airmax78 написав: Sinica написав: _Mykola_ написав: Как раз побывав на карантине пару месяцев, очень ценишь большое просторное жилье, когда у всех членов семьи есть отдельные комнаты.

Опять же, если работать удаленно и вдвоем, то надо как минимум двушку.

Взять, например, гостинку или студию, одно дело, когда парень с девушкой весь день на работе и в квартире только завтракали/ужинали и ночевали.

И совсем другое, когда они в этой студии проварились пару месяцев с утра и до вечера.

Тоже думаю, что после этого карантина у многих произойдет сдвиг в предпочтениях и однушка "для себя" перестанет рассматриваться даже как компромиссный вариант.

як насчьот 3х кавалірок?

