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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4051405240534054>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 59
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
12%
7
знизяться в межах 10%
31%
18
знизяться на 10-25%
31%
18
знизяться на 25%-50%
20%
12
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:06

  airmax78 написав:
  Richi написав:
  Vlad442 написав:[
При неизменном балансе спроса-предложения аренда пропорциональна доходам, в частности зарплате.
Чтобы упала цена аренды должны либо упасть доходы целевой аудитории или арендаторы уехали (как при карантине) а их место заняли менее платежеспособная аудитория.
Иначе с чего зарплата упадет с 11 до 6? Еще и при росте курса?

Давайте спрыгивать с это карусели. Где я писал о зарплате?
Даже при простой девальвации до 50 и неизменной стоимости в гривне:
1-к квартира = 1.5 млн. грн ($30 000)
5% рентабельность (что очень хорошо) составит 125$ (6250 грн)
Кто у Вас будет снимать по 400$ ?
Теперь Вам остаётся только верить что с 30 на 50 гривна не уйдёт. С2 на 5 ушла, с 5 на 8 ушла, с 8 на 15-18 ушла, с 18 на 27 ушла, а с 27 на 50 не уйдёт. Ок, уйдёт на 45, потому что это самый простой и законный способ решение проблем государством.

Ради интереса посмотрите на динамику курса армянского драма за последние 10 лет. Когда Центробанк +/- нормально работает - спираль девальвации останавливается. В Украине ее в т.ч. еще раскручивали г0внобанки. Теперь их, практически нет. Боюсь, что сильно поправить свое имущественное состояние за чей-то счет, благодаря девальвации, уже не получится.

В 2010 курс - 360, в 2020 году (мы только в начале сказки) курс 480. Это лучший пример который Вы нашли? :roll: Забытая Богом страна с населением менее 3 млн.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прогрэваэмо рокэту
https://www.youtube.com/watch?v=IoAw3J6p9ew
Все рестораны на грани банкротства: интервью с ресторатором Димой Борисовым.
Сикоко людей уедет пасть корив ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:09

  investorkiev написав:
  Hotab написав:Макс , можно вас попросить стукнуть в личку, когда па850 будут там отдавать? Возьму 2к.
Спасибо.

тю, а в Херсоне же ПА500, и моряки. А в Киеве ужасно, пробки, загазовано - такой противный город что даже ночевать не хочется. Чего ж вдруг ждете плохой Киев ПА850 когда есть отличный Херсон ПА500?

Всегда есть дураки, готовые там жить)))
Но я понял,что не надо брать UNO. То,к чему прикасается Макс,валится в цене.

Я почитаю историю,кто в 15-м говорил, что надо брать,когда я удачно влез в бетон. Только история показывает,кто прав.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:10

  airmax78 написав:
  Sinica написав:
  _Mykola_ написав:Как раз побывав на карантине пару месяцев, очень ценишь большое просторное жилье, когда у всех членов семьи есть отдельные комнаты. :lol:
Опять же, если работать удаленно и вдвоем, то надо как минимум двушку.

Взять, например, гостинку или студию, одно дело, когда парень с девушкой весь день на работе и в квартире только завтракали/ужинали и ночевали.
И совсем другое, когда они в этой студии проварились пару месяцев с утра и до вечера.

Тоже думаю, что после этого карантина у многих произойдет сдвиг в предпочтениях и однушка "для себя" перестанет рассматриваться даже как компромиссный вариант.

як насчьот 3х кавалірок?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:12

  airmax78 написав:Во всем мире люди вкладывают деньги в недвижимость ради получения пассивного дохода. В Киеве, внезапно, эта легенда устарела. Забиваем окна досками.
Пишите исчо.

не зовсім так:
1. зменшення бази оподаткування
2. capital gain
3. Інше...

Пункти 1 та 2 не спрацьовують.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:13

  investorkiev написав:
  zРадио написав:Этот же тренд будет бить против городов с плохой инфаструктурой и экологией. А Киев здесь, увы, не на высоте

Бу-га-га, особенно на фоне Херсона и Чернигова.

Ты был в Чернигове, что чешешь об инфраструктуре?))??
Идеальные дороги, идеальные парки,чистота. В школах и садиках нет поборов (если только добровольно не желаешь выложить) . Киев рядом не валялся. Уколите что-то этому поциенту))).
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 тра, 2020 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:13

  Hotab написав:Я почитаю историю,кто в 15-м говорил, что надо брать,когда я удачно влез в бетон. Только история показывает,кто прав.

я говорил, и в 15 и в 16, и в 17, и в 18. про 19 уже не помню что я там говорил - некогда было, отбивался от круглосуточных звонков рыл с просбой сдать в аренду\продать квартиры.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:17

  zРадио написав:Писать глупости о том, что на депозиты попадает только то, что "не успевает абсорбировать КРЖН", при этом не стоит - кроме части доходов теряете еще и реноме прогрессивных MBА-ев. Также не стоит страдать о тяжелой судьбе польских флэтлордов, у которых так все плохо, что аж докладывать приходится... потому что следующим же аргументом напишите о том, что раз во всем мире недвижимость - источник пассивного дохода, значит и в Киеве выгодно покупать


стоп-стоп, это ж ты утверждал, что сейчас падают сбережения и поэтому КРЖН камнем вниз.
Но мы с цифрами в руках видим, что депозиты как были до карантина 19.5 млрд дол, так и остались. Никакого падения.

Падение с 55 млрд дол (при Викторе Федоровиче Святом) до 19 млрд дол сейчас только подчеркивает уровень деградации страны и негативного влияния кастрюль на макроэкономику.

Ну и обьясняет резкое падение цен в 2014-15 годах - тогда сгорела половина сбережений людей (с 55 млрд дол депо до 28 млрд дол). Сейчас таких процессов не происходит, поэтому ты тщетно ждешь падения.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:17

  Хомякоид написав:Прогрэваэмо рокэту
https://www.youtube.com/watch?v=IoAw3J6p9ew
Все рестораны на грани банкротства: интервью с ресторатором Димой Борисовым.
Сикоко людей уедет пасть корив ?


Добавлю еще данные исследования Европейской Бизнес Ассоциации:

- 33% частных предпринимателей и малых предприятий потеряли 50-75% дохода;
- еще 44% - до 50% дохода;
- 7% - планируют закрываться, или уже закрылись;
- и только 14% не ощутили на себе кризиса.

- 29% компаний сократили зарплаты;
- еще 19% - отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска;
- 33% - сокращают персонал.

Для восстановления докризисных показателей бизнеса:
- 19% понадобится 6 месяцев;
- 38% - 1 год;
- 25% - 2 года, или более.

https://eba.com.ua/tretyna-malyh-pidpry ... 0-dohodiv/
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 27 тра, 2020 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:18

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Но, кстати, если кого-то греет мысль о том, что какой-то жидовец с поскота полинял на 150куе пока они сидели на попе ровно - то ОК. Принимаем за официальную версию, как и все остальное: поскот, пейсы, походы к андрологу и т.д. и т.п.

Рекомендую ще сказати, що у вас корова здохла і хата згоріла, так би мовити для повноти .издеца :!: :shock:

Хата, считайте, горит - там сейчас ремонт делают.
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