейтарской
а за гамбургер жить там с Милле и венецианкой месяц как король с ...лядями и икрой?


По каким это законам математики? :mrgreen: Давайте подробней

Формула Гаусса только наоборот
Была цена 100 -> 90 -> 81 -> 72.9 -> 65.61 -> ... сталa
нелинейная функци
предел ее ноль!
а аренда все так же 1/20я от цены на рынке
при 15ти процентах падения ежегодно график покруче падает - 100 -> 85 -> 76.5-> ...

мова йшла про наступні 2-3 роки, отже формула показує очікуване падіння на 19%..27%
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:43

  Richi написав:
  Vlad442 написав:[
При неизменном балансе спроса-предложения аренда пропорциональна доходам, в частности зарплате.
Чтобы упала цена аренды должны либо упасть доходы целевой аудитории или арендаторы уехали (как при карантине) а их место заняли менее платежеспособная аудитория.
Иначе с чего зарплата упадет с 11 до 6? Еще и при росте курса?

Давайте спрыгивать с это карусели. Где я писал о зарплате?
Даже при простой девальвации до 50 и неизменной стоимости в гривне:
1-к квартира = 1.5 млн. грн ($30 000)
5% рентабельность (что очень хорошо) составит 125$ (6250 грн)
Кто у Вас будет снимать по 400$ ?
Теперь Вам остаётся только верить что с 30 на 50 гривна не уйдёт. С2 на 5 ушла, с 5 на 8 ушла, с 8 на 15-18 ушла, с 18 на 27 ушла, а с 27 на 50 не уйдёт. Ок, уйдёт на 45, потому что это самый простой и законный способ решение проблем государством.

Ради интереса посмотрите на динамику курса армянского драма за последние 10 лет. Когда Центробанк +/- нормально работает - спираль девальвации останавливается. В Украине ее в т.ч. еще раскручивали г0внобанки. Теперь их, практически нет. Боюсь, что сильно поправить свое имущественное состояние за чей-то счет, благодаря девальвации, уже не получится.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 27 тра, 2020 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:44

  change_pm написав:Я так розумію, Ви зібрались в нерухомість через 1.5 роки :?:
  Richi написав:За последовательность, уважаю :lol: , но плох тот план который нельзя изменить. То что 1700 для золота потолок - Ваше мнение и время покажет. А вот, что для недвижимости дорога только вниз - здесь практически без вариантов. Но, держите нас в курсе, интересно, какой будет результат. Я планирую повторить такой же план года через 1,5.

Да, но скорее не с целью заработать, а с целью диверсификации и с рядом оговорок (если будет очень низкая база, законодательство, доходность и пр. и т.д.) Если при равных условиях, то я лучше в какой-нить Праге или Варшаве куплю, хоть от курсовых рисков буду ограничен. Кстати, Польша планирует к 30 году стать локомотивом Европы и судя по их шагам и быстрому развитию - в это верится.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Экономисты, подскажите. Кто в описанном случае выгодаприобретатель?
Макс суммарно полинял на 150 куе. Каждый его покупан при этом брал по цене существующего рынка.
Кому достались эти 150?)))

Как версия - те, у кого Макс покупал.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:56

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:как продажи памперсов и прокладок?
падают?

здесь вопрос времени в палении продаж
рождаемость в принципе в стране падает-памперсов купят меньше. Будет ли всплеск рождаемости вследствие карантина-посмотрим в декабре-феврале.

навіть якщо буде, то вийдуть на КРЖН вони десь після 2040го року
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Но, кстати, если кого-то греет мысль о том, что какой-то жидовец с поскота полинял на 150куе пока они сидели на попе ровно - то ОК. Принимаем за официальную версию, как и все остальное: поскот, пейсы, походы к андрологу и т.д. и т.п.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:04

  lel написав:
vitaliian написав:а зачем на старости лет нужен Киев? С его пробками, проблемами с парковками, давкой в метро и маршрутках, завышенным ценником начиная от стоматолога и заканчивая местом на кладбище. Ладно там молодежь, вузы, выбор тусовок на любой вкус, кинотеатры, трц с пляжами на крыше, работа в макдональс, но на старости это всё зачем?
Вам уже 80+? Когда будет, тогда и сможете увидеть преимущества киевской квартиры. По сравнению с домом в пригороде.

А якщо в Чернігові?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:05

Лорды, узбагойтесь вы, я ничего не покупаю и не продаю на рынке недвижимости, включая аренду. Если прям сильно-сильно упадет - присмотрю что-нибудь для перепродажи через 3 года.

Полиняете на четверть-треть доходов ближайшие 2 года, и на этом все для вас обойдется. Безработица, в отличие от многих других, вам не грозит - вы итак не заняты :mrgreen:

Писать глупости о том, что на депозиты попадает только то, что "не успевает абсорбировать КРЖН", при этом не стоит - кроме части доходов теряете еще и реноме прогрессивных MBА-ев. Также не стоит страдать о тяжелой судьбе польских флэтлордов, у которых так все плохо, что аж докладывать приходится... потому что следующим же аргументом напишите о том, что раз во всем мире недвижимость - источник пассивного дохода, значит и в Киеве выгодно покупать
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:06

  airmax78 написав:Но, кстати, если кого-то греет мысль о том, что какой-то жидовец с поскота полинял на 150куе пока они сидели на попе ровно - то ОК. Принимаем за официальную версию, как и все остальное: поскот, пейсы, походы к андрологу и т.д. и т.п.

Рекомендую ще сказати, що у вас корова здохла і хата згоріла, так би мовити для повноти .издеца :!: :shock:
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