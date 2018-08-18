Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:[ При неизменном балансе спроса-предложения аренда пропорциональна доходам, в частности зарплате. Чтобы упала цена аренды должны либо упасть доходы целевой аудитории или арендаторы уехали (как при карантине) а их место заняли менее платежеспособная аудитория. Иначе с чего зарплата упадет с 11 до 6? Еще и при росте курса?
Давайте спрыгивать с это карусели. Где я писал о зарплате? Даже при простой девальвации до 50 и неизменной стоимости в гривне: 1-к квартира = 1.5 млн. грн ($30 000) 5% рентабельность (что очень хорошо) составит 125$ (6250 грн) Кто у Вас будет снимать по 400$ ? Теперь Вам остаётся только верить что с 30 на 50 гривна не уйдёт. С2 на 5 ушла, с 5 на 8 ушла, с 8 на 15-18 ушла, с 18 на 27 ушла, а с 27 на 50 не уйдёт. Ок, уйдёт на 45, потому что это самый простой и законный способ решение проблем государством.
Ради интереса посмотрите на динамику курса армянского драма за последние 10 лет. Когда Центробанк +/- нормально работает - спираль девальвации останавливается. В Украине ее в т.ч. еще раскручивали г0внобанки. Теперь их, практически нет. Боюсь, что сильно поправить свое имущественное состояние за чей-то счет, благодаря девальвации, уже не получится.
В 2010 курс - 360, в 2020 году (мы только в начале сказки) курс 480. Это лучший пример который Вы нашли? Забытая Богом страна с населением менее 3 млн.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
_Mykola_ написав:Как раз побывав на карантине пару месяцев, очень ценишь большое просторное жилье, когда у всех членов семьи есть отдельные комнаты. Опять же, если работать удаленно и вдвоем, то надо как минимум двушку.
Взять, например, гостинку или студию, одно дело, когда парень с девушкой весь день на работе и в квартире только завтракали/ужинали и ночевали. И совсем другое, когда они в этой студии проварились пару месяцев с утра и до вечера.
Тоже думаю, что после этого карантина у многих произойдет сдвиг в предпочтениях и однушка "для себя" перестанет рассматриваться даже как компромиссный вариант.
як насчьот 3х кавалірок?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
zРадио написав:Этот же тренд будет бить против городов с плохой инфаструктурой и экологией. А Киев здесь, увы, не на высоте
Бу-га-га, особенно на фоне Херсона и Чернигова.
Ты был в Чернигове, что чешешь об инфраструктуре?))?? Идеальные дороги, идеальные парки,чистота. В школах и садиках нет поборов (если только добровольно не желаешь выложить) . Киев рядом не валялся. Уколите что-то этому поциенту))).
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 тра, 2020 19:15, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Писать глупости о том, что на депозиты попадает только то, что "не успевает абсорбировать КРЖН", при этом не стоит - кроме части доходов теряете еще и реноме прогрессивных MBА-ев. Также не стоит страдать о тяжелой судьбе польских флэтлордов, у которых так все плохо, что аж докладывать приходится... потому что следующим же аргументом напишите о том, что раз во всем мире недвижимость - источник пассивного дохода, значит и в Киеве выгодно покупать
стоп-стоп, это ж ты утверждал, что сейчас падают сбережения и поэтому КРЖН камнем вниз. Но мы с цифрами в руках видим, что депозиты как были до карантина 19.5 млрд дол, так и остались. Никакого падения.
Падение с 55 млрд дол (при Викторе Федоровиче Святом) до 19 млрд дол сейчас только подчеркивает уровень деградации страны и негативного влияния кастрюль на макроэкономику.
Ну и обьясняет резкое падение цен в 2014-15 годах - тогда сгорела половина сбережений людей (с 55 млрд дол депо до 28 млрд дол). Сейчас таких процессов не происходит, поэтому ты тщетно ждешь падения.
airmax78 написав:Но, кстати, если кого-то греет мысль о том, что какой-то жидовец с поскота полинял на 150куе пока они сидели на попе ровно - то ОК. Принимаем за официальную версию, как и все остальное: поскот, пейсы, походы к андрологу и т.д. и т.п.
Рекомендую ще сказати, що у вас корова здохла і хата згоріла, так би мовити для повноти .издеца